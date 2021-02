Wiro bietet Perspektive in Warnemünde: Darf Riesenrad bis Juni stehen?

Warnemünde

Eigentlich waren die Tage des Riesenrads auf der Warnemünder Mittelmole gezählt – Ende Februar sollte der Vertrag enden. Doch die Schaustellerfamilie Geisler bekommt wohl nochmal eine Verlängerung. Wie der Warnemünder Ortsbeirat und die Familie auf OZ-Nachfrage mitteilen, sei die Rostocks kommunale Wohnungsgesellschaft Wiro bereit, den Stellplatz bis Juni zur Verfügung zu stellen und so lange auf ein Platzgeld zu verzichten, wie die Familie keine Einnahmen am Ort realisieren kann.

„Wir waren glücklich ohne Ende“, verrät Katrin Geisler. Am Dienstag habe es einen Anruf der Wiro gegeben. Dabei wurde deutlich, dass der Stellplatz für das Hanse-Rad nicht nur verlängert wird, sondern dass Rostocks Wohnungsgesellschaft auch noch bereit ist, auf die Platzmiete zu verzichten – zumindest so lange, wie die Geislers keine Einnahmen am Standort realisieren können.

Ortsbeirat vermittelt

Zuvor war Katrin Geisler auf den Warnemünder Ortsbeiratsvorsitzenden Wolfgang Nitzsche (Linke) zugegangen, in der Hoffnung man könne eine Lösung für das Riesenrad und auch die Familie in Warnemünde finden. „Ich habe mich daraufhin direkt an Herrn Ralf Zimlich gewandt, der volles Verständnis für die Situation hatte“, sagt Nitzsche.

Die Wiro hält sich aufgrund von Datenschutzgründen bedeckt, vermittelt aber: „Es ist unser Ziel, dass ’unsere’ Gewerbetreibenden auch künftig unsere Mieter sind. Wir lassen niemanden allein und finden Lösungen“, heißt es aus der Pressestelle. Demnach bewerte man je nach Einzelfall. Wie lange den Geislers am Standort eine Perspektive gegeben werden kann? „Im Moment können wir uns eine Vermietung bis in den Sommer vorstellen.“

Ein großer Funken Hoffnung

Die Geislers stehen seit Juli 2020 mit ihrem Riesenrad östlich des Warnemünder Bahnhofes. Die neue Perspektive biete der Schaustellerfamilie mit knapp zehn Angestellten einen „großen Funken Hoffnung.“ Denn bereits jetzt seien alle großen Feste bis in den Sommer abgesagt, sagt Katrin Geisler.

Am Wochenende hatte die Familie für ein „To-go-Geschäft“ geöffnet und dabei Kaffee, Mutzen oder Kinderpunsch ausgeschenkt. „Doch in dieser Jahreszeit stehen wir auf der falschen Seite. Kaum ein Besucher verirrt sich im Moment hinter den Bahnhof“, sagt Katrin Geisler. Das Geschäft sei demnach nicht kostendeckend, sondern habe lediglich einen psychologischen Hintergrund – „damit uns die Decke nicht auf den Kopf fällt.“

Von Moritz Naumann