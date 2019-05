Rostock

Dort, wo noch vor einem Jahr ein Mehrfamilienhaus stand, ist nun ein riesiges Loch im Erdboden, das so manchen Passanten zum Staunen bringt. Die Rostocker Wohnungsgesellschaft Wiro hat die Arbeiten in der Albin-Köbis-Straße 8 in Markgrafenheide wieder aufgenommen. Bereits 2018 wurde das stark baufällige Gebäude vollständig abgerissen. Aktuell wird die Baustelle für den geplanten Neubau abgesichert. Bis zum Sommer 2020 sollen die Arbeiten andauern, wie Wiro-Pressesprecherin Dagmar Horning mitteilt.

Neubau statt Sanierung

Feuchtes Mauerwerk, marode Decken und mangelhafte Statik waren der Grund für den Abriss des ehemaligen Wohnhauses. „Es war nicht mehr zu retten. Das Klinkerhaus aus den 1930er Jahren hätte aufwendig und teuer in Schuss gebracht werden müssen“, berichtet Horning. Ein Neubau sei im Vergleich dazu die deutlich günstigere Alternative gewesen. Zurzeit werde die Baugrube gesichert, damit anschließend die Bodenplatte gegossen werden kann. Mitte Mai könne mit dem Rohbau gestartet werden, der voraussichtlich bis Ende des Jahres dauert.

Geplant seien insgesamt 22 Wohnungen, die zwischen 48 und 92 Quadratmeter groß sein werden. Allesamt sollen sie barrierearm und mit einer Terrasse oder einem Balkon ausgestattet werden. Der voraussichtliche Einzugstermin für die neuen Mieter ist nach aktuellem Stand der Sommer 2020. Dann könnte ein weiteres Sanierungsprojekt der Wiro starten. „Geplant ist es, die Albin-Köbis-Straße mit der Hausnummer 6 ebenfalls abzureißen und neu aufzubauen“, teilt die Pressesprecherin auf Anfrage mit.

Projekt in Warnemünde geht voran

Auch in Warnemünde findet aktuell ein umfangreiches Sanierungsprogramm statt. Gleich an zwei Adressen wird aufwendig gebaut. Bereits in den beiden Jahren 2017 und 2018 hat die Wiro zahlreiche Wohnungen im Karree Rostocker-, Lortzing- und Lilienthalstraße hergerichtet. „Der Klinkerbau in der Rostocker Straße 24 und 25 ist das dritte Haus, das wir zuletzt im Quartier saniert haben“, meint Dagmar Horning. Wände und Decken wurden abgebrochen und die feuchten Keller abgedichtet. „Nach und nach werden wir dort alle 174 Wohnungen erneuern“, so die Pressesprecherin weiter. Die 80 Jahre alte Bausubstanz sei schwer angegriffen. Weiter gehe es jetzt in der Lortzingstraße 1 bis 3. 18 Zwei-Raum-Wohnungen mit größeren Zimmern und Bädern, modernen Fenstern, Türen und Fußbodenbelägen sollen entstehen. Von außen werden Balkone angebaut.

Im „Haus des Sportes“ am Warnemünder Strom 38 haben die Arbeiten ebenfalls einen großen Fortschritt gemacht. Noch bis zum Herbst 2020 sollen diese andauern. „Die baufällige Villa wird wieder zum Prachtstück mit zwölf Wohnungen – teilweise mit Veranden, Balkonen und Dachterrassen“, sagt Horning. Im März 2016 hatte das kommunale Wohnungsunternehmen das marode Gebäude vom Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung übernommen. Trotz der umfangreichen Bauarbeitern sollen die Fassaden zu den Straßenseiten nach Angaben der Wiro-Sprecherin erhalten bleiben.

Susanne Gidzinski