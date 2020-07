Wiro baut Aufzüge in der Rostocker Südstadt

Rostock-Südstadt

Gute Nachricht für Senioren und Gehbehinderte: Die Wohnungsgesellschaft Wiro stattet mehrere Häuser in der Südstadt nachträglich mit Außenaufzügen aus.

Wie die Schweriner Bauministerium mitteilte, erhält die Wiro Fördermittel in Höhe von 316 8000 Euro, um insgesamt acht Personenaufzüge in der Nobelstraße 16 bis 19 und in der Lomonossowstraße 13 bis 16 zu installieren. Die Mieter von 64 Wohnungen in den Fünfgeschossern von 1964/65 werden davon profitieren.

Barrierearmes Wohnen

Im Rahmen des Landesprogramms „Personenaufzüge und Lifte, barrierearmes Wohnen“ stehen in diesem Jahr in MV insgesamt 10,3 Millionen Euro zur Verfügung. Damit soll das Angebot an barrierearmen Wohnungen mit bezahlbaren Mieten in Mecklenburg-Vorpommern erhöht werden. Das Geld kann von Wohnungsgesellschaften und Genossenschaften, aber auch von Privateigentümern beantragt werden.

Von Axel Büssem