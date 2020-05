Liebherr in Rostock: Kranhaken brach bei 2600 Tonnen 

Rostock

Ein neu aufgetauchtes Video einer Überwachungskamera beweist: Der Bruch des Kranhakens hat den verhängnisvollen Unfall mit zwölf Verletzten auf dem Spezialschiff „Orion“ ausgelöst. Unklar sei, warum der 30 Tonnen schwere Haken der Belastung bei einem sogenannten Überlasttest am 2. Mai im Rostocker Seehafen nicht standhalten konnte, erklärt Liebherr-Sprecher Dieter Schmidt.

Liebherr : Kran ohne Konstruktionsfehler

Fakt ist: Der Haken – mit Aufhängung, der sogenannten Hakenflasche, bringt er es auf rund 150 Tonnen – wurde nicht von Liebherr selbst produziert, sondern von einem Lieferanten in Holland zugekauft. Ein Konstruktions- sowie ein Produktionsfehler des Liebherr-Krans könne somit ausgeschlossen werden, betont Schmidt.

Niederländische Firma lieferte Hebeblöcke und Haken

Geliefert wurden Hebeblöcke und Haken von der Firma Ropeblock im niederländischen Oldenzaal. Hier sei man „entsetzt über die Auswirkungen des Vorfalls“. Hergestellt wurde der Kranhaken wiederum nicht in Oldenzaal, sondern „von einem zertifizierten Lieferanten, der mit Teilen ähnlicher und größerer Größen vertraut ist“, erklärt man bei Ropeblock und versichert: Vor der Herstellung sei das Design von autorisierter Seite überprüft worden.

Die Prüfung solcher Bauteile beginne normalerweise bereits beim Rohmaterial, bei der Legierung, erklärt Prof. Jürgen Siegl von der Hochschule Wismar. Kranhaken würden unter anderem geröntgt und mit Ultraschall untersucht, so der Experte, der am Fachbereich Seefahrt in Warnemünde unter anderem Schiffstheorie, Schiffbau und Verkehrsmitteltechnik unterrichtet.

In Europa kaum Gießereien für große Kranhaken

In Europa gibt es kaum Gießereien, die derartig große Schwerlasthaken anfertigen. Häufig würden sie deshalb aus der Türkei oder China zugekauft, erklärt ein Experte, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte.

Die Firma Ropeblock wiederum nimmt an, dass der Stiel des Hakens gebrochen sei. Dieser verbindet die vier drehbar gelagerten Arme des Hakens mit der Aufhängung. Der genaue Verlauf der Ereignisse und die Ursache seien dem Unternehmen bislang nicht bekannt. Seit 25 Jahren sei Ropeblock „bewährter Partner für die Schwergutindustrie“.

Haken brach bei 2600 Tonnen

Beim Überlasttest für den in Rostock entwickelten Offshore-Schwerlastkran HLC 295000 sollte eine mit Wasser gefüllte Barge angehoben werden. Insgesamt 5500 Tonnen schwer. „Beim Überlasttest handelt es sich um einen branchenüblichen Vorgang, bei dem der Kran auf seine maximale Traglast getestet wird“, so Liebherr-Sprecher Schmidt. Das neue Video zeigt, dass der Haken bereits brach, als die Barge noch nicht vollständig aus dem Wasser gehoben war. Der Unfall ereignete sich bei einer Belastung von rund 2600 Tonnen und löste eine Kettenreaktion aus, erklärt Schmidt.

Der Lastkahn-Ponton wurde – speziell für diese Prüfung – in Polen mit Aufnahmevorrichtungen versehen. Das Video zeigt auch, dass der Kranausleger bei dem verhängnisvollen Test relativ steil stand – und nach hinten überschlug, als der Haken brach. Zwölf Personen wurden verletzt, zwei von ihnen mussten in einer Klinik behandelt worden. Eine Person sei derzeit noch im Krankenhaus und soll dieses Anfang dieser Woche verlassen. „Angesichts des Schadensausmaßes sind wir vor allem dankbar, dass es nicht zu weiteren Personenschäden gekommen ist“, sagt Liebherr-Geschäftsführer Leopold Berthold.

Sachschaden: 50 bis 100 Millionen Euro

Ersten Einschätzungen zufolge beläuft sich der Sachschaden auf 50 bis 100 Millionen Euro. Die Folgeschäden wären möglicherweise geringer, hätte man den Kran zunächst mit größerer Auslage getestet, kritisiert der Insider. „Bricht dann der Haken, wird der Kran eher nicht beschädigt.“ Dazu kommt der Imageschaden für den Kranbauer: Der sei „nicht abzuschätzen“.

