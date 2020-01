Wind-Projekt-Investor kauft historisches Zollamt in Warnemünde

Warnemünde/Börgerende

Seine Hochhaus-Pläne für Börgerende ( Landkreis Rostock) hat Carlo Schmidt verworfen. Zu mächtig war in der Ostseegemeinde der Widerstand gegen das 67 Meter hohe Gebäude, das in Deich-Nähe entstehen sollte. Stattdessen siedelt der Geschäftsführer der Wind-Projekt GmbH sein neues Forschungsinstitut nun im historischen Zollamt in Warnemünde an. Das Unternehmen hat das ehrwürdige Gebäude von der Hansestadt Rostock erworben.

Es ist eine überraschende Entwicklung: Am Freitag informierte Schmidt den Bürgermeister von Börgerende, Horst Hagemeister, über seinen Coup. Die Immobilie am Warnemünder Strom war zuletzt Dienststelle der Bundes-Zollverwaltung, die für das Gebäude jedoch seit Oktober keine Verwendung mehr hatte und es zum Verkauf stellte. Die Hansestadt zog daraufhin ihre Option auf Erstzugriff und veräußerte das Objekt gleich an die Wind-Projekt GmbH weiter. Im Dezember fasste die Bürgerschaft den entsprechenden Beschluss.

Schnelles Internet als Standortvorteil

„Nachdem die Instituts-Planungen vor über zwei Jahren in Börgerende ins Stocken gerieten, haben wir uns einige Alternativstandorte angesehen“, sagt Schmidt. Der Standort in Warnemünde sei aus verschiedenen Gründen ideal: „Es ist ein repräsentatives Gebäude, das dem Charakter unseres Antritts für Forschung und zukunftsweisende Technologieentwicklung auch im Hinblick auf die enge Verbindung zur Universität Rostock gut zu Gesicht steht“, sagt Schmidt.

Aber auch der Faktor „schnelles Internet“ spielte eine Rolle: „Das ist ein ganz wichtiger Standortvorteil und für unsere Weiterentwicklung elementar. In Börgerende waren wir hier buchstäblich am Ende, da dort der Glasfaserkabelausbau in weiter Ferne ist“, so Schmidt. In Warnemünde sei zudem die S-Bahn vor der Tür, so dass Mitarbeiter und Studierende aus der Stadt den Sitz gut erreichen können.

Erzeugung von Wasserstoff aus Windstrom

Leiter des gemeinnütziges Forschungs- und Bildungsinstituts für Windtechnik, Energiespeicherung und Netzintegration (IWEN) wird Professor Uwe Ritschel sein. „Wir wollen einen Beitrag dazu leisten, ungelöste Fragen der Energiewende zu meistern“, sagt Schmidt. Unternehmen aus der Firmengruppe Wind-Projekt, die auf Erzeugung und Speicherung von grünem Strom spezialisiert sind, ziehen ebenfalls mit ein. Aber auch Start- ups sollen sich entwickeln können.

Ein zentrales Thema ist die Erzeugung von Wasserstoff aus Windstrom. „Dabei kommen Elektrolyseanlagen zum Einsatz“, sagt Schmidt. Seit 2013 produziert seine Firmengruppe über die erste Wasserstoffanlage in der Nähe von Altentreptow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) grünen Wasserstoff. „Auch haben wir an der Rostocker Wasserstofftankstelle in der Tessiner Straße mitgearbeitet.“ Das große Ziel sei, Wasserstoff als eine Zukunftsquelle aufzubauen. „Insbesondere im Schwerlastverkehr für Schiffe, Busse und Bahnen sehen wir hier mittelfristig gute Chancen“, so der Firmenchef.

Marktüblicher Kaufpreis

Der Kaufpreis für das Zollamt ist nach Unternehmensangaben marktüblich und berücksichtige auch, dass das mehr als 100 Jahre alte Gebäude modernisiert werden müsse: „Der Keller ist trockenzulegen, der Dachstuhl muss saniert werden, Sanitärbereiche, Fußbodenbeläge, Maler- und Elektroarbeiten stehen an“, zählt Schmidt auf. Er plant weitere Investitionen: Moderne Forschungs- und Arbeitsbedingungen sollen mit der historischen Substanz in Einklang gebracht werden. „Der Erhalt des Gebäudes in seiner historischen Erscheinungsform ist uns sehr wichtig.“

19 Mitarbeiter sollen am neuen Standort tätig sein. Zunächst. „Wir wollen zügig wachsen“, kündigt Schmidt an.

Vor mehr als 100 Jahren erbaut Das historische Zollamt in Warnemünde (Am Strom 1-4) wurde zwischen 1891 und 1892 als Großherzogliches Nebenzollamt errichtet. Bis 1948 hatte das Zollamt Warnemünde-Fährhafen das Gebäude genutzt. Später bildete die Bezirkszollverwaltung Rostock hier ihren Nachwuchs aus. Ab 1966 war dann das Rostocker Zollfahndungsamt in dem Haus untergebracht. Nach der Wende ging das Gebäude in das Eigentum des Bundes über. Bis Ende September 2019 nutzte der Zoll das Objekt als Dienstgebäude. Weil die Immobilie zuletzt nicht mehr zu den Bedarfen passte, wie es offiziell heißt, stellte der Bund das Haus zum Verkauf. Die Hansestadt nutzte ihre Option des Erstzugriffs und veräußerte das Objekt an die Wind-Projekt GmbH weiter.

