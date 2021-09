Steintor-Vorstadt

Claudia Fräder und ihre Kolleginnen nehmen es mit Humor – aber nur um ihren Frust zu zähmen: Seit ein paar Wochen bekommen alle Fahrzeuge, die auf dem Gehweg in der Rosa-Luxemburg-Straße parken, 20-Euro-Knöllchen verpasst. Nun haben die Damen um Fräder spaßeshalber den „Klub der Gehwegfalschparker“ gegründet. Weil sie sich von der Stadt drangsaliert fühlen.

Autofahrer als Feindbilder?

„Wir verstehen den Sinn des Parkverbots auf den breiten Gehwegen in der Rosa-Luxemburg-Straße nicht“, erläutert sie. Bis zur Sanierung der großen Straße, die zum Hauptbahnhof führt, war jahrzehntelang das Parken erlaubt. „Die Autos waren keine Behinderung für Fußgänger. Und für den Schutz der Bäume wurden extra Baumbügel installiert.“ Autofahrer scheinen wohl die Feindbilder der Rostocker Bürgerschaft zu sein, so der Eindruck der „Klub-Mitglieder“.

Räume für Fußgänger schaffen

Das Rathaus widerspricht: Ziel der Bürgerschaft sei es nicht, Autofahrer zu drangsalieren, sondern allen Verkehrsteilnehmern das Leben zu erleichtern – auch Fußgängern. So steht es auch im Rostocker „Mobilitätsplans Zukunft“ (Mopz), den die Politik vor vier Jahren beschlossen hat. Wörtlich heißt es in dem Papier: „Eine wichtige Maßnahme zur Förderung des Fußverkehrs in den Wohngebieten [...] ist die Freistellung der Gehwege in den derzeit überparkten Gebieten – unter anderem in der KTV, Steintorvorstadt und Stadtmitte.“

Stadt: Parkraum wird knapper

Verkehrsräume für Fußgänger und den ruhenden Verkehr sollen voneinander getrennt werden, so die Absicht. Daher sei es nur konsequent, nach und nach entsprechend beschlossener Leitziele zu handeln, sagt Stadtsprecherin Kerstin Kanaa. „Dass mit dieser Maßnahme ruhender Verkehr verdrängt wird, ist die Kehrseite der Medaille.“ Jedoch sei hier die „Abwägung zwischen der Sicherheit der Verkehrsteilnehmer und dem nicht existierenden Recht auf einen Parkplatz im öffentlichen Raum“ zu führen, heißt es aus dem Rathaus.

„Klub der Gehwegfalschparker“: Stadt will Geld der Autofahrer

Für Claudia Fräder heißt das jetzt, dass sie zum Beispiel länger zur Arbeit laufen muss, da sie nun auf der anderen Seite des Bahnhofs parkt. „Ich bin auf das Auto angewiesen, und mit dem Fahrrad zu fahren, ist mir zu unsicher“, sagt sie. Die Stadt kontert, dass man auf einen gut ausgebauten öffentlichen Nahverkehr und Park&Ride-Angebote zurückgreifen könne. Claudia Fräder und ihr „Klub“ sehen das etwas anders: „Das Umsteigen würde zu zeitintensiv für uns werden. Eine Kollegin kommt aus Satow! Und die für uns passenden Park&Ride-Angebote sind erst im Aufbau.“ Autofahrer wüssten jetzt schon kaum noch, wo sie parken sollen.

Gleichwohl parken in der Rosa-Luxemburg-Straße nach wie vor einzelne Autos. Dazu heißt es aus der Verwaltung der Stadt: „Die Durchsetzung von Verkehrsverstößen im ruhenden Verkehr obliegt dem Kommunalen Ordnungsdienst.“ Für die Mitglieder im „Klub der Gehwegfalschparker“ heißt es dazu: „Unser Eindruck ist, dass man mit dieser Aktion Geld von Autofahrern ziehen will.“

Von Klaus Amberger