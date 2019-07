Rostock/Köln

Das größte Warenhaus des Landes – Galeria Kaufhof in Rostock – baut fast die Hälfte aller Stellen ab. Ist das der Anfang vom Ende der großen Innenstadt-Händler? Nein, sagt Expertin Ute Holtmann vom EHI Retail Institute in Köln. Die Forschungseinrichtung des Handels sieht die Zentren zwar im Umbruch, prognostiziert ihnen aber eine erfolgreiche Zukunft. Jedenfalls in Großstädten.

Shopping-Center boomen

„Natürlich gibt es Segmente, in denen es die stationären Händler schwer gegen die Mitbewerber aus dem Internet haben“, sagt Holtmann. Vor allem die Textilbranche habe spürbar verloren. „Auch die großen Warenhäuser haben ihr Angebot in diesem Bereich deshalb stark verkleinert.“ Aber dass den Häusern oder gar den Innenstädten deshalb das Aus drohe – nein, das würden die Experten des EHI Retail Institutes so nicht sehen. „Der stationäre Handel in Deutschland macht immer noch mehr Umsatz als der Internet-Handel. Wir erleben derzeit beispielsweise einen Boom in den Shopping-Centern: Das Konzept, alles unter einem Dach einkaufen zu können – von der Kleidung bis hin zu Büchern und auch Lebensmitteln – ist erfolgreich absolut angesagt.“

Service und Erlebnis

Die Konsumlaune in Deutschland sei, so Holtmann, nach wie vor gut: „Aber der Einzelhandel in den Städten muss seine Hausaufgaben machen.“ Ein Weg seien so genannte „Omni Channel“-Angebote: In den Geschäften wird nur noch ein Teil des Sortiments angeboten, der Rest kann gleich vor Ort im Netz bestellt werden. „Das Beste aus beiden Welten wird vereint – vor allem für eine technikaffine Klientel.“ Der Handel in den Städten müsse zudem seine Vorzüge ausspielen: Service, Beratung und Erlebnis. „Einkaufen in den Innenstädten muss ein Erlebnis sein, eine Form der Freizeitgestaltung.“ Kultur und Kunst, Sport und auch Gastronomie müssten stärker in die Citys geholt werden. „Und bei höherwertigen Produkten kaufen die Kunden nach wie vor eher im Laden.“

Zu viel „grüne Wiese“

Für viele Kleinstädte in Deutschland würden diese Entwicklungen aber zu spät kommen: „Dort haben die Städteväter den Fehler gemacht, am Stadtrand große Lebensmittel- und Textilmärkte anzusiedeln. Das hat die Innenstädte ausbluten lassen. Das lässt sich kaum noch umkehren.“

Andreas Meyer