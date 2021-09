Rostock

Werden die Superreichen dieser Welt zur Rettung für Rostocks traditionsreichstes Schiffbauunternehmen? Die Papenburger Meyer-Gruppe will in das lukrative Geschäft mit Mega-Yachten einsteigen – und ihr Betrieb an der Warnow, die Neptun Werft, soll dabei eine zentrale Rolle spielen.

Am Donnerstag hatte Konzernchef Bernhard Meyer auf der „Monaco Yacht Show“ erstmals Entwürfe für private Luxusschiffe aus seinem Hause präsentiert. Und die könnten – so erfuhr die OZ aus Unternehmenskreisen – größtenteils in Rostock gebaut werden. Für die Neptun-Werft könnte das der Weg sein, wieder auf einen Wachstumskurs einzuschwenken.

So ist die Lage auf der Werft aktuell

Rostock ist einer der drei Standorte der Meyer-Gruppe. Und noch vor zwei Jahren hatte die Familie ehrgeizige Pläne für die Hansestadt: Ihr Schiffbaubetrieb an der Warnow sollte wachsen – und zwar massiv: Mehr als 1000 Menschen sollten wieder Arbeit auf der traditionsreichen Neptun Werft finden, sogar über Flächen für eine Erweiterung wurde bereits mit der Stadt verhandelt. Dann aber kam Corona.

Auf der Neptun-Werft wurden bisher Fähren, Tanker und vor allem Kreuzfahrtschiffe gebaut. Quelle: Ove Arscholl

Von den 600 Mitarbeitern vor der Krise mussten – Stand jetzt – 200 gehen. Der Flächenkauf liegt auf Eis, die Auftragsbücher im bisherigen Kerngeschäft von Neptun sind fast leer. In Rostock wurden in den vergangenen Jahren quasi am Fließband Flusskreuzfahrtschiffe für die Ströme Europas gebaut. Die Rostocker Reederei Arosa zählte zu den Kunden, ebenso der Branchen-Riesen Viking River Cruises aus der Schweiz. Auch der Bau großer Kreuzfahrtschiffe schwächelt weiterhin – in Rostock wurden die kompletten Maschinenraummodule, unter anderem für die „Aida Nova“ und die „Aida Cosma“, gebaut.

Meyer sucht nun neue Geschäftsfelder. Fest steht bereits, dass die Rostocker Werft am Bau von zwei neuen Tankschiffen für die Deutsche Marine mitarbeiten wird – bereits ab 2022, zusammen mit der Lürssen-Gruppe.

Welche Rolle Rostock im Konzern spielt

Erst vor wenigen Wochen hatte Bernhard Meyer in Rostock eine neue Tochterfirma gegründet – Meyer Neptun Engineering. Die neue Ideenschmiede des Konzern sucht bereits 50 Ingenieure und Konstrukteure, soll neue und vor allem grüne Lösungen für die Schifffahrt entwickeln. Die Meyer-Gruppe setzt auf Vorsprung durch Technologie: Wie können bestehende Flotten auf saubere Antriebe umgerüstet werden? Werden riesige Kreuzfahrtschiffe künftig mit Brennstoffzellen und Wasserstoff statt mit Diesel betrieben? All das soll in Rostock geplant, durchdacht und auf den Markt gebracht werden.

Blick in eine Schiffbauhalle der Neptun-Werft: Hier entsteht ein Modul für ein mit LNG angetriebenes Kreuzfahrtschiff. Quelle: Ove Arscholl

Schon heute gilt Rostock als das „grüne Herz“ des Schiffbauriesen: Meyer baut für den weltgrößten Kreuzfahrtkonzern Carnival eine komplette neue Flotte, deren Schiffe mit dem klimafreundlicheren Flüssiggas LNG angetrieben werden. Der Prototyp war die „Aida Nova“. Die Maschinen, die Tanks, die komplette Antriebstechnik stammt von Neptun und dem Werftnachbarn Caterpillar.

