Rostock

Vernachlässigt Rostocks kommunales Wohnungsunternehmen, die Wiro, Markgrafenheide? Der Stadtteil zwischen Ostsee und Rostocker Heide ist zumindest den Ortsbeiratsmitgliedern nicht genug entwickelt. Sie wünschen sich, dass dort mehr Wohnraum entsteht – und zwar schnell.

„Die Wiro reißt die Wohnblöcke in der Albin-Köbis-Straße in Markgrafenheide im Schneckentempo ab“, kritisiert Ortsbeiratsmitglied Florian Gross (CDU/UFR). Das Vorhaben ziehe sich inzwischen seit mehr als zehn Jahren hin. Gross meint: „Die Wiro baut nicht schnell genug neu.“

Wiro: Sanierung wäre unwirtschaftlich

Hintergrund: Die Wiro will die in die Jahre gekommenen Gebäude abreißen und neu bauen. Der Leerstand – den einige Markgrafenheider bemängeln – resultiere laut Wiro aber daraus, dass Wohnungen nach Auszug der alten Mieter nicht neu vermietet werden, um die Wohnblöcke abreißen zu können.

Das Gebäude in der Albin-Köbis-Straße 10 wurde umgebaut und saniert, die Albin-Köbis-Straße 8 hingegen komplett neu gebaut. Beide Wohnhäuser sind bereits neu bezogen. Aus Sicht der Wiro wäre eine Sanierung des alten Klinkerblocks an der Albin-Köbis-Straße 8 unwirtschaftlich gewesen. Schließlich stammte jener aus den 1930er Jahren. Deshalb ist das Gebäude abgerissen worden.

Nur wenig Nachfrage nach Wohnungen an der Ostsee?

Wiro-Sprecher Carsten Klehn erklärt: „Wir vermieten in der Albin-Köbis-Straße teilweise Wohnungen, die frei werden, nicht neu und müssen den Leerstand in Kauf nehmen, um die Neubauten zu ermöglichen. Andererseits ist die Nachfrage in Markgrafenheide nicht so groß wie in anderen Stadtbereichen.“

Doch genau das kritisieren einige Ortsbeiratsmitglieder. „Das ist ja keine Ortsentwicklung, wenn man die Häuser weiter verfallen lässt“, heißt es aus dem Gremium. Weil der Neubau so langsam voranschreite, gehe Wohnraum für die Hansestadt verloren.

Wiro bietet derzeit keine freien Wohnungen in Markgrafenheide an

Dieter Mergelkuhl, für die Grünen im Ortsbeirat, findet, man müsse dabei mehr die Wiro als die Stadt kritisieren. Florian Gross habe zudem einen Blick auf die Wiro-Website geworfen: „Es werden genau null Objekte für den Ortsteil Markgrafenheide angezeigt.“ Dabei gebe es so viel Leerstand, der vor einem Abriss noch vermietet werden könne. „Die Wiro muss sich überlegen, was sie nun will“, sagt er.

Warum nur schrittweise in Markgrafenheide vorgegangen wird und nicht auf Schlag alles neu entsteht, erklärt Wiro-Sprecher Carsten Klehn so: „Unsere Neubauaktivitäten konzentrieren sich derzeit auf das Quartier Albin-Köbis-Straße6-11. Wir gehen von Objekt zu Objekt vor und entscheiden immer wieder neu. Denn jede Investition muss sich wirtschaftlich rechnen – heute und auch noch in vielen Jahrzehnten.“

Abbruch eines Wohnblocks beginnt kommende Woche

Ganz konkret geht es zurzeit allerdings voran in Markgrafenheide: „Am kommenden Montag beginnt der Abbruch des Gebäudes in der Albin-Köbis-Straße Nummer6. Der Neubau startet voraussichtlich im Mai.“ Im Sommer 2022 sollen die 18Wohnungen und eine Arztpraxis bezogen werden können. „Wir hatten entsprechende Vereinbarungen mit den verbliebenen bisherigen Mietern aus der Nummer6 getroffen, die unter anderem in das neu gebaute Haus Nummer8 umgezogen sind“, berichtet Klehn.

Aus eigenem Umfeld wisse allerdings Ortsbeiratsmitglied Florian Gross, dass es Nachfrage nach Wohnraum in Markgrafenheide gebe. Er wundere sich, warum nicht schneller mehr Wohnraum in Markgrafenheide angeboten werde. Es müssten auch nicht immer große Wohnblöcke sein. Werde neu gebaut, ziehe das auch Infrastruktur wie Straßenneubauten mit sich. Zudem wünscht sich Gross mehr Wohnraum für Familien – und zwar Wohnraum, den sich Familien leisten können.

Dem stimmte auch Ortsbeiratsvorsitzender Henry Klützke (Linke) zu. Er beobachte, dass sich vor allem ältere Menschen neu in Markgrafenheide niederlassen, für junge Leute und Familien aber nicht so viel geboten werde.

Von Michaela Krohn