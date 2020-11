Rostock

Sobald die Temperaturen fallen, müssen sich nicht nur die Autobahn- und Straßenmeistereien auf den bevorstehenden Winter vorbereiten. Auch Grundstückseigentümer und Hausbesitzer sollten das Wetter stets ganz genau im Blick behalten. Denn bei Schnee und Glätte müssen sie dafür sorgen, dass die Gehwege vor ihrem Grundstück geräumt und gestreut sind.

Einheitliche Vorschriften dazu gibt es nicht, wie das Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung in Mecklenburg-Vorpommern mitteilt. Die jeweiligen Regeln seien aber in den entsprechenden Satzungen der Gemeinden festgelegt. Worauf Mieter und Vermieter in Mecklenburg achten sollten:

Wann beginnt die Winterdienstsaison?

Die Wintersaison beginnt jeweils am 1. November. Während die Städte Fahrbahnen, Gehwege, Fußgängerüberwege, Bushaltestellen, Radwege und vieles mehr betreuen, ist die Schneeräum- und Streupflicht für die überwiegende Anzahl der Gehwege in den Wohngebieten und in verkehrsberuhigten Bereichen auf die Eigentümer der anliegenden Grundstücke übertragen. Diese können die Räum- und Streupflicht wiederum auf die Mieter der Grundstücke übertragen.

Wann und wie oft muss geräumt und gestreut werden?

Geräumt werden muss nicht rund um die Uhr – die genauen Zeiten variieren von Ort zu Ort. In der Regel besteht die Schneeräum- und Streupflicht zwischen 7 Uhr und 20 Uhr – sowohl werktags als auch an Sonn- und Feiertagen.

Allerdings muss beachtet werden, dass Wege zum Beginn der „Schicht“ bereits geräumt sein sollten. Nach 20 Uhr gefallener Schnee ist bis 8 Uhr des folgenden Tages zu entfernen. Selbiges gilt bei Glätte. Entsprechende Informationen können Grundstückseigentümer der jeweiligen Straßenreinigungssatzung der Stadt entnehmen.

Je nach Witterungsverhältnissen muss im Laufe des Tages mehrmals gefegt und gestreut werden. Bei Glätte durch Schnee und Eis muss der Winterdienst unmittelbar erfolgen.

Welches Streugut darf verwendet werden?

Als Streugut auf öffentlichen Gehwegen sind ausschließlich abstumpfende Materialien, wie Sand oder Splitt, erlaubt. Verboten sind hingegen auftauende Stoffe, wie Salz. Wer sich dem Verbot vorsätzlich widersetzt und Streusalz einsetzt, begeht eine Ordnungswidrigkeit und muss mit hohen Bußgeldern rechnen. Wichtig ist zudem, dass jeder Grundstückseigentümer rechtzeitig für die Beschaffung von geeigneten Streumaterialien sorgen sollte.

Was viele vergessen: Sobald Schnee und Eis getaut sind, müssen die Rückstände des Streuguts entfernt werden.

Wo muss geräumt werden?

Grundsätzlich gilt, dass öffentliche Gehwege nur bis zur Grundstücksgrenze geräumt werden müssen. Gefegt und gestreut werden müssen der Bürgersteig, der Hauseingang sowie die Wege zu Mülltonnen und Garagen.

Die Zugänge zu den Müllcontainerstellplätzen und die für den Fußgängerverkehr notwendigen Übergänge für die Fahrbahnquerung müssen so geräumt und abgestumpft werden, dass diese Straßenübergänge auch für Passanten mit Einschränkungen der Motorik gut begehbar sind.

Auf dem Gehweg müssen die Verbindungen zu den jeweiligen Grundstückszugängen und ein Zugang zur Fahrbahn von Schnee geräumt und bei Glatteis gestreut sein.

Wohin mit dem Schnee?

Schnee und Eis sollten immer auf dem Rand des Gehwegs deponiert werden, der der Fahrbahn zugewandt ist. Wer einen Vorgarten besitzt, kann die Schneemassen dort lagern. Es ist ratsam, sich mit Nachbarn abzusprechen und bestimmte Bereiche zu definieren, innerhalb derer der weggeräumte Schnee deponiert werden kann.

Auf keinen Fall aber sollte der Schnee auf die Fahrbahn oder den Radweg geschoben werden. Auch Gullys, Hydranten, Ein- und Ausfahrten, Haltestellen und Gehwegbereichen vor Behindertenparkplätzen sollten freigehalten werden. Des Weiteren sollte darauf geachtet werden, dass die angehäuften Schnee- und Eismassen nicht die Sichtverhältnisse für Verkehrsteilnehmer behindern.

Wer haftet bei Unfällen?

Wer seiner Räumpflicht nicht nachkommt, haftet für die Folgen der daraus resultierenden Unfälle. Passanten, die auf einem nicht ordnungsgemäß geräumten Gehweg stürzen und sich verletzen, können Schadenersatz verlangen.

Von Susanne Gidzinski