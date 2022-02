Rostock

Tausende Schüler in MV warten sehnsüchtig darauf, am Montag beginnen sie nun endlich – die Winterferien 2022. Zwei Wochen ohne Lehrer, Hausaufgaben, aber, so wie es momentan aussieht, vorerst auch ohne Eis und Schnee. Rodeln und Schneeballschlacht fallen also flach. Kein Problem, wir haben etwas gegen Langeweile – nämlich Tipps. 14 Ideen für 14 tolle Tage in Rostock, Bad Doberan, Güstrow, Kühlungsborn:

Für Kreativköpfe

Wer seiner Fantasie freien Lauf lassen möchte, für den hat die Karo AG das richtige Programm parat. Sie richtet in der ersten Ferienwoche einen Rap- und Songschreiber-Workshop im Jugendclub Kolping (SBZ Lichtenhagen) aus. Von Montag bis Freitag (10-17 Uhr) können Jugendliche im Alter von 11 bis 18 Jahren zum Reimemonster mutieren, mit Rhythmen und Beats experimentieren und obendrein ein Musikvideo drehen. Wer sich den Spaß nicht entgehen lassen möchte, meldet sich per Telefon an unter 0381/ 717238.

Kunterbunt geht’s dagegen im Kurs von Dennis Raming zu. Vom 7. bis 11. Februar, jeweils von 9 bis 16 Uhr, bringt er Nachwuchs-Sprayern im Alter von 12 bis 18 Jahren bei, wie man mit der Dose tolle Kunstwerke schaffen kann. Treffpunkt ist der Zukunftsladen Toitenwinkel. Anmeldungen sind möglich per Mail an graffiti-workshop@hotmail.com.

Sowohl Rap- als auch Graffitikurs sind für Teilnehmer kostenlos.

Für Wissbegierige und Heißhungrige

Die Stadt von einer neuen Seite erleben, das glückt dem, der sich abseits ausgetretener Wege wagt. Damit einem dabei nichts Spannendes entgeht, helfen erfahrene Guides. Wer zugleich wissens- und heißhungrig ist, nimmt an einer Eat-the-World-Tour (buchbar auf www.eat-the-world.com) teil und kehrt beim Bummel durch die Stadt in Cafés und Lokale ein – Leckerbissen inklusive. Eine Tour durch die Altstadt ist am 12. Februar ab 11 Uhr möglich, ab 14.30 Uhr geht’s durch die KTV.

Auf eigene Faust und dennoch nicht allein sind diejenigen unterwegs, die sich bei der Tourist-Info für 7 Euro einen Audioguide leihen. Der MP3-Player lotst den Nutzer zu 17 Stationen in der Stadt. Auf Schnitzeljagd durch Warnemünde will Juliane Leitner Knirpse schicken. Mit einem Buch – halb Stadtführer, halb Rätselheft – sollen sich Besucher auf eigene Faust durch das Ostseebad knobeln. Bestellt werden kann die Broschüre auf www.stadtwelten-rostock.de.

Für DIY-Fans

Der Kinder- und Jugendtreff Nautilus in Rostock-Reutershagen öffnet am Dienstag von 14 bis 16 Uhr eine Nadel- und Faden-Werkstatt. Ob Häkeln, Sticken, Stricken oder Nähen – hier können Kinder ab 6 Jahren Fingerfertigkeit in allen Handarbeitstechniken erlernen. Am 14. Februar können Ferienkids Vogelfutter selbst herstellen. Und wer lieber selbst zwitschern möchte: Am 10. Februar ist eine Karaoke-Party geplant. Für weitere Infos: 0381/ 89030417.

Für Bücherwürmer

Wenn draußen Schmuddelwetter herrscht, können es sich Frostbeulen im Warmen gemütlich machen und gedanklich in sonnige Gefilde reisen. Mit einem guten Buch geht das kinderleicht und jetzt bekommen Bücherwürmer wieder Nachschub: Am 7. Februar darf Rostocks Zentralbibliothek in der Kröpi unter 2G-Regeln wieder für Besucher öffnen. Kinder, die neuen Lesestoff möchten, können sich in der Bücherei damit eindecken. Geöffnet ist diese montags, dienstags, donnerstags und freitags von 10 bis 18 Uhr, mittwochs von 12 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr.

Für Tontalente

Am 8. Februar können Kids ab 6 Jahren im „Mein Pott“ Kühlungsborn selbst Müslischalen oder Tassen mit 3D-Tierfiguren gestalten. Los geht’s um 9 Uhr, der zweistündige Kurs kostet 32 Euro pro Person. Weitere Infos: www.meinpott-keramik.net.

Für Tierfreunde

Wer wild auf tierische Begegnungen ist, besucht den Wildpark Güstrow. Am 5. Februar lohnt sich das besonders für furchtlose Sparfüchse: Der erste Samstag im Monat ist Oma-Opa-Tag, Großeltern können mit ihren Enkeln auf Entdeckungstour gehen und die Lütten zahlen keinen Eintritt. An diesem Tag findet außerdem eine spannende Führung statt: Mit einem Experten geht es ab 15 Uhr auf Tierschau. Hoch über den Köpfen der Tiere können Teilnehmer spannenden Geschichten lauschen und die Wildpark-Bewohner in der Raubtier-WG beobachten. Das Highlight: die Fütterung des Wolfsrudels. Tickets gibt es im Onlineshop auf www.wildpark-mv.de.

