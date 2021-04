Media Markt und Saturn machen 13 Filialen dicht – ist auch MV betroffen?

Rostock

Der größte Elektronikhändler Deutschlands und Europas, die Media-Saturn-Holding, will bis zum Herbst annähernd 1000 Arbeitsplätze im gesamten Bundesgebiet streichen. Dies geht aus einem internen Schreiben der Geschäftsführung des Unternehmens an die Mitarbeiter hervor, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Um welche Märkte es konkret geht und ob auch einige Filialen in MV von dieser Neuausrichtung betroffen sind, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. „Es handelt sich ausschließlich um solche Märkte, bei denen wir nach sorgfältiger Analyse feststellen müssen, dass sie sich nicht dauerhaft wirtschaftlich betreiben lassen“, so die Aussage der Media Markt Saturn Retail Group.

Vermehrter Online-Einkauf in der Pandemie

Als Grund für die Schließungen nennt die Geschäftsleitung ein verändertes Einkaufsverhalten seit der Corona-Pandemie. Immer mehr Kunden shoppen online, die Miet- und Personalkosten für die meisten Märkte stehen in keinem rentablen Verhältnis mehr zum vor Ort erzielten Umsatz.

Der E-Commerce-Anteil (Einkaufen online) am gesamten Umsatz hat sich im laufenden Geschäftsjahr mehr als verdoppelt, Investitionen ins Onlinegeschäft und die Logistik haben laut eigener Aussage für den Konzern daher Priorität. Auf der anderen Seite müssen Mietkosten der stationären Märkte gespart und Verkaufsflächen verkleinert werden. „Vor diesem Hintergrund ist es aus Sicht der Geschäftsführung unumgänglich, von den derzeit 419 Märkten in Deutschland voraussichtlich 13 Märkte zu schließen“, so eine Sprecherin von Media Markt Saturn.

Märkte in MV unter Einschränkungen geöffnet

Media Markt und Saturn betreiben insgesamt sieben Filialen in MV. Zwei Media Märkte in Rostock-Brinckmannsdorf und Rostock-Sievershagen, des Weiteren je einer in Greifswald, Neubrandenburg, Schwerin und Stralsund. Mit einem Saturn-Markt ist der Konzern auch in Rostock vertreten.

Konzepte wie Click & Collect (Onlinebestellung und terminierte Abholung) oder Click & Meet (Onlineanmeldung und Besuch der Filiale unter Einhaltung der Hygieneregeln, derzeit mit negativem Covid-19-Test), wie sie derzeit auch in vielen Filialen Mecklenburg-Vorpommerns angeboten werden, werden zwar angenommen, können aber auf Dauer keine angemessene Alternative zum regulären Einkauf vor Ort bieten.

„Unter den derzeitigen Bedingungen haben wir nicht einmal mehr ein Zehntel der Kundschaft, die wir in normalen Öffnungszeiten erwarten. Da kann man sich leicht die Umsatzverluste ausrechnen, die Zeiten der kompletten Schließungen kommen in dieser Rechnung natürlich noch hinzu“, so Stefan Grundke, Geschäftsführer des Media-Marktes in Rostock-Brinckmansdorf.

Können Initiativen den Einzelhandel retten?

Im Strelapark in Stralsund geht man neue Wege. Machen statt Reden. Seit Dienstag, 6. April, gibt es dort ein Testcenter, das Kunden mit einem Schnelltest das Einkaufen im Park ermöglichen soll. Ausgedacht hat sich das Torsten Grundke, Geschäftsführer des Werbebeirats des Strelaparks. In Zusammenarbeit mit einem Hamburger Unternehmen gibt es vor Ort nun ein Verfahren, das bis zu 5000 Besucher pro Tag testen kann. Während die Kunden nach der Testung schon im Lebensmittelmarkt oder Drogerien ohne Testpflicht einkaufen können, bekommen sie das Ergebnis auf ihr Smartphone geliefert und können dann bei negativem Befund auch die Geschäfte des Einzelhandels betreten.

Selbst bei größter Auslastung von 5000 Kundentests pro Tag wäre das aber immer noch weit entfernt von den etwa 20 000 Besuchern, die den Strelapark vor der Pandemie täglich frequentierten. Auch können solche eigeninitiativ errichteten Testcenter nicht überall aufgebaut werden oder gar die Umsatzeinbußen durch die veränderten Einkaufsmöglichkeiten seit Beginn der Pandemie auffangen.

Welche Märkte werden geschlossen?

Noch ist nicht klar, welche Saturn- oder Media-Märkte von den Schließungen betroffen sind. Der Prozess der Analyse der betroffenen Filialen soll zum Ende des Geschäftsjahres 2021/2022 abgeschlossen sein. Grundsätzlich werde man bei der Umsetzung der erforderlichen Schritte „verantwortungsvoll, mit Augenmaß und absolut fair umgehen“, so eine Pressesprecherin von Media Markt Saturn.

Und nicht nur deutsche Märkte sind betroffen. Bereits im August hatte der Konzern angekündigt, dass europaweit bis zu 4000 Stellen abgebaut werden sollen, allein 3500 wegen der Zusammenlegung des Managements verschiedener Landesgesellschaften. Weitere Stellen würden zudem durch die Schließung unrentabler Filialen gestrichen.

Im Gesamtpaket wären das etwa 100 Millionen Euro pro Jahr, die der Konzern so an Personalkosten sparen will. Media Markt Saturn beschäftigt weltweit etwa 53 000 Mitarbeiter und erzielt knapp die Hälfte seines Umsatzes im Heimatmarkt Deutschland, das sind ungefähr 20,8 Milliarden Euro netto pro Jahr.

