Windkraft in MV: Wo die nächsten Parks entstehen – und wie der Widerstand wächst

Damshagen

Wenn Mandy Krüger über die sattgrünen Felder blickt, während der Wind von der Ostsee die Weizenähren wiegt, dann weiß die Bürgermeisterin der Gemeinde Damshagen, wofür es zu kämpfen lohnt. „Wir haben keine Windräder in unserer Gemeinde, und das soll auch so bleiben.“

Und nein, sie sei keineswegs eine Gegnerin der regenerativen Energien. Nur haben sie und die Mehrheit der Gemeindevertreter in dem Dorf zwischen Klütz und Grevesmühlen eine ganze Reihe von Argumenten, die gegen die Errichtung von zwei mehr als 200 Meter hohen Anlagen an der Landesstraße nach Grevesmühlen in der sogenannten „Russenkurve“ sprechen. Die Straße heißt so, weil sich vor der Wende dort eine Radarstation der Roten Armee befand.

Bedrohung von Greifvögeln

Nun gibt es einen Antrag, dort zwei Windräder zu errichten. Die Gemeinde wurde im Vorfeld um eine Stellungnahme gebeten. Die gibt es, und die hat es in sich. „Wir fordern, dass im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung nicht nur untersucht wird, welche Greifvögel dort leben, sondern dass auch Denkmalschutz und Verkehrssicherheit untersucht werden sollen“, sagt Mandy Krüger. „Wer mir erzählen will, dass es dort keine Greifvögel gibt, der muss schon ziemlich schlecht sehen können.“

Und dass ausgerechnet in der Sichtachse von Schloss Bothmer, das rund sieben Kilometer entfernt ist, Windräder über den Horizont ragen sollen, könne ebenfalls nicht im Sinne der Erfinder sein. „Das Thema Verkehr spielt aus unserer Sicht auch eine Rolle. Mal abgesehen davon, dass die Straße das Eingangstor zum Klützer Winkel ist und diese Anlagen kein wirklich schöner Eindruck sein würde – was ist mit dem Schattenwurf über die Straße?“ Aus Sicht der Gemeinde würde sie sich einen Erörterungstermin wünschen, auf dem zusammen mit dem Stalu diese Punkte besprochen würden.

Etliche Verfahren im Nordwesten von MV

Die Gemeinde Damshagen ist nicht die einzige, in der in den kommenden Jahren Windkraftanlagen entstehen soll. In insgesamt 14 Gemeinden in Nordwestmecklenburg laufen derzeit 70 Genehmigungsverfahren für Anlagen. Im Landkreis Rostock sind es sogar 73 Verfahren in 16 Gemeinden.

Zur Erteilung von Genehmigungen für Windkraftanlagen heißt es aus dem Landwirtschaftsministerium: „Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb einer Anlage wird nur erteilt, wenn sämtliche Genehmigungsvoraussetzungen vorliegen. Dies wird in einem umfangreichen Verfahren unter Beteiligung aller zuständigen Behörden geprüft.“

Carinerland gegen Masse von Anlagen

Im Gegensatz zur Damshagen stehen in vielen anderen Gemeinden bereits Windkraftanlagen. Doch auch dort ist man weiteren Projekten gegenüber skeptisch. So wie die Gemeinde Carinerland im Nordwesten des Landkreises Rostock. Insgesamt 15 Anlagen stehen dort in den Ortsteilen Krempin und Ravensberg, die die Gemeinde zusammen mit Investoren errichten ließ. Laut einer Liste des Landwirtschaftsministeriums laufen jedoch derzeit noch weitere Genehmigungsverfahren für Windkraftanlagen in den Ortschaften Krempin und Ravensberg, an denen die Gemeinde jedoch nicht beteiligt ist.

„Jetzt ist es genug“, sagt Heike Chrzan-Schmidt, Bürgermeisterin der Gemeinde Carinerland. „Generell stören mich die Anlagen nicht, aber wenn es auf Masse geht, dann ist das ein Problem.“

Das Landschaftsbild werde erheblich beeinflusst. Schattenwurf und Knattern der Maschinen seien irgendwann nicht mehr erträglich. Für jede weitere Anlage bedürfe es schlüssiger Konzepte, so Chrzan-Schmidt. Das bedeute vor allem, dass Bürger und Haushalte an der Energiegewinnung beteiligt werden müssen. „Anders kann man solche Projekte kaum mehr vor den Leuten rechtfertigen.“

Gemeinde ohne Wahl?

