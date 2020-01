Rostock

Dieses Programm kann sich hören lassen: Bei der Winterserenade am 11. Januar erklingt an 15 Orten in Rostocks Östlicher Altstadt klassische Musik. In der Zeit von 17 bis 22 Uhr können Gäste von Galerie zu Café, von Restaurant zur nächsten Kirche flanieren, um den hier im Stundentakt wiederholten Abendstücken zu lauschen. „Als besonderes Ensemble ist unter anderem ‚ConViolissimo‘ neu mit dabei. Ein weiterer Joker im Küstencruiser wird alle überraschen“, kündigt Organisator Robert Uhde von der Agentur Sphinx ET an.

Das erwartet Besucher an den einzelnen Orten:

Alte Apotheke, Neuer Markt 2:

Ralf Schlotthauer & Rafael Gomez (Gesang, Piano)

Hörkontor, Steinstraße 10:

Due sopra il Basso (Gesang, barocke Laute)

Mediationsstelle im Kuhtor, Hinter der Mauer 2:

Alessia Iankovskaia (Violine) und Nikolai Denisov (Klavier)

Café Likörfabrik, Grubenstraße 1:

Maxim Senkov und Partnerin

EIZ, Mühlenstraße 9:

Ensemble des Konservatoriums „ConViolissimo“ unter künstlerischer Leitung von Natalia Chernogor – Flügel, Bassklarinette und Cello

Ruhepol Rostock, Wollenweberstraße 62b:

P. Tschaikowski (Gesang & Akkordeon)

Café a rebours, Am Wendländer Schilde 5:

Nina Golubović, José Luis Criollo (Gitarre, Klarinette)

Tanztheatergewölbe, Am Wendländer Schilde 6:

Ellen Czaya (Harfe, Flöte)

Pfarrhaus, Bei der Nikolaikirche 8:

A. Jentsch und Eleven (Klavierschule)

Albert & Emile, Altschmiedestraße 28:

Gesang

Küstencruiser GmbH, Molkenstraße 7:

BelCanto-MusicaItaliana, P. Müller & L. Harms (Gesang & Klavier)

Le Garage, Pferdestraße 8:

kleine Aufwärmstation ohne Musik

Kunstverein zu Rostock, Amberg 13:

I. Tarasova, A. Khizriiev, A. Burmistrov & A. Stadniuk (Gesang, Trompete, Posaune, Tuba)

Zentrum Kirchlicher Dienste, Alter Markt 19:

Streichquartett und Klarinetten-Duo von Hausmusik plus e.V.

Nikolaikirche:

ab 21 Uhr Höhepunkte der Nacht als Abschlusskonzert (Kammerorchester und weitere musikalische Sterne)

Tickets sind zum Preis von 10 Euro erhältlich. Jeder Besucher des Abends erwirbt damit eine Glasperle, die den Eintritt zu allen teilnehmenden Orten gewährt.

Die Winterserenade verspricht Klassikgenuss pur und soll darüber hinaus der klangvolle Rostocker Auftakt zum 30. Jahrestag Mecklenburg-Vorpommerns sein.

Vorverkauf Karten für die Winterserenade 2020 gibt es hier: Agentur SphinxET, Große Goldstr. 7 Pressezentrum, Neuer Markt 3 Le Garage, Pferdestraße 8 Tourist-Information, Universitätsplatz 6

