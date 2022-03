Wismar/Schwerin

Eine Werbekampagne konzipieren. Einen Bildband layouten. Oder eine Software entwickeln. Es gibt kaum etwas, was nicht gemacht wird in den Coworking-Spaces in Mecklenburg-Vorpommern – den Arbeitsplätzen für Selbstständige, Freelancer und Start-ups, die die Gemeinschaft von Innovativen, schnelles Internet und eine gute Kaffeeküche schätzen. In Communitys, in denen Kreative sowohl eigene Projekte verfolgen und gleichzeitig wichtige Impulse geben können für die Arbeit der Nachbarn. Und die deshalb weder im Homeoffice arbeiten noch sich eigene Büros einrichten möchten.

Coworking Festival in MV, Co-Working Festival Veranstaltungsorte Quelle: Arno Zill

Mehr frische Ideen

Hedda Schmidtke (48) aus Schwerin, nutzt die Räumlichkeiten, um Ihr unternehmerisches Vorhaben voranzutreiben. Quelle: Martin Börner

Beispiel Hedda Schmidtke: Die Schwerinerin hat eine Kompositions-App entwickelt. Für Klassik, Pop oder Jazz, mit Notendruck, Tutorials. Jetzt gehe es noch um Restarbeiten – Werbung, Marketing. „Das könnte ich natürlich auch im Homeoffice erledigen“, erklärt sie. Gemeinsam mit Gleichgesinnten in einem Coworking-Space jedoch hätte sie mehr Inspiration, mehr frische Ideen. Und genau deshalb hat sie sich mit ihrem Laptop einen Arbeitsplatz im „Digitalen Innovationszentrum“ Schwerin gesucht. „Zum Test“, sagt sie. Das Internet sei schon mal gut. Vielleicht werde das hier ihr neuer Arbeitsplatz auf Zeit.

Arbeiten im Zentrum der Landeshauptstadt

Mascha Thomas-Riekhoff begrüßt zum Start des Coworking-Festivals MV in Schwerin Coworker. Quelle: Martin Börner

Sie steht damit nicht allein: 3000 Quadratmeter Fläche bietet das Innovationszentrum – genug Raum für jede Menge „Feierabendgründer“ – aber auch für Seminare, Schulungen, Meetings. Bei den Veranstaltungen hoffe sie insbesondere auf Interessierte aus der Stadt- und Landesverwaltung, sagt Mascha Thomas-Riekhoff, Koordinatorin des Innovationszentrums im Herzen von Schwerin. Direkt gegenüber: das Innenministerium. Einen Steinwurf entfernt: das Ufer des Pfaffenteiches. Und zwei Minuten Fußweg bis zum Bahnhof.

25 Coworking-Standorte in ganz MV laden ein

Im „Digitalen Innovationszentrum“ wurde am Montag das erste sogenannte Coworking-Festival MV eröffnet. Mit einer Führung durch das riesige, zum Teil noch renovierungsbedürftige Gebäude. Dazu stellten sich Selbstständige, Start-ups und andere Coworking-Anbieter vor. Denn: Bis zum 3. April laden insgesamt 25 Coworking-Standorte in ganz MV ein.

Erstes Coworking-Festival in MV Unter dem Motto „Verschiebe Distanzen“ laden 25 Coworking-Spaces in MV ein: die Digitalen Innovationszentren Neubrandenburg und Schwerin, das Basislager Rostock, co:working Güstrow, Coworkingspace Waren/Müritz, Coworking & Coliving Gut Pohnstorf, Kulturspeicher Ueckermünde, Davinci3 Wrodow, Herrenhaus Vogelsang, Kiez Büro Neustrelitz, Kreativquartier Schwerin-Görries, MakersPort Stralsund, Rittergut Damerow, Orangery Stralsund, Project Bay Lietzow, Taubenhaus Schloss Ludwigsburg, Tisch Schwerin, The Outpost Gut Zahren, Warnow Valley / projekt:raum, Wendorf Academy, Wir Bauen Zukunft Nieklitz, Werkraum Feldberg, Zinnhaus Parchim und das Zentrum für Zirkuläre Kunst Lübz. An den Standorten gibt es u. a. Vorträge und Führungen, man kann mit den Betreibern sprechen und die Community kennenlernen. Heute stehen Rostock und der Landkreis Rostock auf dem Programm, am 30. und 31. März Anbieter an der Seenplatte und im Osten Mecklenburgs, am 1. April Greifswald und Vorpommern-Rügen. Am 2. und 3. April kann man am Workation-Programm teilnehmen. Pro Coworking-Space gibt es einen Tag kostenfreie Nutzung. Mehr: www.coworking-festival-mv.de

Raum für Menschen mit Visionen

So zum Beispiel der „InnovationsPort“ Wismar: „Wir bieten Ankerplätze und Lotsendienste für Leute mit Ideen, mit Visionen“, umreißt Chefin Doreen Heydenbluth-Peters die Aufgabe des Innovationszentrums im Hafen. Im liebevoll sanierten ehemaligen Werkstatt- und Sozialgebäude der Wismarer Niederlassung des VEB Getreidewirtschaft Rostock ließen sich digitale Geschäftsideen verwirklichen, Podcasts und Videos produzieren, Meetings veranstalten, erklärt Heydenbluth-Peters. Und der Wismarer Marcel Jeron, Gründer einer Tochtergesellschaft des norwegischen Start-ups „Easee“, erklärt, wie er seine Truppe auch unter Corona-Einschränkungen zusammenhält und motiviert. Wichtig sei, trotz aller Widrigkeiten persönliche Kontakte zu den Mitarbeitern zu halten. Und sie alle an der Entwicklung der Firma teilhaben zu lassen.

Ausklang im einzigen Innovationszentrum mit eigenem Strand

In den kommenden Tagen stellen sich dann noch viele andere Coworking-Anbieter vor: Am Dienstag locken unter anderem Workshops im Herrenhaus Vogelsang in Lalendorf (Landkreis Rostock), eine Vernissage in Güstrow und Vorträge im „Basislager“ Rostock. Mittwoch laden zum Beispiel der Coworking-Space Waren, das „Kiez Büro“ Neustrelitz und der „Werkraum“ Feldberg ein. Und ab Freitag öffnet der Coworking-Living-Space „Project Bay“ in Lietzow auf der Insel Rügen seine Türen. „Bei uns kann man nicht nur arbeiten, sondern zugleich auch wohnen und Urlaub machen“, erklärt Toni Gurski, Mitbegründer des wohl einzigen Innovationszentrums mit eigenem Strand.

Von Thomas Luczak