Deshalb habe sich die Gemeinde auch bemüht, selbst Anlagen zu errichten. „So bekommen wir wenigstens auch etwas vom Kuchen ab, denn ob wir wollen oder nicht, das Ding stellen sie uns so oder so hin.“

Damit spricht Chrzan-Schmidt das ihrer Meinung nach größte Problem für die Gemeinden beim Thema Windkraft an: die Bevormundung, sobald ein Landstrich als Windeignungsgebiet festgelegt ist. Das gemeindliche Einvernehmen werde in solchen Fällen aufgehoben. „Ab da an wird über unsere Köpfe hinweg bestimmt. Welche Wahl hat eine Gemeinde denn noch?“

30 Anlagen in Satow

Zu wenig Beteiligung der Gemeinde und Endverbraucher an den Windkraftanlagen, zu wenig Mitsprache beim Bau neuer Anlagen. Dieses Problem kennt auch Mathias Drese, Bürgermeister der Gemeinde Satow. Etwa 30 Anlagen stehen komprimiert im Bereich Hohen Luckow und Heiligenhagen links und rechts der Autobahn 20. Zu viele, meint Drese.

Für etwa 20 weitere Windkraftanlagen laufen die Genehmigungsverfahren. „Dabei gibt es doch genug andere Gebiete, wo viel weniger Anlagen stehen“, sagt Drese verständnislos. Ähnlich wie Chrzan-Schmidt sieht er jedoch kaum Möglichkeiten, gegen den Bau weiterer Anlagen vorzugehen.

„Wenn ein Gebiet als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen ausgewiesen wird, dann kann man höchstens gucken, ob irgendwelche baurechtlichen Vorgaben nicht eingehalten werden und dort einschreiten“, sagt er. „In der Regel sehen sich die Betroffenen selbst, also die Bürger, in ihren Rechten verletzt, wenn zum Beispiel Abstandsregelungen nicht eingehalten werden. Wir als Gemeinde sind ja nur betroffen, wenn unsere Planungshoheit verletzt wird.“

„Den Frust der Leute kriegen wir ab“

Als die letzten Gebiete für Windkraftanlagen vor über zehn Jahren ausgewiesen wurden, war Drese noch nicht Bürgermeister von Satow. Dennoch erinnert er sich, dass die Gemeinde zwar beteiligt und angehört worden sei, dem geplanten Bau neuer Anlagen aber nichts entgegensetzen konnte.

„Den Frust der Leute kriegen wir ab. Die Akzeptanz in der Bevölkerung für Windkraftanlagen ist mittlerweile nicht mehr da“, sagt Drese.

Um sich wenigstens nach außen klar zu positionieren, setzte die Gemeinde Satow vor drei Jahren einen Gemeindebeschluss durch. Der Inhalt: Die Zustimmung zum Bau neuer Anlagen solle nur dann erfolgen, wenn gleichzeitig alte Anlagen abgebaut würden. Ein Schritt, durch den sich die Gemeindevertretung geschlossen gegen den Bau weiterer Windkraftanlagen stellt. Laut Bürgermeister Drese sei dieser zwar wichtig für die Außenwirkung. Viel mehr als Symbolcharakter entfalte die Maßnahme jedoch nicht. „Für die Planungsverbände spielt das keine Rolle. Da hält man sich lediglich an die rechtlichen Vorgaben. Der Wille der Gemeinde ist nicht wichtig.“

Ähnlich äußert sich auch das Agrarministerium: „Das gemeindliche Einvernehmen ist vor Genehmigungserteilung zwingend einzuholen. Eine Versagung des Einvernehmens steht der Genehmigungserteilung aber nur dann entgegen, wenn die bauplanungsrechtlichen Anforderungen dem Vorhaben entgegenstehen. Ist das nicht der Fall, wird das Einvernehmen durch die Genehmigungsbehörde ersetzt.“

Von Flemming Goldbecher und Michael Prochnow