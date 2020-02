Schwerin

Der Rücktritt des Ost-Beauftragten der Bundesregierung, Christian Hirte, hat in Mecklenburg-Vorpommern unterschiedliche Reaktionen ausgelöst. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) und die grüne Bundestagsabgeordnete aus Stralsund, Claudia Müller, begrüßten den Schritt. Der Greifswalder CDU-Bundestagsabgeordnete und Kandidat für den CDU-Landesvorsitz, Philipp Amthor, äußerte sich gegenüber dem „Nordkurier“ zurückhaltend. „Die Entscheidung hat mich überrascht“, sagte Amthor der Tageszeitung zufolge. „Ich bin mit Christian Hirte befreundet und schätze ihn als absolut integren Kollegen und als akribischen und fleißigen Staatssekretär.“ Der Landesvorsitzende der AfD, Leif-Erik Holm, bezeichnete das Vorgehen gegen Hirte als Skandal. Es habe Züge einer „Säuberungsaktion“, erklärte er.

Hirte hatte Kemmerich per Twitter am Mittwoch gratuliert

Hirte hatte zuvor auf Twitter erklärt, um Entlassung gebeten zu haben. Die Kanzlerin habe ihm zuvor im Gespräch mitgeteilt, dass er nicht länger Beauftragter für die Neuen Länder sein könne. Auslöser war eine Twitter-Nachricht des 43-Jährigen, in der er dem FDP-Politiker Thomas Kemmerich zu dessen Wahl zum Thüringer Ministerpräsidenten gratulierte. Kemmerich war mit AfD-Stimmen gewählt worden.

Manuela Schwesig ( SPD ) begrüßt dem Rückzug Hirtes

Schwesig schrieb auf Twitter: „Gute Entscheidung der Bundeskanzlerin. Wir brauchen zukünftig wieder eine/n Ostbeauftragte/n, der/die Interessen der Ostdeutschen vertritt und vor allem klare Kante gegen Rechtspopulismus/ Rechtsextremismus zeigt und die demokratische Zivilgesellschaft vor Ort stärkt.“

Claudia Müller (B90/Grüne): Hirtes Reaktion war „schändlich“

Claudia Müller betonte in einer Mitteilung: „Bei aller gerechtfertigten Kritik an der FDP darf nicht vergessen werden, dass die CDU in Thüringen mindestens genau beteiligt war an dem Skandal bei der Ministerpräsidentenwahl.“ Dass Hirte seine Glückwünsche an Kemmerich gar nicht schnell genug habe senden können, sei mit Blick auf seine Funktion „besonders schändlich“ gewesen. Im Nachhinein habe er keinerlei Fehlerbewusstsein gehabt. „Deshalb ist sein Rücktritt überfällig“, so die Grünen-Politikerin.

Leif-Erik Holm ( AfD ): „Wer wird der Nächste sein?“

Holm hingegen erklärte: „Was für ein Irrsinn! Wer wird der Nächste sein? Hat Dorothea Bär ihren Tweet noch rechtzeitig gelöscht, oder ist sie jetzt auch dran?“ Digital-Staatsministerin Dorothee Bär ( CSU) hatte Kemmerich Glückwünsche via Twitter übermittelt, ihren Tweet aber später wieder gelöscht und als Fehler bezeichnet. Der AfD-Politiker meinte, Merkel habe mit Hirte einen „CDU-Abweichler in der Regierung aus dem Weg geräumt“.

Ralf Stegner ( SPD ): „Überfällige Entscheidung!“

Der Kieler SPD-Landtagsfraktionschef Ralf Stegner hat den Rücktritt des Ost-Beauftragten der Bundesregierung, Christian Hirte, begrüßt. Stegner twitterte am Samstag: „Gut so. Überfällige Entscheidung!“ Das Amt des „Beauftragten der Bundesregierung für die neuen Bundesländer“ ist beim Bundeswirtschaftsministerium angesiedelt. Der Beauftragte soll sich unter anderem für die Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse in Deutschland einsetzen.

Von Iris Leithold