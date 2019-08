Rostock

Und schon ist er weg: Vor wenigen Tagen rückten die Bagger an, am Freitag waren nur noch die Reste des Einkaufsmarktes an der Ecke Satower Straße und Südring zu sehen. „Wir bauen hier neu“, verkündet ein großformatiges Schild des Discounters Lidl.

Die im Jahr 2004 eröffnete Filiale sei den Ansprüchen des Unternehmens nicht mehr gerecht geworden, erklärt dazu der Immobilienleiter der Lidl-Regionalgesellschaft Rostock, Reinhard Bauer, auf OZ-Anfrage. Der alte Markt solle durch einen Neubau „mit einem modernen Erscheinungsbild, besonders umweltfreundlicher Technik und ökologischer Bauweise“ ersetzt werden. Dazu gehörten spezielle Anlagensysteme zur Steuerung der Kühlmöbel, Klimatisierung und Heizung. Die neue Filiale soll „im Frühjahr 2020“ eröffnet werden.

Zwei E-Ladesäulen für Elektroautos

Fossile Brennstoffe würden den Angaben zufolge dann für den Betrieb nicht mehr benötigt. Durch LED-Beleuchtung könnten zudem Strom gespart und der Ausstoß von Kohlenstoffdioxid reduziert werden. Über eine Fotovoltaikanlage werde Strom erzeugt, mit denen zwei E-Ladesäulen betrieben werden sollen, an denen Kunden kostenlos ihre Fahrzeuge aufladen könnten, teilt Bauer mit. Die Verkaufsfläche des neuen Marktes betrage rund 1400 Quadratmeter und sei damit fast doppelt so groß wie die des Vorgängerbaus.

