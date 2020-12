Lanzarote/Rostock

Die „Aidaperla“ ist das erste Schiff der Rostocker Reederei Aida Cruises, das nach dem Stopp für Kreuzfahrten jetzt wieder mit Passagieren auf Tour ist. Das 300 Meter lange Schiff macht gerade die Sieben-Tage-Eröffnungstour rund um die Kanarischen Inseln. Doch wie geht Kreuzfahrt in Corona-Zeiten? OZ telefonierte mit Fabian Leonhardt, General Manager an Bord der „Aidaperla“, und damit zuständig für den Hotel- und Gästebereich an Bord.

Herr Leonhardt, wo sind Sie gerade?

Zwischen Fuerteventura und Lanzarote. Am Samstag werden wir Gran Canaria erreichen und gleich am selben Tag mit neuen Gästen wieder in See stechen.

Hier an der Ostsee ist es grau und 5 Grad - wie ist das Wetter bei Ihnen?

Wir haben 20 bis 25 Grad Celsius und mal mehr, mal etwas weniger Sonne.

Wie fühlt es sich an, nach so langer Zeit ohne Gäste wieder unterwegs zu sein?

Sehr gut. Allein die Schiffsbewegung ist toll - vorher lag das Schiff ja ewig auf Reede. Und wir alle haben die Gäste vermisst und sind sehr froh, dass wir wieder unsere Jobs machen und gute Gastgeber sein können.

Wie ist es, 800 statt wie üblich 3500 Passagiere an Bord zu haben?

Das ist im ersten Moment ungewohnt, macht aber eigentlich keinen großen Unterschied: Durch die Corona-Regeln haben wir ja alle auch deutlich mehr zu tun. Zum Beispiel gibt es ja keine Büffets mehr - statt dessen werden jetzt alle Gäste am Platz bedient. Wir haben erweiterte Hygieneprotokolle, müssen zum Beispiel jede Stunde Türklinken und Knöpfe in den Fahrstühlen desinfizieren. Und auch unbelegte Kabinen müssen regelmäßig geputzt werden. Wir langweilen uns nicht.

Aber Sie haben doch die Besatzungsstärke reduziert?

Nein, wir sind mit knapp 800 Crewmitgliedern an Bord.

Sind denn alle Restaurants geöffnet?

Ja. Wir haben zwar die Sitzplatzkapazitäten reduziert, um größere Abstände zu gewährleisten. Aber Sie bekommen von der Currywurst bis zum Steak im A-la-carte-Restaurant alles wie gewohnt.

Und besuchen die Passagiere auch die Shows und Konzerte?

Aber ja. Wir machen jetzt mehr Shows und haben zusätzliche Gastkünstler gebucht, damit Sitzplätze frei bleiben können. Bis jetzt haben wir sehr gutes Feedback.

Und wie ist es mit Wellness- und Fitness-Angeboten?

Auch die werden gut genutzt. Bis auf Kosmetik-Behandlungen oder Fußpflege bieten wir alles an. Bei Laufbändern, Spinning-Rädern und anderen Fitness-Angeboten haben wir die Kapazitäten reduziert, aber im Laufe einer Reise kann man alle Angebote nutzen.

Wie wird verhindert, dass es im Fitness-Studio oder anderen Räumen an Bord zu voll wird?

Die Passagiere checken überall mit der Bordkarte ein, so dass wir sehen können, wie viele Gäste sich in dem jeweiligen Bereich aufhalten und ob die Maximal-Kapazität überschritten werden könnte. Zugleich lässt sich damit im Notfall nachvollziehen, wer sich wo aufgehalten hat. Innerhalb von zehn Minuten können wir rekonstruieren, wer in den letzten 72 Stunden wo war.

Wegen Corona gibt es erstmal nur noch geführte Landgänge. Wie geht das?

Auch das läuft gut. Beim Betreten und Verlassen des Schiffes messen wir mit Wärmebildkameras die Temperatur der Gäste. Die Busse sind nur noch zu 50 Prozent besetzt, Reiseleiter und Busfahrer sind auf Corona getestet. Die Gruppen sind kleiner, Headsets sorgen für Abstand. Alle Sehenswürdigkeiten haben Hygiene-Konzepte, und manchmal sind wir so gut wie allein unterwegs. Der Loro-Parque auf Teneriffa zum Beispiel hatte gerade nur für uns geöffnet…

Und wenn sich doch mal jemand krank fühlt, seinen Geschmackssinn verliert und Gin Tonic nicht mehr von Caipirinha unterscheiden kann?

Vor dem Reiseantritt benötigt jeder Gast einen negativen Covid-19-Test, die Kosten übernimmt Aida. Wir haben Wärmebild-Kameras an Bord, an denen man selbst seine Temperatur checken kann. Zudem haben wir das Hospital-Team aufgestockt, PCR- und Antigen-Tests an Bord und ein Labor samt Laboranten. Auch die Crew wird engmaschig kontrolliert.

Dennoch: Freuen Sie sich auf Kreuzfahrten - so wie sie früher mal waren?

Aber ja. Alle wären froh, wenn es wieder so wäre wie vor Corona. Ich hoffe, Mitte bis Ende des kommenden Jahres haben wir wieder Normalzustand.

Wo feiern Sie Weihnachten und Silvester?

Ich bin bei den Touren über Weihnachten und Silvester dabei, ich feiere hier an Bord. Mein Einsatz läuft bis zum 27. Januar 2021.

Von Thomas Luczak