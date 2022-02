Winterferien im Rostocker Jugendtreff: Kochen, Kickern, Karaoke

Rostock

Die Winterferien haben begonnen. Für die schulfreie Zeit hat sich das Team des Kinder- und Jugendtreffs Nautilus im Rostocker Freizeitzentrum ein vielfältiges Programm ausgedacht.

Am 8. Februar wird von 13 bis 16 Uhr eine „etwas andere“ Winterolympiade geboten mit Sportarten wie Biathlon oder Curling, allerdings in einer etwas abgewandelten Form. Mitmachen können Kinder von 8 bis 12 Jahren, das Angebot ist kostenfrei.

Am 10. Februar sind Gesangstalente gefragt. Das Nautilus-Team veranstaltet von 14 bis 18 Uhr eine Karaoke-Party und sucht junge und mutige Stimmkünstler. Dazu gibt es leckere alkoholfreie Cocktails und Knabbersnacks. Der Teilnehmerbeitrag beträgt fünf Euro und es können hier Kinder und Jugendliche von zehn bis 14 Jahren teilnehmen.

Die zweite Ferienwoche beginnt am 14. Februar mit einem Winterkochstudio und obendrein können Kinder selbst Vogelfutter herstellen. Für eine Stärkung ist gesorgt: Teilnehmer dürfen sich ein gesundes Mittagessen schmecken lassen. Mitmachen kann, wer zwischen acht und 14 Jahre alt ist und drei Euro Beitrag aufbringt.

Am 17. Februar fahren interessierte Ferienkinder nach Evershagen in den Jugendclub Pablo Neruda, um dort von 14 bis 18 Uhr am Rostocker-Winterferien-Tischkicker-Turnier teilzunehmen. Gespielt wird in den Altersklassen 10 bis 13 und 14+. Gesucht wird der Rostocker Tischkicker-Meister im Einzel und in der Teamwertung. Der Teilnehmerbeitrag ist frei.

Die Durchführung aller Angebote ist von der aktuellen Corona-Lage abhängig. Je nach Entwicklung der Pandemie sind noch Änderungen oder gar Absagen möglich. Für alle Angebote ist eine verbindliche Anmeldung erforderlich. Kontakt: 0381/890304-17

Von Antje Bernstein/ OZ