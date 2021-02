Rostock

Nach den starken Schneefällen in den letzten Wochen ärgert sich der Verein Fahrradentscheid Rostock über nicht ausreichend gestreute Radwege. Ein besonderer Dorn im Auge ist den Fahrradfahrern dabei die Lübecker Straße. Erst vor zwei Tagen wurde der schon seit Wochen eingeschneite Weg geräumt. Stadtauswärts war nach Angaben der Stadtverwaltung zwischen Werftdreieck und Kunsthalle kein Winterdienst möglich, da durch viele Engstellen eine maschinelle Räumung an dieser Stelle unmöglich sei.

In der Hansestadt wird der Winterdienst auf öffentlichen Wegen von der Stadtentsorgung Rostock übernommen. Hierfür wurde gemeinsam mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club Verein ein Verkehrsnetz festgelegt, das klar regelt, welche Radwege offiziell gestreut werden. Eine Karte auf der alle sicheren Wege eingezeichnet sind, ist auf radregion-rostock.de zu finden. Allerdings sind hier bestimmte Straßen nicht einbezogen oder wurden nur unzureichend geräumt.

Radentscheid fordert neue effizientere Lösungen

Für Radentscheid-Sprecherin Marie Heidenreich ist das kein ausreichender Grund. Wenn Fahrradwege nicht maschinell geräumt werden können, müsse sich per Hand darum gekümmert werden. „Die Stadt hat einfach noch keine gute Lösung gefunden“, so Heidenreich. „Das ist natürlich völlig unzureichend, weil viele Leute aufs Fahrrad angewiesen sind.“ Die Lübecker Straße sei für viele Menschen aus dem Norden Rostocks der einzige Weg in die Innenstadt, für den der Winterdienst zuständig ist. Die Werftstraße ist gar nicht erst Teil des Netzes. „Wir mussten auch am Vögenteich feststellen, dass dort leider überhaupt nicht geräumt wurde“, ärgert sich Heidenreich und fügt hinzu, dass zudem in der August-Bebel-Straße, sowie am Mühlendamm der Schnee nur teilweise zur Seite geschoben wurde.

Der Verein hat zu dem Schneeproblem einen eigenen Vorschlag: Neue Fahrradwege sollten mindestens 1,60 Meter breit sein, so dass es Räumfahrzeugen möglich ist, sie zu befahren. Außerdem wünscht sich der Verein, dass auch bestehende Wege, die nicht so breit gebaut werden konnten, per Hand geräumt und gestreut werden.

Für Parks und Wälder empfiehlt der Verein Pottasche. Diese sei zum Streuen bereits in einem Modellprojekt in Hamburg verwendet worden, da das übliche Streusalz den Pflanzen schaden kann. „Wie gestreut wird, ist uns letzten Endes aber egal“, so Heidenreich. Wichtig sei, dass die Wege frei werden und Fahrradfahrer sicher durch die Stadt kommen.

Von Vanessa Weindok