Rostock

Die Erweckung kam über Nacht. Leise rieselnd und in glänzendem Weiß. Der erste richtige Schnee in diesem Winter – er hat Rostock verzaubert. Und das nicht nur optisch. Seit Monaten liegt auch die Hansestadt im Dornröschenschlaf. Kinderlachen, strahlende Gesichter, pure Freude – im Lockdown war das alles schon lange nicht mehr zu sehen und zu hören. Dann aber kam der Schnee.

Ob im Lindenpark oder in den Wallanlagen, in der Rostocker Heide oder am Strand von Warnemünde, im Rosengarten oder am Schwanenteich: Wo immer die weiße Decke dick genug war, zog es die Rostocker in die Kälte: Schneeballschlachten, Rodeln, Schlittenfahren oder einfach nur mal die klare Luft genießen. Bibbern, lachen, juchzen. Glückliche Kinder, entspannte Eltern, selige Senioren. Der Schnee hat Rostock die Freude am Leben zurückgebracht.

Anzeige

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zugegeben: Hier und da war es mit Abstandhalten eher problematisch. Und bei den rasanten Abfahrten trugen auch nur die Wenigsten eine Maske. Das rief natürlich prompt in den so genannten „sozialen“ Medien auch Nörgler auf den Plan. In Hamburg und Berlin schritt sogar die Polizei ein, beendete in den Parks den Spaß, sperrte die Rodelpisten. So weit kam es zumindest in Rostock nicht. Und das ist auch gut so: Nach so vielen Wochen im Lockdown haben sich alle ein wenig eisiges Glück verdient.

Von Andreas Meyer