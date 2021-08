„Wir hängen in der Luft“: Rostocker Caterpillar-Werker wollen um ihre Jobs kämpfen

Rostock

Andreas Pieszek ist enttäuscht. „Ich empfinde eine Leere – wir wissen nicht, wie es weitergeht. Wie das alles ausgeht“, sagt der Mitarbeiter von Caterpillar am Standort Rostock. Seit 20 Jahren ist er im Unternehmen, nun muss er um seinen Job bangen. Das US-amerikanische Unternehmen stellt neben Baumaschinen auch Motoren her und hatte angekündigt, die Fertigung bestimmter Motoren einzustellen. Diese Motoren treiben zum Beispiel Kreuzfahrtschiffe an. Betroffen davon sind Mitarbeiter in Rostock, Kiel und Henstedt-Ulzburg – 130 allein in Rostock. „Das war für alle ein Schock“, so der 46-Jährige.

Das bestätigt Kollege David Schack. „Die Kollegen im Homeoffice haben diese Nachricht per Videobotschaft erhalten. Denjenigen, die am Standort waren, wurde eine E-Mail vom Konzern vorgelesen.“ Den Schlosser macht vor allem die Art und Weise der Mitteilung sauer. „Ich verstehe nicht, wie man da so kalt sein kann“, sagt der 30-Jährige. „Selbst wenn es so kommt – man kann das Ganze dennoch humaner abwickeln.“ Seit 14 Jahren ist der 30-Jährige im Unternehmen, hat bereits seine Lehre bei Caterpillar gemacht. Von der drohenden Schließung habe er von Kollegen erfahren. „Ich war an dem Tag nicht da, weil ich Kurzarbeit hatte“, erinnert er sich.

„Unter aller Kanone“

Anne Urban hatte an diesem Tag Urlaub. „Ich lag auf der Couch und wurde von einem Kollegen angerufen. Da habe ich erst von der Videobotschaft von unserem Generalmanager aus Großbritannien gehört“, sagt die Vorsitzende des Betriebsrats. „Das Verhalten ist unter aller Kanone. So geht man nicht mit Menschen um. Viele arbeiten sei 20 Jahren für Caterpillar.“ Vor allem ältere Mitarbeiter hätten nun Angst, auf dem Arbeitsmarkt keine Chancen zu haben. Aber auch Azubis sind ratlos. „Außerdem haben wir viele Mitarbeiter mit Kindern, Mitarbeiter, die gerade ein Haus bauen. Alle sorgen sich um ihre Zukunft.“ Dennoch merkt die 32-Jährige auch eine kämpferische Stimmung. „Wenn wir uns zusammen – auch mit den anderen Standorten – stark machen, können wir viel erreichen“, sagt sie.

Caterpillar-Mitarbeiter haben sich am Wochenende mit Vertretern der Gewerkschaft IG Metall über ihre Zukunft in Rostock unterhalten. Quelle: Ove Arscholl

Am Sonnabend hat sich die Belegschaft mit der IG Metall in Rostock getroffen, um die nächsten Schritte und Aktionen zu besprechen. „Diese Videobotschaft hat alle überrascht“, sagt Stefan Schad, Geschäftsführer der Gewerkschaft in Rostock und Schwerin. „Es wurde ja sogar jüngst erst der Mietvertrag für die Produktionshalle verlängert.“ Nun herrsche ein gewisser Zweck-Optimismus. „Ich bin mir sicher, dass es eine Lösung geben kann.“ Dafür sei es wichtig, Präsenz zu zeigen, öffentlichen Druck aufzubauen. Der Meinung ist auch Mechatroniker Robert Politz. Wer nicht für seinen Job kämpft, dem ist der Job nicht wichtig“, betont er. Der 31-Jährige schätzt das gute Arbeitsklima am Standort, die Konditionen und das Umfeld.

„Kinder sollen nicht die Ängste der Eltern spüren“

Auch Politz ist seit seiner Lehre bei Caterpillar. „Der Zeitpunkt war ziemlich ungünstig“, sagt der Schlosser. „Wir hatten hier am Standort noch so viel vor. Es gab Zeiten, da hätte man eher mit so was gerechnet. Aber nicht jetzt.“ Auch er bemängelt den Umgang des Konzerns mit den Angestellten. „Wir hängen einfach alle in der Luft. Seit dieser Nachricht haben wir auch nichts mehr gehört. Wir wissen nicht, wie es weitergeht“, sagt er. Einen Plan B habe er nicht. „Dafür kam das alles so überraschend, dafür sind noch zu viele Fragen offen.“

Enrico Schewe Quelle: Ove Arscholl

Montageschlosser Enrico Stewe kann sich nicht vorstellen, dass es für Caterpillar in Rostock eine Zukunft geben wird. Er hofft vielmehr, dass ein anderes Unternehmen den Standort und die Mitarbeiter übernehmen wird. Der 36-Jährige ist sauer. „Ich habe immer gut gearbeitet, immer die Knochen hingehalten“, sagt er. Die Hiobsbotschaft habe er lediglich per Sprachnachricht bekommen – von Kollegen. Angst um seine Zukunft hat der Maschinenschlosser jedoch nicht. „Ich bin noch jung. Irgendwie geht es immer weiter“, sagt der Vater einer zwölfjährigen Tochter. „Meine Frau macht sich Sorgen. Von der Tochter versuchen wir aber, es wegzuhalten. Kinder sollten nicht die Ängste der Eltern spüren.“

„Augen offen halten“

Kristian Goelike erinnert sich noch genau an den Tag, als er von der Entscheidung, die Produktion auslaufen zu lassen, erfahren hat. „Ich kam an dem Tag ganz normal zur Spätschicht und habe schon gesehen, dass etwas nicht stimmt“, sagt der Montageschlosser. „Alle haben schon ein langes Gesicht gemacht.“

Kristian Goelike, Motorenschlosser Quelle: Ove Arscholl

Die Hoffnung, dass es weitergeht, sei vorhanden. „Ich habe hier immer gern gearbeitet.“ Dennoch müsse man sich auch Alternativen überlegen. „Ich halte die Augen offen“, sagt er. „Die Stimmung ist aktuell beschissen. Anders kann man es nicht sagen.“

Von Katharina Ahlers