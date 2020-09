Etikettenschwindel: Nicht überall, wo MV draufsteht, ist auch MV drin

Rostock

„Man muss schon zweimal hinschauen, wenn man ein Produkt aus MV kaufen will“, schimpft Marco Conen. Der Urlauber aus Hof Neukirch ( Nordrhein-Westfalen) wusste nicht, dass der Camembert „Rügener Badejunge“ seit 2019 nicht mehr von der Insel Rügen, sondern aus Thüringen kommt. Aus der Käserei Altenburger Land. Hintergrund: Die Peter Jülich GmbH aus Dortmund kaufte schon 1995 die Markenrechte des bekannten DDR-Camemberts. 2019 wurde die traditionsreiche Molkerei in Bergen auf der Insel Rügen geschlossen, die Produktion verlagert.

Kommentar: Fragwürdige Werbung mit Heimat

Anzeige

Marken werben mit Heimat, kommen aber aus der Ferne

Der Camembert ist das wohl bekannteste Beispiel dafür, dass ein Markenname mit Ortsbezug nicht mit dem Produktionsstandort übereinstimmt. Aber längst kein Einzelfall in MV: Der „Rostocker Lehment Doppelkümmel“ wird schon seit Jahren nicht mehr in Rostock gebrannt, sondern kommt aus Niedersachsen. Schon 2012 übernahm die Hardenberg-Wilthen AG die Marke. Auch die Milchprodukte-Marke „Immergut“ wechselte nach 87 Jahren von Stavenhagen (Mecklenburgische Seenplatte) 2017 nach Oldenburg in Niedersachsen. „Rokoma“-Marmeladen (früher Rostocker Konserven- und Marmeladenfabrik) kommen aus der Lausitz, also aus Sachsen. Sachsen brauen auch das „ Hiddensee Bier“ – in Eibau in der Oberlausitz. Die Obst- und Gemüsekonserven der Marke „Peeneland“ werden in Bayern hergestellt. Und „Tutower Senf“ kam schon lange nicht mehr aus Tutow im Landkreis Vorpommern-Greifswald, sondern wurde seit 2008 in Stavenhagen produziert. Mittlerweile gibt es den traditionsreichen Senf nicht mehr im Handel.

Weitere OZ+ Artikel

Zur Galerie „Rügener Badejunge“, Konserven von „Peeneland“, Lehment Rostocker Kümmel: Diese Produkte werden nicht da produziert, wo es den Anschein haben könnte.

Reichen heimische Rezepturen?

Dieses Schicksal würde auch Marken wie „Rokoma“ ereilen, betont Maximilian Deharde, Sprecher der Lausitzer Früchteverarbeitung Sohland. „In Rostock war die Produktion nicht mehr möglich“, erklärt er. Die Marke wäre verschwunden, wenn man sie nicht in Sachsen weiterproduziert hätte. Und: „Immerhin nutzen wir die traditionellen ’Rokoma’-Rezepturen.“

So oder ähnlich läuft es oft: Traditionelle Herstellerfirmen stellen die Produktion ein, andere Hersteller übernehmen. Marken werden verkauft oder Markeninhaber suchen sich schlicht einen Hersteller für ihr Produkt.

Hanf-Ernte an der Müritz: Wie viel Rausch-Potenzial steckt in den Pflanzen?

Hanf-Pflanze könnte eine Erfolgsgeschichte für Landwirtschaft in MV sein

Foodwatch kritisiert Praxis

Foodwatch kritisiert diese Praxis scharf: „Wenn ein Produkt eine regionale Herkunft suggeriert, dann sollte es auch aus der Region stammen“, fordert Andreas Winkler, Sprecher des Verbraucherschutzvereins. Leider gebe es nur bei wenigen Produkten eine verpflichtende Herkunftsbezeichnung. „Es würde das Bild, das die Branche dem Verbraucher suggerieren will, stören, wenn auf der Konfitüre draufsteht, wo die Früchte herkommen.“ Dass Transparenz funktionieren kann, zeige der Tiefkühlkost-Hersteller Frosta, so Winkler.