Klassifikationsgesellschaft sollte Kräne abnehmen

Die für die „Orion“ zuständige Klassifikationsgesellschaft – eine Art Schiffs-Tüv – hat das 216,5 Meter lange Spezialschiff selbst bereits vor der Überführung von der chinesischen Bauwerft nach Rostock klassifiziert. Zur Abnahme von Einzelkomponenten wolle man sich nicht äußern, erklärt Nikos Späth, Sprecher des DNV GL.

Im Januar stürzten zwei Hafenkrane ins Wasser Erst Ende Januar waren am gleichen Platz bei Liebherr in Rostock zwei mobile Hafenkrane beim Verladen auf ein Spezialschiff ins Hafenbecken B gestürzt. Wie durch ein Wunder gab es auch hier keine Todesopfer. Es dauerte bis Anfang März, bis die jeweils drei bis fünf Millionen Euro teuren Krane wieder an Land geholt werden konnten.

Fakt ist jedoch: Die DNV GL sollte die Krane in Rostock abnehmen. Denn bei Liebherr-MCCtec in Rostock erhielt das Schiff, in Auftrag gegeben vom belgischen Bagger-, Offshore- und Wasserbaukonzern Deme Group, neben dem kollabierten HLC 295000 auch zwei kleinere Offshore-Krane. Die Klassifikationsgesellschaft DNV GL, Zusammenschluss der norwegischen Unternehmen Det Norske Veritas und Germanischer Lloyd, ist die größte der Welt.

Reparatur langwierig

Wie es jetzt mit dem havarierten Riesenkran weitergeht, ist unklar. Eine Reparatur dürfte lange dauern, schließlich hatte allein die Montage des 5000 Tonnen hebenden Krans Monate gedauert. Dazu kommt die Produktion des Krans. Der Kranbauer selbst will sich dazu nicht äußern. Nur soviel: Man habe Kontakt zu spezialisierten Bergungsunternehmen aufgenommen und stehe im engen Austausch, um das Bergungskonzept zu erarbeiten. Der Unfall habe „nach aktuellem Stand keine Auswirkungen auf den laufenden Betrieb der Liebherr-MCCtec Rostock GmbH“.

Hafenbecken B für Berufsschifffahrt offen

Das Hafenbecken B ist für die Sport- und Fahrgastschifffahrt gesperrt, erklärt Robert Stahlberg, Sprecher des Wasserschutzpolizeiamts MV. Für die Berufsschifffahrt ist es – nach Anmeldung und mit Einschränkungen – wieder befahrbar. Der Kran enthält etwa 50 000 Liter Hydrauliköl. „Einige Liter davon“, so Stahlberg, waren ins Hafenbecken geraten, konnten aber aufgefangen werden. Es laufen Ermittlung wegen Gewässerverunreinigung und fahrlässiger Körperverletzung.

Schiff kam aus China

Das Offshore-Installationsschiff „Orion“ (IMO 9825453) wurde im chinesischen Qidong gebaut, der Kran HLC 295000 überwiegend in Rostock. Einige Teile kommen aber auch vom Liebherr-Standort im oberschwäbischen Biberach – zum Beispiel Drehkranz und Winden.

Und um den 5000-Tonnen-Kran inmitten der Corona-Krise auf dem grünen Spezialschiff ohne die Gefahr einer Verbreitung des Coronavirus montieren zu können, hatte sich das Bauteam in Quarantäne begeben: 35 Mitarbeiter lebten und arbeiteten sechs Wochen lang in einem abgesperrten Isolationsbereich.

„Orion“ gehört noch der chinesischen Bauwerft

Das Schiff gehört noch immer der Bauwerft Cosco Offshore, sollte aber noch im Mai an die Deme Group übergeben werden. Nun rechne man in Belgien mit „mehreren Monaten Verzug“, so Deme-Sprecherin Vicky Cosemans. Eigentlich sollte die „Orion“ ab Mitte Mai bei der Installation von 103 Fundamenten für Windkraftanlagen auf dem Offshore-Windpark Moray East, 22 Kilometer vor der schottischen Küste, eingesetzt werden. Geplante Gesamtleistung: 950 Megawatt.

