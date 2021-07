Wird Madsen bester Bürgermeister der Welt? So steht es bei der Wahl

Rostock

Für “seine“ Hansestadt Rostock hat Claus Ruhe Madsen gerade erst den Preis als „Kommune des Jahres“ entgegen genommen. Auf die Ehrung als bester Bürgermeister der Welt muss Madsen aber weiter warten. Beim entsprechenden Wettbewerb war das bärtige Stadtoberhaupt zwar in die Listen der 32 besten Bürgermeister aufgenommen worden. Doch ins Finale der besten 12 hat es Madsen nun trotz vieler Fans nicht mehr geschafft.

Die Welt-Bürgermeister-Stiftung mit Sitz in London will am 14. September bekannt geben, wer den Titel bekommt. Letzter deutscher Vertreter im aktuellen Rennen ist Peter Kurz, Bürgermeister der Stadt Mannheim, der unter anderem gegen Kollegen aus Frankreich, der Türkei, Holland, Syrien sowie Sierra Leone antritt.

Ursprünglich 82 Bürgermeister nominiert

Madsen war unter anderem für seinen „beispielhaften Umgang mit der Pandemie“ nominiert worden. „Unter seiner Führung hat die Stadt ein klar verständliches Konzept entwickelt, um die Zahl der Corona-Infektionen so niedrig wie möglich zu halten“, sagte der Stiftungsvorsitzende Tann vom Hove bei der Bekanntgabe der Kandidaten. Auf der sogenannten Shortlist des Wettbewerbes standen 32 Bürgermeister aus 21 Ländern. Ursprünglich waren 82 Stadtoberhäupter nominiert.

Der Titel Welt-Bürgermeister wird seit 2004 alle zwei Jahre an herausragende Kommunalpolitiker verliehen. In der Vergangenheit ging er unter anderem an die Bürgermeister von Mexico City, Melbourne (Australien) oder Kapstadt (Südafrika). Die Kandidaten werden aber nicht von einer Jury ausgewählt, sondern können von Einwohnern der jeweiligen Städte oder anderen Bürgermeistern vorgeschlagen werden. Wer Madsen nominiert hat, ging aus den Mitteilungen des Veranstalters nicht hervor.

„Er krempelt für seine Bürger die Ärmel hoch“

Bis Ende April konnten Rostocker oder andere Madsen-Fans online für ihn abstimmen. Auf der Internetseite der Veranstalter finden sich mehr als 100 lobende Kommentare. „Claus Ruhe Madsen ist ein Oberbürgermeister, der tatsächlich für seine Bürger und seine Stadt die Ärmel hochkrempelt sowie unkompliziert und zügig handelt. Er ist einer von uns und hat es verdient, die internationale Auszeichnung als bester Bürgermeister der Welt zu erhalten. Wir sind stolz, einen solchen Oberbürgermeister in Rostock zu haben“, schreiben beispielsweise Cornelia und Ralph G. aus Rostock.

Susanne L. ergänzt: „Das, was er für Rostock momentan veranstaltet und nach vorne treibt, bringt unsere Stadt voran und macht uns zum Vorreiter für viele Menschen und Regionen.“ Und jemand namens „K.H.R.“ schreibt: „Herr Madsen ist kein typischer Politiker. Er ist sozial und fachlich so kompetent, wie noch kein Bürgermeister in Rostock zuvor.“

Von CLG/AXB