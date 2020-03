Rostock

Die Bergung der zwei am 31. Januar ins Hafenbecken B des Rostocker Seehafens gestürzten Liebherr-Kräne hat begonnen: Spezialisten der Rostocker Firma Baltic Taucher haben am Dienstag den ersten der zwei jeweils 50 Meter langen und 35 Tonnen schweren Ausleger geborgen. Dazu wurde der Gittermast unter Wasser zerschnitten und in zwei Teilen gehoben. „Alles hat gut geklappt, gegen 17 Uhr war die Aktion beendet“, teilt Dieter Schmidt, Pressesprecher von Liebherr MCCtec Rostock, mit. Zum Einsatz kam dabei der Schwimmkran „ Baltic Lift“. Der Kran war bereits beim Abpumpen der Betriebsstoffe im Einsatz und kann maximal 200 Tonnen heben. Die beiden Ausleger-Teile wurden auf der Pier abgelegt, von der Firma Krebs gereinigt und abtransportiert. Am Mittwoch soll der zweite Ausleger gehoben werden.

Schwimmkran „Hebo Lift 9“ soll ab Freitag Kranwagen heben

Der für die Bergung der jeweils mehr als 400 Tonnen schweren Kranwagen beauftragte Schwimmkran „Hebo Lift 9“ ist derzeit im Kattegat unterwegs Richtung Rostock. Am Donnerstag gegen 11 Uhr wird er an der Warnow eintreffen. Wegen der Wetterlage hatte sich die Fahrt zunächst verzögert. Voraussichtlich am Freitag könnte dann die Bergung der Kranwagen beginnen. „Hebo Lift 9“ fährt unter dänischer Flagge, hat rund 800 Tonnen Hubkraft und eine Hubhöhe von 67 Metern.

Liebherr-Kräne liegen in elf Metern Wassertiefe

Die neuen einsatzbereiten Liebherr-Kräne vom Typ LHM 550 waren beim Verladen auf das Schwergutschiff „Jumbo Vision“ mit Heimathafen Rotterdam von dessen Deck ins Hafenbecken gestürzt. Sie müssen nun aus etwa elf Metern Wassertiefe geborgen werden. Vermessungen ergaben, dass die Kräne etwa 30 bis 40 Meter voneinander entfernt quer im Hafenbecken liegen.

Unfallursache weiter unklar

Nach Angaben des Kranherstellers Liebherr-MCCtec kosten die Kräne drei bis fünf Millionen Euro. Die „Alleskönner“ sind für Schüttgutumschlag geeignet, aber auch für Container. Sie sind mit Dieselmotoren ausgestattet und können durch lenkbare Einzelradsätze in alle Richtungen gesteuert werden. Seit Produktionsstart im Jahr 2010 wurden in Rostock mehrere hundert Stück gebaut und verkauft.

Bei dem Unglück Ende Januar wurde ein Mitarbeiter der Verladefirma leicht am Knöchel verletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an. Die beiden Kräne waren mit Schiffskränen verladen worden und waren für den Export bestimmt.

Von Thomas Luczak