Verbraucherzentrale : „Ärger nachvollziehbar“

Fakt ist: Das Markengesetz schreibt für Markennamen mit regionalem Bezug wie „Rügener Badejunge“ oder „Tutower Senf“ keine Regelungen für die regionale Herkunft der Rohstoffe, Zutaten oder die regionale Verarbeitung vor. Aber dass Verbraucher sich über solche Beispiele ärgern, „sei nachvollziehbar“, erklärt Sandra Reppe von der Verbraucherzentrale MV in Rostock. Und betont: Werbung mit Herkunftsangaben „darf nicht irreführend sein“. Von Etikettenschwindel will sie jedoch nicht reden.

Marketinggesellschaft kritisiert „Verbrauchertäuschung“

Der Verbraucher verbinde Marken mit regionaler Verankerung mit Produkt aus seiner Heimat, erklärt Jarste Weuffen, Geschäftsführerin der Marketinggesellschaft der Agrar- und Ernährungswirtschaft Mecklenburg-Vorpommern. „Auch wenn der tatsächliche Produktionsort vorschriftsmäßig auf der Rückseite abgedruckt ist, erfolgt auf Kosten des starken Markenwertes eine Verbrauchertäuschung.“

Landwirtschaftsministerium : Irreführung nicht erlaubt

Die Herstellermarke müsse nicht identisch sein mit der Unternehmensmarke des Herstellers, erklärt auch Claus Tantzen, Sprecher des Schweriner Landwirtschaftsministeriums. Aber: „In der EU-Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV) ist geregelt, dass die Angabe des Ursprungslands oder des Herkunftsorts verpflichtend ist, falls ohne diese Angabe eine Irreführung der Verbraucher über das tatsächliche Ursprungsland oder den tatsächlichen Herkunftsort des Lebensmittels möglich wäre.“

Regionale Lebensmittel klar im Vorteil

In der Region hergestellte Produkte haben einen deutlichen Vorteil bei Verbrauchern. Der Ernährungsreport 2020 des Bundeslandwirtschaftsministeriums ergab: 83 Prozent der Befragten ist es wichtig oder sogar sehr wichtig, dass ein Lebensmittel aus der Region kommt. Damit ist der Anteil seit 2016 (73 %) und 2017 (78 %) weiter gestiegen. Eine nichtrepräsentative Befragung der Verbraucherzentrale MV kommt zum Schluss, dass 65 Prozent der Befragten häufig regionale Lebensmittel kaufen. Die meisten Befragten waren der Ansicht, dass die Rohstoffe aus der Region sein sollen, gefolgt von der Verarbeitung, so Reppe. „Dass lediglich die Rezeptur aus der Region stammt, reichte nur wenigen Befragten.“

Kaum Vorgaben für Werbung mit Region

Und genau da geht der Ärger weiter: Genaue Vorgaben bei der Werbung mit regionalen Lebensmitteln? Fehlanzeige! „Wenn regional draufsteht, dann muss auch regional drin sein“, fordert der Chef des Verbraucherzentrale-Bundesverbands (vzbv), Klaus Müller. Angaben zur Region seien bisher nur schwer durchschaubar, es gebe unzählige unterschiedliche Standards. „Deshalb brauchen wir eine einheitliche Kennzeichnung und einen verbindlichen Mindeststandard, der bei der Werbung mit Regionalität immer erfüllt sein muss.“