Tierisch viel los ist in den Winterferien auch im Zoo Rostock. Hier können Kinder neben Eisbären, Affen und Co auch besondere Lichtblicke entdecken – bei den Zoolights. Leuchttiere wie Nashörner, Giraffen oder Schildkröten locken zur Safari. In den Ferien wird täglich um 16 Uhr der Schalter angeknipst und der Zootag mit einem großen Lichterzauber gekrönt.

Für Kontaktfreudige

Escape-Rooms sind coronabedingt geschlossen. Der Crypto-Room Rostock bietet Schlaufüchsen eine pandemiekonforme Alternative und die ist buchstäblich nicht von dieser Welt: Im Spiel „Außerirdische kommen“ werden Teilnehmer via Mobiltelefon durch die Rostocker Innenstadt gelotst und müssen unterwegs allerhand Rätsel und Gruppenspiele meistern. Das Ziel: die Welt vor dem Untergang zu bewahren. Tickets für das intergalaktische Abenteuer gibt es online auf www.escaperoom-rostock.de.

Für Lichtblicksucher

Nicht lange fackeln und ab nach Graal-Müritz: Im Ostseebad finden freitags Fackelwanderungen am Strand statt. Die Tour startet um 19 Uhr am Infopunkt auf dem Seebrückenvorplatz und führt am Wasser entlang bis zum Ortsteil Graal. Dort erwartet Teilnehmer ein wärmendes Feuer und ein heißes Freigetränk. Es gelten 2G-plus-Regeln.

Für Beautyqueens und -Kings

Drachenzähmen leicht gemacht heißt es am 8. Februar im Stadtteilzentrum Heizhaus in der Rostocker Südstadt. Hier können Kinder selber Drachen basteln und anschließend steigen lassen. Eine Woche später, am 15. Februar, ist Beautytag im SBZ: Dann dreht sich alles um Badebomben und Entspannung. Anmeldeschluss dafür ist der 8. Februar. Telefon: 0381/442726.

Für Lagerfeuerfans

Papis, die mit ihren Kids entspannte Stunden am Feuer verbringen möchten, sind am 17. Februar beim Jugendclub Schiene in Schmarl willkommen. Von 14 bis 17.30 Uhr will Robin Czarnecki mit den Teilnehmenden über offener Flamme kochen und beweisen, dass ein Nachmittag auch ohne Herd, Heizung und TV Spaß bringt. Um Anmeldung per E-Mail an vaeterarbeit@charismarostock.de wird gebeten.

Für coole Kids

Auch wenn Schnee und Frost fehlen, muss man nicht auf’s Winterwunderland verzichten: Die 18. Eiswelt in Karls Erlebnisdorf Rövershagen steht unter dem Motto „Eismärchen“. Ganz unverfroren die Hexe Baba Jaga bestaunen, sich von „Die Schöne und das Biest“ verzaubern lassen oder auf Rotkäppchen treffen – in der Skulpturenschau geht das. 51 Eiskünstler aus aller Herren Länder haben die coolen Kunstwerke aus je 130 Kilo schweren Eisblöcken geschnitzt. Geöffnet hat Karls täglich von 9 bis 18 Uhr.

Für Cineasten

Kinder, Kinder – diese Schule kann sich sehen lassen: Im Lichtspielhaus Wundervoll (Liwu, Barnstorfer Weg Rostock) wird am 5. und 6. Februar jeweils ab 14.15 Uhr der Film „Die Schule der magischen Tiere“ gezeigt. Großes Kino für die Kleinen bietet auch das Rostocker Capitol: Auf dem Programm stehen aktuell unter anderem das Animationsmusical „Sing – Die Show deines Lebens“ und der Disney-Trickfilm „Encanto“.

Für Luftikusse

Raus an die frische Luft – das tut bei jedem Wetter gut. Und mit Ausflugszielen wie dem Doberaner Münster, der Seebrücke Heiligendamm, dem Warnemünder Strand oder der Rostocker Heide gibt es in der Region reichlich Orte, die einen Abstecher wert sind. Wem Spazieren allein zu öde ist, der peppt Touren mit Spielen auf. Ideen dafür steuert die Rostockerin Antje Joost-Hirsekorn in ihrem Blog auf www.schlaubatz.de bei. Von der Borken-Murmelbahn bis zum kreativen Zapfenstreich – hier finden sich viele Anregungen.

Für Wasserratten

Rostocks Schwimmhallen haben aktuell coronabedingt für den Publikumsverkehr geschlossen. Wer dennoch abtauchen möchte, springt in die Ostsee, darf aber kein Warmduscher sein. Das Meer hat aktuell vier Grad Celsius. Wem das zu kalt für ein Vollbad ist, der kann stattdessen mit den Füßen ins Nass. Wassertreten à la Kneipp soll die Abwehrkräfte stärken.

Von Antje Bernstein