Ab 2021 gehören 15 Schiffe zur Flotte der Rostocker Reederei Aida Cruises: Am Dienstag wurde auf der Neptun-Werft in Warnemünde der Neubau „Aidacosma“ auf Kiel gelegt. Das Schiff sichert 3000 Jobs auf der Neptun-Werft und etliche weitere Hundert Arbeitsplätze in der Reederei-Zentrale.