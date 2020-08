Bentwisch

Ein Bayer in Bentwisch: Was nach dem Titel einer – noch fiktiven – TV-Serie klingt, ist für Wolfgang Hoche seit 25 Jahren Wirklichkeit. So lange lebt der 55-Jährige mit seiner Frau Kathrin in Bentwisch. Vor einem Vierteljahrhundert zog er der Liebe wegen aus Regensburg an die Ostseeküste. Seine Frau hatte er 1990 in Rostock kennengelernt. Damals erkundete Wolfgang Hoche mit seinem Vater als Tourist den Nordosten. Der Menschenschlag an der Küste hat ihm sofort gefallen. „Der Bayer ist dem Mecklenburger sehr ähnlich“, sagt er. Zuerst stehen beide anderen Menschen reserviert gegenüber. Dann tauen sie langsam auf, bis es herzlich zugeht. Wolfgang Hoche arbeitet in der Rostocker Außenstelle des Berufsförderungswerks Stralsund. Sein größtes Hobby ist die Musik. Der „Eagles“-Fan spielt dahoam leidenschaftlich gern Gitarre – und in der Rostocker Band „Bluesfriends“. Er hofft, dass die Musiker auch in Corona-Zeiten weiter proben können.

Von Bernhard Schmidtbauer