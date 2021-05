Die Wiro ist der größte Vermieter in MV und möchte in den kommenden Jahren 1500 neue Wohnungen in Rostock bauen. Welchen Einfluss der aktuelle Rohstoffmangel auf diese Projekte hat, warum der Leerstand zuletzt stieg und auf welche Preise sich Wiro-Mieter einstellen müssen, erklärt Vorsitzender Ralf Zimlich im OZ-Gespräch.