Rostock

Die Sanierung der Rostocker Kunsthalle könnte doppelt so lange dauern, wie bekannt war. Bisher war stets von zwei Jahren Sanierungszeit und Schließung des Museums am Schwanenteich die Rede. Jetzt haben Kunsthallen-Direktor Jörg-Uwe Neumann und Manuela Selling, Leiterin des Amtes für Kultur, Denkmalpflege und Museen der Hansestadt, erfahren, dass sich die Gesamtsanierungszeit verdoppeln könne.

Grund sind Fördermittelrichtlinien. Die Sanierung soll gesplittet in die jeweils zweijährigen Bauphasen innen und außen finanziert werden. Die Sanierung des Innenbereichs für rund 7,2 Millionen Euro muss bis Ende 2023 abgeschlossen sein. Erst dann, so heißt es, könne die Sanierung der Außenanlagen, die 1,2 Millionen Euro koste, beginnen.

Anzeige

Erst Innen- dann Außensanierung der Kunsthalle

Am 14. September hat Michaela Selling die Schlüssel der Kunsthalle an die Projektleiter der Rostocker KOE – Eigenbetrieb kommunale Objekt­bewirtschaftung und -entwicklung – übergeben, die für die Sanierung verantwortlich ist. Jetzt beginnt die Schadstoffsanierung im Inneren, die bis Ende des Jahres dauert. Dann sollen alle Wände, der White Cube, sanitäre Anlagen, Café, Treppen, Heizung, sämtliche Medien im Museum und die Fußböden erneuert werden.

Weitere OZ+ Artikel

Michaela Selling äußert sich zu diesem Vorgehen verhalten: „Ja, das stimmt. Es wird wohl vier Jahre dauern. Wir müssen wegen des Fördermittelantrags bis 31. Dezember 2023 abrechnen. Die Fördermittel sind für die Innensanierung ausgegeben. Daher muss die Außensanierung anschließend erfolgen. Ich hätte es auch lieber, wenn wir das in einem Zug durchziehen.“ Warum das so ist, bleibt unklar. Kunsthallen-Direktor Neumann hält dieses Vorgehen für ein „Riesenproblem.“ Er sagt: „Wir würden es begrüßen, dass die Gesamtsanierung zeitgleich gemacht wird.“

Neumann : „In vier Jahren fangen wir bei null an.“

Aus der KOE habe er zwar vernommen, dass das Museum in zwei Jahren wieder öffnen dürfe, während die Außensanierung läuft. Das lehnen sowohl Neumann als auch Selling aus Sicherheitsgründen ab, da dann die komplizierte Fassadensanierung starte. Die Fassadenteile seien zum Teil in den Aufhängungen so beschädigt, dass sie gesichert werden müssen. Die tonnenschweren Teile drohen abzufallen. Neumann sagt: „Ich verstehe nicht, warum man das dann nicht gleich mitmacht, anstatt das zwei Jahre aufwendig zu sichern.“

Die Museumsdirektorin glaubt, dass das Kunsthallen-Team mit interessanten Projekten und Künstlern „zwei Jahre locker im Schaudepot werde überwintern“ können. Sie sagt: „Das kriegt der Neumann hin. Aber vier Jahre? Ich weiß nicht. Da wohnen zwei Seelen in meiner Brust. Zum einen freuen ich mich, dass die Sanierung, auf die ich nun seit 20 Jahren warte, beginnt. Zum anderen macht mir die Dauer Sorgen.“

Neumann sagt: „In vier Jahren fangen wir bei null an. Ich freue mich über die Sanierung und verstehe das mit den Förderrichtlinien. Aber das Geld muss doch sowieso ausgegeben werden in zwei Jahren. Das ist doch Quatsch, das in zwei Schritten zu machen. Ich plädiere dafür, dass die Bürgerschaft einen Nachtragshaushalt beschließt und das in einem Rutsch wuppt.“

Porath : „Ich Möchte nicht von Unfähigkeit sprechen, aber es geht in die Richtung“

Deutlicher wird der Rostocker Makler Guntram Porath, der im Vorstand des Vereins „Pro Kunsthalle“ sitzt. Er sagt: „Wir haben davon gehört. Ich vermute, dass das eine Frage der Finanzplanung der KOE und nicht der Kosten ist. Egal, mit welchem Bauplaner man spricht, es gibt keinen plausiblen Grund, das in zwei Schritte zu spalten. Man kann so einen Kunsttempel nicht über vier Jahre schließen. Da erwarte ich auch mal ein klares politisches Statement von der Bürgerschaft. Ich bin sehr enttäuscht von der Planung des KOE. Die Planung ist so lange gelaufen und endet in so einem Desaster. Ich möchte nicht von Unfähigkeit sprechen, aber es geht in die Richtung. Wenn wir hier vier Jahre zu haben, sollen die einen Kindergarten da drin eröffnen, aber kein Museum mehr. Dann sind elf Jahre Aufbauarbeit für die Katz gewesen.“

KOE-Chefin Sigrid Hecht bringen die Gerüchte um die Kunsthalle auf die Palme. Sie sagt: „Wir sind als Eigentümer der Kunsthalle auch Bauherr und tragen hier eine große Verantwortung für eine komplizierte Sanierung in nur 24 Monaten. Letztes Jahr im Herbst durften wir nicht anfangen, dann sollte Lindenberg kommen im Frühjahr. Und jetzt so was. Aus meiner Sicht spricht überhaupt nichts dagegen, dass die Kunsthalle geöffnet ist, wenn die Außensanierung läuft. Wenn die das nicht wollen, bleibt sie halt zu.

Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen soll von der Entwicklung nicht sehr erfreut gewesen sein, war ab aktuell nicht zu einer Stellungnahme zu erreichen.

Von Michael Meyer