Rostock/Bad Doberan

Es fühlt sich an wie ein ganz normaler Samstag vor Weihnachten – nur ohne Glühwein und „Alle Jahre wieder“-Geklimper.

Jetzt hat es mich auch erwischt. Bis Sonntag war es Befürchtung, dann Gewissheit. Ab 16. Dezember ist der Einzelhandel dicht. Wer bis dahin kein Geschenk hat, kauft auch keines mehr – es sei denn an der Tanke. Was sagt der Online-Handel? Kein Problem, nur dass die meisten Artikel nach Silvester eintrudeln. Das hilft nicht.

Stammkundinnen werden vom Friseur auch persönlich eingeladen

Also was fehlt? Christbaumständer, für Oma ein Buch und Lotion, Ikea-Schublade, ein Manga wird auch noch ersehnt. By the way könnte ich zum Friseur. Also los! Der erste Vorweihnachtsfrust in Bad Doberan. Schlange am Ticketschalter im Parkhaus. Als das Ticket gezogen ist, klebt an der Windschutzscheibe ein Knöllchen – nach fünf Minuten. Piep! Piep! Piep! Guildo hat euch alle lieb! Beim Friseur in der Severinstraße eine Schlange von zehn Leuten. In der Mollistraße gibt’s Cut nur mit Termin – aber nicht vor Weihnachten. Frauen werden von ihrem Stammcoiffeur persönlich zur Terminabsprache angerufen. So ’ nen Service kann Mann mit Faconschnitt eher nicht erwarten.

Vanessa Steinig (23) und Maik Serve (34) wollen im Ostsee-Park in Sievershagen noch schnell die letzten Weihnachtsgeschenke für Oma und andere Verwandte kaufen. Quelle: Dietmar Lilienthal

Ab zum Ostseepark. MV steht Schlange. Zehn Leute vor Ernsting’s Family, zehn Leute vor der Post, zehn Leute vor Douglas. Peter Grosse (62) ist im Betreuungsdienst tätig und mit Rentner Otto Frindt (80) aus Rostock unterwegs. Im Korb am Rollator des Rentners liegt Weihnachtspost. „Wir wollten beim Spazierengehen Post wegbringen“, sagt Grosse. „Aber das Chaos kann ich ihm nicht antun.“ Also wieder raus. Ob er keine Angst hat mit 80 unterwegs in Corona-Zeiten? „Quatsch, ich habe Fußball gespielt und auf der Werft gearbeitet“, sagt der Rentner. Den Lockdown hält er für notwendig. „Nützscht ja nix. Da müssen wir durch.“ Auch Lieselotte (71) und Peter Barkowski (75) aus Sievershagen haben Verständnis: „Das ist nun mal so. Das kann man nicht ändern. Wir haben nur noch schnell Getränke gekauft.“ Bei Friseur Klier kann man direkt zur Kasse gehen. „Termin morgen mittag“, sagt die Frau mit den leuchtend blauen Augen über der Maske. Der Termin wird per Whatsapp bestätigt. Friseur digital!

Entspannung pur bei Ikea. 1500 Leute dürfen rein, 429 sind drin. Trotz der Leere gibt’s die Schubladen für den Pax-Schrank nicht mehr. Nächstes Jahr. Stefan und Steffi Stäglin sind mit Töchterchen Mara Linn (4 Monate) gekommen. „Wir ziehen vor Weihnachten noch nach Kritzmow, brauchen Badmöbel und Umzugskartons“, sagt Stefan. Im Baumarkt um die Ecke ist die Lage ähnlich. Keine Schlange, Ampel am Eingang grün, der Christbaumständer liegt nach 20 Minuten im Auto und es geht in die Innenstadt.

25 Personen vor TK Maxx, aber es geht fix voran

Vor der Post am Rathaus steht die Schlange bis zum Markt. Vor TK Maxx in der Kröpi bibbern 25 Personen. Aber es geht fix voran. Ich versuche es bei Douglas. Oma hat sich Anti-Wrinkle Day Creme Age Focus gewünscht. Wat dat nich all gift! Vier Personen vor mir. Drinnen ist es nicht so voll wie sonst in der Weihnachtszeit. Auch hier engelshaftes Lächeln hinter der Maske. Nach fünf Minuten habe ich die Creme, stehe in der Schlange hinter zehn Leuten, packe noch schnell ein After Shave ein und bin nach zehn Minuten raus. Aber mal gar nix zu meckern!

Ein Modell für die Zukunft des Einzelhandels ?

Nicht anders vor der Buchhandlung Thalia. Schlange mit sieben Leute. Aber nach drei Minuten bin ich drin. Bücher aussuchen, fünf Minuten hinter an der Kasse warten und mit Delia Owens „Gesang der Flusskrebse“ und dem Manga No. 1 von One Piece wieder raus.

Fazit: So schlimm war es gar nicht. Vielleicht ist das, was wir erleben, ein Modell für die Zukunft des Einzelhandels. Nur mit Glühwein und „Alle Jahre wieder“ im Dezember 2021 bitte schön!

Von Michael Meyer