Impfstart in Betrieben - Aida, Sixt, Lila Bäcker: So impfen große Firmen in MV ihre Mitarbeiter

Seit Montag dürfen auch die Betriebsärzte in MV impfen. Sie sollen weiteren Schwung in die Impfkampagne bringen, erhalten aber diese Woche nur 2000 Dosen. Die größten Arbeitgeber im Land planen bereits große Impftage. Ein Unternehmen hatte bereits Hilfe aus Griechenland.