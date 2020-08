Bentwisch

Vom Himmel hoch knallt die Sonne mit gut 30 Grad Celsius, von unten dampft heißer Asphalt mit 160 bis 170 Grad. Die Männer der Neubrandenburger Straßen- und Tiefbau GmbH müssen am Ortsrand von Bentwisch gerade höllische Temperaturen aushalten. Die Bauarbeiter sind auf einer 60 000 Quadratmeter großen Fläche damit beschäftigt, die Erschließung des neuen Wohngebiets „Hallershof“ zu beenden.

Höllenhitze und Krach bei Asphaltierungsarbeiten

„Wir liegen im Plan“, sagt Bauleiter Dirk Brunk (53). Und so werde es auch weitergehen, denn das Wetter sei ideal zum Bauen. Hauptsache, alle Mitarbeiter blieben gesund. Die sind trotz der Höllenhitze gut drauf. Dabei geht es am Asphaltfertiger – oder auch Schwarzdeckenfertiger genannt – nicht nur heiß, sondern auch sehr laut und dreckig zu. Ein Laster kippt Asphaltmasse in die Maschine. Nachdem an zwei Displays eingestellt wurde, wie hoch und breit die Tragschicht in diesem Straßenbereich sein soll, verteilt der Asphaltfertiger die Masse und streicht sie glatt. Ein Bauarbeiter verdichtet die Tragschicht mit einer Rüttelplatte, andere glätten sie an den Kanten mit Schaufeln. Hier im Innenbereich des Wohngebiets ist die Tragschicht neun Zentimeter dick, darauf kommt dann eine drei Zentimeter dicke Deckschicht.

An einer anderen Stelle verlegt eine Gruppe Bauarbeiter Pflastersteine auf Gehwegen und in Parktaschen. Im Hintergrund ist eine Rüttelplatte zu hören. Bagger verladen haufenweise Erde auf Laster.

Ab Oktober können Häuser gebaut werden

„Wir kommen gut voran“, erklärt Ralph-Michael Achtenhagen (64), Geschäftsführer der Bentwisch GmbH. Die betreut im Auftrag der Gemeinde Bentwisch als Investor das große Bauprojekt. Ende September sollen die Erschließungsarbeiten abgeschlossen sein. „Dann können sich ab Oktober für die Eigentümer der Baugrundstücke die Bagger drehen“, kündigt Achtenhagen an.

Neubrandenburger Baufirma wird gelobt

Dass es so gut laufe, liege nicht nur am Wetter, sagt er. „Mit unserer Baufirma aus Neubrandenburg haben wir richtig Glück“, meint Achtenhagen. Die zeichne sich durch fachliche Kompetenz und akkurate Bauausführung aus. „Die Bauarbeiter leisten ein enormes Pensum“, sagt er.

Ralph-Michael Achtenhagen (64, r.), Geschäftsführer der Bentwisch GmbH, und Polier Dirk Brunk (53), Baustellenleiter von der Neubrandenburger Straßen- und Tiefbau GmbH Quelle: BERNHARD SCHMIDTBAUER

28 Einfamilienhäuser und 60 Mietwohnungen

Sechs Hektar umfasst das neue Wohngebiet insgesamt, davon sind drei Hektar Wohnbaufläche. Hier entstehen 28 Einfamilienhäuser sowie fünf dreigeschossige Häuser mit 60 Mietwohnungen. Bis auf wenige Ausnahmen sind die Baugrundstücke zwischen 550 und 750 Quadratmeter groß. Das gesamte Gebiet musste vor Erschließungsbeginn um 0,5 bis ein Meter „höhergelegt“ werden.

Lärmschutzwände aus Kokosfaserflächen

„Am 24. August werden die vier Meter hohen Lärmschutzwände gesetzt“, kündigt Achtenhagen an. Sie bestünden aus einem zwei Meter hohen Erdwall, auf den eine ebenfalls zwei Meter hohe Wand aus Kokosfaserflächen, an der sich Pflanzen leicht emporranken können, gesetzt wird. Und: Die Lärmschutzanlage, die an die Landesstraße grenzt, wird mit Carports kombiniert. Damit könnten viele Autos am Rand des Wohngebiets abgestellt werden.

150 Bewerbungen für 28 Baugrundstücke

„Als wir die 28 Baugrundstücke im Spätherbst 2019 ausgeschrieben hatten, gab es einen regelrechten Ansturm von Interessenten“, berichtet Achtenhagen. In kurzer Zeit seien 150 Bewerbungen eingegangen. Die Nähe zu Rostock und zur Ostsee sowie die Infrastruktur in Bentwisch seien die Gründe dafür. Aber auch die Verbundenheit mit dem Dorf. Das Ziel der Gemeinde stand unter dem Motto „Bentwischer zuerst“. Das heißt, dass vor allem Bentwischer bzw. ehemalige Bentwischer, die als Kinder in dem Dorf gelebt haben und dann weggezogen seien, in dem Wohngebiet bauen sollen. Im Frühjahr dieses Jahres seien dann alle Grundstücke verkauft worden – zum Preis von 200 Euro pro Quadratmeter. „Alles ging weg.“ Zwei Drittel der Bauwilligen hätten einen Bentwisch-Bezug. Auch für die Mietwohnungen gebe es viele Interessenten.

Viele Kinder sorgen für deutlichen Einwohnerzuwachs

Die Hauseigentümer und die Mieter werden für einen deutlichen Einwohnerzuwachs sorgen – vor allem bei den Kindern. „In 26 der Einfamilienhäuser ziehen junge Familien ein“, sagt Achtenhagen. Das bedeute, dass in Kürze etwa 30 bis 40 Mädchen und Jungen im Kita- und Grundschulalter zusätzlich in Bentwisch leben werden. Da würden auf Kita und Schule im Ort große Herausforderungen zukommen. „Ein neuer Schulkomplex ist notwendig“, betont Achtenhagen.

Wohngebiet komplett mit Glasfaser ausgestattet

Das neue Wohngebiet werde dadurch aufgewertet, dass es komplett mit Glasfaser ausgestattet sei. Die Erschließungskosten betragen insgesamt etwa 2,8 Millionen Euro. „Bauen ist heutzutage sehr teuer“, betont Achtenhagen. Aber trotzdem: Viele Familien wollen in Bentwisch ihre Wohnträume Wirklichkeit werden lassen.

Börgerhus und Wohngebiet: Projekte der Bentwisch GmbH Das Wohngebiet „Hallershof“ – benannt nach einer Ende der 1960er Jahren aufgegebenen Siedlung bei Bentwisch – ist das zweite große Projekt, das die Bentwisch GmbH betreut. Das erste Projekt ist das im April 2016 eröffnete Börgerhus. In dem Gemeindezentrum können sich die Bentwischer zusammenfinden. Dort sind unter anderem 16 altersgerechte Wohnungen zu finden, außerdem eine Hausarztpraxis, ein Pflegedienst, ein Kosmetikstudio, eine Physiotherapiepraxis, eine Logopädiepraxis, der ASB Seniorentreff, eine kleine Gemeindebibliothek sowie ein Bistro.

Von Bernhard Schmidtbauer