Winterdrinks im Corona-Lockdown: Rostocker Barkeeper zeigt „coole“ Heißgetränke zum Nachmachen

Eier- oder Kinderpunsch, Grogg, Kakao oder heißer Apfelsaft: Für viele gehören Heißgetränke in der kalten Weihnachtszeit dazu. In diesem Jahr fällt das gemeinsame Glühweintrinken auf dem Weihnachtsmarkt jedoch coronabedingt aus, auch der Alkoholausschank in der Öffentlichkeit ist verboten.

Doch auch für Zuhause gibt es viele Rezepte, die sich schnell und einfach nachkochen lassen. Jakob Schranck kennt sich aus. Als Barkeeper und Geschäftsführer in der Rostocker Szenebar „b sieben“ kennt er zahlreiche gewöhnliche, aber auch ungewöhnliche Rezepte. „Wir haben oft Gäste, die uns beschrieben, was sie gern für ein Getränk hätten, und wenn wir die Zutaten da haben, dann machen wir das so“, sagt er. „Eine klassische Karte mit alkoholischen Heißgetränken haben wir nicht, das läuft in einer warmen Bar nicht so gut wie auf einem Weihnachtsmarkt draußen. Aber wir reagieren gern auf solche Wünsche.“

Zuhause nur wenige Experimente

Der Barkeeper steht eher auf die Weihnachtsklassiker. „Wenn ich mir Zuhause alkoholische Heißgetränke zubereite, dann gern Feuerzangenbowle oder weißen Glühwein“, sagt er. „Wenn man eine Bar hat, in der man viel ausprobieren kann, dann experimentiert man Zuhause nicht ganz so viel rum.“

Für die Leser der OSTSEE-ZEITUNG stellt er, gemeinsam mit seiner Kollegin Antje Blaudow sechs Rezepte vor – mit und ohne Alkohol. Beliebt ist der klassische Eierpunsch. Zudem empfiehlt Schranck eine russische Schokolade mit Marshmallows. Der beliebten Sommercocktail Caipirinha lässt sich schnell in einer heiße Variante verwandeln. Ungewöhnlich ist hingegen ein schottisches Bier-Whiskey-Getränk. „Hot Pint. Das trinken die Schotten gern zur Weihnachtszeit“, sagt der Barkeeper.

Heiße Cider mit und ohne Alkohol

Fruchtig ist der heiße Blackberry-Cider. Dafür benötigt man zwei Esslöffel Waldfrüchte. Diese gibt man zusammen mit einer Zimtstange in ein hitzebeständiges Glas. Dieses wird dann entweder mit einem zuvor erhitzen Blaubeere-Cider oder mit einem aufgekochten alkoholfreien Cranberry-Saft aufgegossen.

Ähnlich sieht es beim heißen Apfel aus. Dafür wird entweder Apfelsaft oder Apple-Cider erhitzt und zusammen mit einer Zimtstange und gehackten Haselnüssen in ein Glas gegeben. Für ein besonders fruchtiges Aroma eignen sich Orangenschalen. Diese sind zudem eine gute Dekoration für den Glasrand.

