Zwischen Verständnis und Enttäuschung: Die ersten Reaktionen auf den neuen Lockdown ab dem 2. November – sie fallen in MV äußert gemischt aus. Vor allem aus der Wirtschaft kommt aber Kritik. Die Kultur-Szene hingegen setzt ihre Hoffnung auf den Dezember.

Die Industrie- und Handelskammern im Nordosten üben bereits scharfe Kritik an den neuen Regeln, die im November gelten sollen: „ Gastronomie, Hotellerie und Einzelhandel haben sich in den zurückliegenden Monaten nicht als Treiber für steigende Infektionszahlen erwiesen“, so der Rostocker IHK-Hauptgeschäftsführer Thorsten Ries in einer gemeinsamen Erklärungen der drei Kammern in MV. Aber Ries sagt auch: „Wir erkennen an, dass wegen des sich dynamisch entwickelnden Infektionsgeschehens Bund und Länder über eine Reihe von neuen Maßnahmen diskutieren und Entscheidungen treffen müssen.“ Zufrieden ist die IHK mit der Entscheidung, dass Schulen und Kitas offen bleiben.

Auch Tobias Woitendorf, Geschäftsführer des Landestourismusverbandes, ist mit den massiven Einschränkungen unglücklich: „Das sind harte Entscheidungen.“ MV müsse nun für Fehler in anderen Bundesländern mithaften. „Wir baden das aus, was woanders falsch gemacht wurde.“ Die Situation für Hotels und Gastronomen sei „bedrückend“, die Angst groß: Es gäbe schließlich keine Garantie, dass wirklich ab dem 1. Dezember alle wieder öffnen dürfen. Dass die betroffenen Betriebe 75 Prozent des Umsatzes im November 2019 als Nothilfe erhalten sollen, sei aber ein Lichtblick.

Theater will Weihnachtsmärchen spielen

Ralph Reichel, Intendant des Rostocker Volkstheaters, gibt sich pragmatisch: Ja, auch in der Hansestadt würden Veranstaltungen ersatzlos gestrichen – ein philharmonisches Konzert zum Beispiel, dass Mitte November geplant war. Viele andere Aufführungen will er aber im Dezember nachholen. „Wir proben weiter, sind im Dezember bereit.“ Reichel weiter: „Wenn der Plan aufgeht und wir im Dezember wieder öffnen, dann wollen wir auf jeden Fall unser Weihnachtsmärchen spielen.“

Auch bei Andreas Markgraf, dem Chef der Hansemesse in Rostock, sitzt der Schock nicht allzu tief: „Wir hatten keine Messen im November geplant, die nächste soll erst Anfang Dezember stattfinden.“ Konzerte in der Stadthalle, der größten Arena an der Küste, seien eh nicht geplant gewesen in den kommenden Wochen. „Einige Tagungen wurden bereits abgesagt. Wir freuen uns umso mehr, dass wir in den vergangenen Wochen fünf große Messen problemlos veranstalten konnten.“

Warum macht MV mit?

„Mit dem Landkreis Vorpommern-Greifswald haben wir das erste Risikogebiet auch in MV. Auch bei uns verschärft sich die Lage“, begründete Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) den neuen Lockdown. Mit dem Lockdown für vier Wochen soll die zweite Welle durchbrochen werden – „damit wir uns im Dezember wieder mit Freunden und Familien treffen können, damit auch die Wirtschaft einen guten Dezember erleben kann.“ Sie bittet die Bürger um Verzicht im November, damit es Weihnachten keine größeren Einschränkungen geben muss. „Die Zahl der schweren Erkrankungen nimmt auch zu.“

Am Donnerstag will Schwesig zu den Maßnahmen vor dem Landtag sprechen. Eine Zustimmung des Parlaments brauche sie aber nicht: Die Maßnahmen werden auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes ergriffen, um „eine akute medizinische Notlage“ zu verhindern.

