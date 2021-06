Markgrafenheide

„Lebensgefahr! Betreten verboten!“ Schilder mit großen Lettern in roter und schwarzer Schrift mahnen Neugierige, Spaziergänger, Angler. Die Warntafeln hängen überall an den Zäunen, mit denen das riesige Areal abgesperrt ist. Ihre unmissverständliche Botschaft: Stop! Hier geht’s nicht weiter!

„Frisch aufgespültes Baggergut kann extrem instabil sein“, erklärt Matthias Brehm. Er ist Wasserbaumeister beim Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Ostsee und unter anderem zuständig für das Spülfeld Markgrafenheide bei Rostock. Insbesondere in frisch angespülten feinen Sedimenten, Mudde und Schlamm könne man gefährlich einsinken. Zwar seien entlang der Ostseeküste in den letzten Jahren keine dramatischen Unfälle passiert. Aber bundesweit gibt es immer wieder Neugierige, die sich bei illegalen Besuchen auf Spülfeldern in Lebensgefahr bringen.

Spülfeld liegt versteckt hinter zehn Meter hohen Deichen

Die Spüleranlegestelle inMarkgrafenheide Quelle: WSA Ostsee

28 Hektar groß ist das WSA-eigene Spülfeld Markgrafenheide – das sind etwa 40 Fußballfelder. Versteckt hinter zehn Meter hohen Deichen. Von außerhalb des Zaunes ist davon nichts zu sehen. Terra incognita. Oben auf dem Deich jedoch kann man – über Dünen und Küstenschutzwald hinweg – die nahe Ostsee sehen, den Radelsee, den Marinestützpunkt Hohe Düne. Und: riesige Absetz- und Lagerbecken – zwei große sogenannte Polder und ein etwas kleinerer. Rückhalteflächen für Baggergut aus Fahrrinnen und Hafenzufahrten in und rund um Rostock. Bis Mai habe man das Fahrwasser zwischen Seehafen und Warnemünde ausgebaggert, erklärt Stefan Grammann, Leiter des neuen WSA Ostsee mit Sitz in Stralsund und Lübeck. Bei der sogenannten Unterhaltungsbaggerung wanderten knapp 270 000 Kubikmeter Sediment von der Wendeplatte und aus dem inneren Seekanal auf das Spülfeld – und dazu die zwei- bis dreifache Menge Wasser.

Zwei Millionen Tonnen Material angespült

Das Baggergut – Schlick, Mudde, Sand – wird dabei zunächst in den östlich gelegenen Polder gepumpt, angeliefert von sogenannten Hopperbaggern – Schiffen mit Laderaumsaugbaggern. Die das Material von einer Anlegestelle im Breitling, einer lagunenartigen Erweiterung der Unterwarnow, über eine stationäre Rohrleitung direkt an Land spülen. Im ersten Polder setzen sich dann die Feststoffe ab, erklärt Ulrike Scherf, Fachbereichsleiterin Wasserstraßen beim WSA. Das überschüssige Wasser werde dann in den westlichen Polder und schließlich in den Breitling geleitet.

Stefan Grammann, Leiter WSA Ostsee, und Ulrike Scherf, Fachbereichsleiterin Wasserstraßen. Quelle: Dietmar Lilienthal

Übrig bleibt das Baggergut – Sand und zum Teil sehr nährstoffreiches organisches Material. Fast zwei Millionen Tonnen seit der Errichtung des Spülfelds Markgrafenheide Anfang der 1980er Jahre. Noch hat das Feld Kapazitäten für mehr als 400 000 Tonnen, aber der Raum wird langsam knapp. Denn: „Immer mehr Material, das früher in der Ostsee verklappt wurde, muss heute an Land gelagert werden“, erläutert Ulrike Scherf. Wichtigster Grund: der Umweltschutz. Der sehr feine Aushub enthalte „zum Teil viele Nährstoffe, vor allem Stickstoff und Phosphor“, erklärt WSA-Chef Grammann. Auf See verklappt, könnte dies zur weiteren Überdüngung der Ostsee führen. Und deshalb müsse der Aushub aufs Spülfeld. So seien am Ende die Baggerarbeiten sogar nützlich, „weil sie den Nährstoffeintrag verringern, die Eutrophierung verhindern“.

Amt wirbt für mehr Kooperation

Mit der anschließenden Verwertung des Baggergutes steht das WSA Ostsee anschließend jedoch allein da. Grammann wirbt für mehr Kooperation, dafür, dass mehr aufgespültes Material genutzt werden müsse: als Dünger in der Landwirtschaft, beim Bau von Deichen, beim Abdecken von Deponien. Denn: In den kommenden Jahren werde das Spülfeld Markgrafenheide an seine Kapazitätsgrenzen stoßen, schaut der WSA-Chef voraus. „Und dann brauchen wir Konzepte, wie es weitergehen soll.“

Insgesamt 13 Spülfelder – doch viele sind bald voll

13 Spülfelder betreibt das WSA in MV – unter anderem bei Ueckermünde am Stettiner Haff, bei Peenemünde, Greifswald, Stralsund, Barth, Dierhagen auf dem Fischland, Körkwitz bei Ribnitz-Damgarten, auf der Insel Poel und bei Wismar. Und wie das Spülfeld Markgrafenheide kommen viele an ihre Kapazitätsgrenzen.

Insgesamt stehen dem WSA noch etwa 1,5 Millionen Kubikmeter an Spülfeldkapazität zu Verfügung – das entspricht in etwa dem Bedarf der nächsten sechs bis acht Jahre. Wobei die unterschiedliche Verteilung in den Revieren bereits jetzt zu fehlenden Kapazitäten im Bereich des Stettiner Haffs, der Zufahrten nach Stralsund und Greifswald sowie absehbar auch in Rostock führen werde. Notwendige Baggerungen in den Zufahrten mussten teilweise bereits verschoben werden oder können demnächst nicht mehr durchgeführt werden, warnt das WSA.

Vertiefung Seehafen Rostock nicht betroffen

Lichtblick: Keine Probleme erwartet die Bundesbehörde bei der geplanten Vertiefung der Hafenansteuerung Rostock: Das Material aus der Fahrrinne sei gewachsener Boden und müsse nicht aufs Spülfeld, sondern könne in der Ostsee verklappt werden, erläutert Ulrike Scherf. Die nährstoffreichen Ablagerungen seien bereits bei der Unterhaltungsbaggerung entfernt worden. Einzige Ausnahme: ein kleiner Abschnitt zwischen Hohe Düne und MV Werften. Hier sei das Sediment zu sehr belastet für Klappstelle und Spülfeld und müsse deshalb innerhalb von Warnow und Breitling umgelagert werden.

Von Thomas Luczak