Wiro baut am Rostocker Werftdreieck: Wann es losgeht

Singles, Familien, Senioren, aber auch Menschen mit Handicap oder geringerem Einkommen – sie alle sollen am Rostocker Werftdreieck ein neues Zuhause finden. Die städtische Wohnungsgesellschaft Wiro will auf dem Gelände ab 2022 bauen und in fünf Abschnitten, verteilt auf die kommenden zehn Jahre, insgesamt 700 Wohnungen errichten – und zwar alle zur Miete.

Los geht es auf einem Abschnitt zwischen der Max-Eyth-Straße, Lübecker-Straße sowie Werftstraße und den Bahngleisen. Bis 2024 sollen dort bereits eine Kita, ein Parkhaus sowie 150 Wohnungen mit zwei bis fünf Zimmern fertiggestellt werden.

Autofahrer könnten dieser Phase gelassen entgegensehen: „Wir erwarten durch den ersten Bauabschnitt nur geringe Auswirkungen auf den Fahrzeugverkehr in dem Bereich“, sagt Carsten Klehn. „Das Grundstück ist über die bestehenden Straßen erschlossen und wir können unsere freien Flächen vis-à-vis nutzen“, ergänzt der Wiro-Sprecher.

Großer Park soll für alle offen sein

Zum gesamten Bauvorhaben der Wiro am Werftdreieck gehören neben den Wohnungen aber auch noch Flächen für „ergänzende Dienstleistungen. Denkbar sind unter anderem ein Friseur, eine Bäckerei oder ein Café“, so Klehn. Zudem ist ein zweieinhalb Hektar großer und öffentlich zugänglicher Park geplant.

Laut entsprechendem Bebauungsplan liegt die Höhe der Gebäude im Wesentlichen bei vier bis fünf Geschossen. Ausnahmen sind unter anderem zwei Achtgeschosser. „Für beide sind gewerbliche Nutzungen geplant – in dem Haus im ersten Bauabschnitt unter anderem das neue WIRO-KundenCenter Reutershagen“, sagt Unternehmenssprecher Carsten Klehn.

Höhe der Mietkosten noch nicht kalkulierbar

Für das neue Wohngebiet in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt wurde zwischen Wiro und Verwaltung ein städtebaulicher Vertrag geschlossen. Der sieht vor, dass auch inklusive Wohnprojekte sowie Sozialwohnungen vorgehalten werden müssen, um eine möglichst große Mischung an künftigen Mietern zu erreichen. Wie viele Wohnungen für Menschen mit geringerem Einkommen entstehen werden, hänge Carsten Klehn zufolge auch vom Umfang der jeweils gültigen Förderprogramme ab.

Die Frage, wie hoch die Miete am Werftdreieck liegen wird, „kann erst nach der Hochbauplanung der jeweiligen Bauabschnitte seriös beantwortet werden“, so der Wiro-Sprecher.

Erinnerung an Heinkelwerke geplant

Auf dem Areal des ersten Bauabschnittes für das neue Wohngebiet stand bis vor zwei Jahren noch die Heinkel-Mauer – ein Relikt der früheren Flugzeugwerke an diesem Standort. Nachdem die Wiro die Fabrikhallenwand hat abtragen lassen, wurden die Steine eingelagert. Wie die Überreste der Mauer in das neue Quartier eingegliedert werden, „wird Teil der Aufgabenstellung für die Architekten der Gebäude sein“, sagt Carsten Klehn.

Von Claudia Labude-Gericke