Regionale Neuheiten im Globus-Markt in Roggentin

Herkunftsangaben selten vorgeschrieben Eine Herkunftsangabe ist nur für wenige Lebensmittel verbindlich vorgeschrieben. Sie wird immer dann erforderlich, wenn Verbraucher ohne die Angabe über die Herkunft getäuscht werden könnten. Ist beispielsweise auf einem verpackten Baguette eine französische Flagge abgebildet, das Produkt wurde aber in Polen hergestellt, muss auf dem Etikett über den tatsächlichen Herkunftsort informiert werden. Zudem gilt seit dem 1. April 2020 eine Kennzeichnungspflicht für die sogenannte primäre Zutat eines Lebensmittels. Primär ist eine Zutat, wenn sie entweder mengenmäßig überwiegt oder von Verbrauchern üblicherweise mit der Bezeichnung des Produktes in Verbindung gebracht wird. In einem Erdbeerjoghurt beispielsweise sowohl Erdbeeren als auch Joghurt. Verpflichtend wird eine Herkunftsangabe, sofern die Gesamtaufmachung des Lebensmittels eine Herkunft vermittelt, die von der Herkunft der Hauptzutat abweicht, zum Beispiel wenn die Erdbeeren in dem Allgäuer Erdbeerjoghurt aus China stammen. Bestimmte Lebensmittelgruppen müssen immer mit dem Ursprungsland gekennzeichnet werden, sogar, wenn sie als lose Ware angeboten werden. Frisches Obst und Gemüse: In der Regel ist hier das Ursprungsland verpflichtend. Aufgeschnittenes oder verarbeitetes Obst und Gemüse fällt nicht unter die Kennzeichnungspflicht, ebenso Bananen, Oliven sowie Früh- und Speisekartoffeln. Eier: Der Stempelaufdruck informiert über das Ursprungsland und die betriebliche Herkunft, sofern die Betriebe am sogenannten KAT-System teilnehmen. Frisches Rindfleisch: Hier muss das Land der Geburt, Mästung, Schlachtung und Zerlegung angeben werden. Erfolgen Geburt, Mast und Schlachtung in einem Land, ist die vereinfachte Angabe „Herkunft: …“ erlaubt. Die Zerlegung fällt nicht unter den Begriff der Herkunft und muss gesondert ausgewiesen werden. Für Rinderhack und Kalbfleisch gelten Sonderregeln. Zubereitetes Rindfleisch fällt nicht unter die Kennzeichnungspflicht. Fisch: Hier muss das Fanggebiet beziehungsweise bei Zuchtfisch das Land angeben werden, in dem der Fisch seine letzte Entwicklungsphase durchlaufen hat. Die meisten Fischerzeugnisse, zum Beispiel Fischfilets in Konservendosen, sind nicht kennzeichnungspflichtig. Bei frischem, gekühltem oder gefrorenem Fleisch von Schwein, Schaf, Ziege und Geflügel muss immer das Ursprungsland, aufgeschlüsselt nach dem Land der Aufzucht und der Schlachtung, angegeben werden – allerdings nur bei verpackter Ware. Für lose Ware gilt die Kennzeichnungspflicht nicht. Sie entfällt auch, sobald das Fleisch verarbeitet wurde.

Regionalfenster als Chance?

Das blaue Regionalfenster-Logo könne dafür eine gute Basis sein und müsse bekannter gemacht werden. Zum Beispiel sollte der Anteil regionaler Zutaten in verarbeiteten Produkten über die jetzige Mindestschwelle von 51 Prozent des Gesamtgewichts angehoben werden. Auch über die Definition von „Region“ müsse man reden. „Großregionen wie „ Süddeutschland“ oder mehrere große Bundesländer zusammen sind eher nicht sinnvoll“, kritisiert der Vzbv-Chef.

Kaum jemand kennt Logo

Das Regionalfenster wurde 2014 von der damaligen Bundesagrarministerin Ilse Aigner ( CSU) eingeführt. Eine Kennzeichnung mit dem Regionalfenster haben nach Angaben des Trägervereins inzwischen etwa 5000 Produkte. Jedoch: Kaum jemand kennt das Regionalfenster, ergab eine Untersuchung des Thünen-Instituts. Das Logo zeigt, woher die wichtigsten Zutaten stammen und wo sie verarbeitet wurden. Die Region muss kleiner als Deutschland sein. Bei zusammengesetzten Produkten wird die Summe regionaler Rohstoffe in Prozent angegeben. Die Nutzung des Logos ist für Lebensmittelhersteller und Handel freiwillig.

Tipp: www.lebensmittelklarheit.de

Von Thomas Luczak