Warum Rostock für den Yacht-Bau ideal ist

Auch Meyers neue Super-Yachten soll „grün“ und nachhaltig werden, mit Batterien und Brennstoffzellen statt Diesel. Flotte 23 Knoten – knapp 43 Kilometer pro Stunde – sollen die Schiffe mit der Typenbezeichnung „One 50“ schaffen. Turku scheide als Bauort aus, weil dort noch bis 2026 genügend Arbeit vorhanden sei. „Die Schiffe werden in Papenburg oder in Rostock gebaut werden“, sagt Meyer-Sprecher Florian Feimann.

Rostock hat nach OZ-Informationen aber die Nase im firmeninternen Wettstreit vorne: Denn der Kreuzschifffahrtmarkt scheint sich langsam wieder zu erholen. Vor allem in Asien läuft das Geschäft bereits wieder. Sobald Aufträge für neue Schiffe eingehen, dürften die in Papenburg gebaut werden. Denn erstens können dort die ganz großen Pötte gefertigt werden und zweitens gibt es am Hauptsitz die komplette Infrastruktur für die Ausstattung der Luxusliner – zum Beispiel für die Massenfertigung von Kabinen.

„One 50“ heißt der erste Entwurf der Meyer-Gruppe für neue Mega-Yachten. Bis zu einer Länge von 200 Metern könnten die Schiffe komplett in Warnemünde gebaut werden. Quelle: Meyer-Werft, Papenburg

„In Rostock können wir Yachten bis zu 200 Metern Länge bauen“, sagt Werftsprecher Feimann. Die „One 50“ zum Beispiel soll 150 Meter lang und 20 Meter breit werden. Was noch für Neptun spricht: An der Warnow können die Neubauten „versteckt“ werden. Im Wettstreit um die längste, schönste, größte Yacht ist vielen Superreichen eine gewisse „Geheimniskrämerei“ wichtig: Niemand soll das Schiff sehen, bevor es in See sticht. Rostock könnte dies gewährleisten. „Schiffe bis 150 Meter Länge können wir problemlos auf der Neptun-Werft in der Halle bauen“, so Feimann.

Auch Stefan Schad, Bezirkschef der Gewerkschaft IG Metall, hält Rostock für die beste Wahl für den Yacht-Bau: „In Papenburg braucht Meyer den großen Platz eigentlich für die großen Kreuzfahrtschiffe.“ Ins Yacht-Geschäft einzusteigen, hält auch die Gewerkschaft für sinnvoll: „Superreiche gibt es immer. In dem Markt ist noch was zu gewinnen. Wir finden es grundsätzlich gut, dass Meyer sich breiter aufstellt.“

So sollen die Yachten aussehen

Der erste Entwurf sieht eine Luxus-Yacht mit sechs Decks vor. Für die maximal 44 Gäste wird es einen Spa-Bereich auf zwei Ebenen, ein Kino und einen Billard-Salon, einen Entertainment-Bereich mit Bühne, eine Kunstgalerie und einen riesigen Infinity-Pool am Heck geben.

Viel Platz für die wenigen Gäste: So sollen die Decks der „One 50“ aussehen. Quelle: Meyer-Werft, Papenburg

15 000 BRZ soll das Schiff haben. Zum Vergleich: Die bekannten Aida-Schiffe der Sphinx-Klasse wie die „Aida Blu“ oder die „Aida Stella“ sind rund fünfmal so groß – haben aber bis zu 3500 Menschen an Bord. „Wir sind Experten im Bau von Spezialschiffen. Nun arbeiten wir daran, Megayachten noch größer und vor allem grüner zu machen“, sagt Bernard Meyer. Konkurrenz macht er mit den Plänen vor allem deutschen Werften: Die aktuell größten und teuersten Luxus-Yachten stammen von Blohm & Voss aus Hamburg oder von der Bremer Lürssen-Gruppe. Lürssen baute unter anderem die aktuell längste private Yacht der Welt: Die 181 Meter lange „Azzam“ gehört Chalifa bin Zayid Al Nahyan, dem Herrscher der Vereinigten Arabischen Emirate.

Von Andreas Meyer