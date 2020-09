Nach Kran-Unfall bei Liebherr: Spezialschiff Orion wird 2021 fertig

Rostock

Gute Nachrichten vom Rostocker Kranhersteller Liebherr: Der am 2. Mai im Rostocker Überseehafen kollabierte Kran an Bord des Spezialschiffes „Orion“ soll 2021 repariert sein. Die Vorbereitungen für die Bergung des Krans laufen. Am Dienstag soll die „Orion“ zum Liegeplatz 25 verlegt werden. Denn: Liebherr sei trotz des Unfalls von der hohen Qualität seiner Produkte überzeugt. Man werde den Schwerlastkran HLC 295000 wieder aufbauen und das Projekt „gemeinsam mit unseren Partnern zum erfolgreichen Abschluss bringen“, betont Leopold Berthold, Geschäftsführer der Liebherr-MCCtec Rostock GmbH.

Für die Bergung der beschädigten Komponenten wurde das belgisches Spezial-Transportunternehmen Sarens beauftragt. Es verfüge als einer der weltweit führenden Heavy-Lift-Spezialisten über die nötige Erfahrung und die Technik.

Anzeige

Stahlbau für neuen Kran startet noch im September

Am neuen Liegeplatz, rund 300 Meter weiter nördlich, soll der Kran dann zurückgebaut werden, so Liebherr. Start: voraussichtlich noch im September. Dann soll der neue Kran installiert werden: Nach aktuellem Kenntnisstand werden sowohl der 145 Meter lange Kranausleger sowie Teile des so genannten A-Bocks komplett neu gefertigt, so Liebherr. Die nötigen Stahlbauarbeiten beginnen bereits in diesen Tagen.

Weitere OZ+ Artikel

Bis zu 100 Millionen Euro Sachschaden

Mit einer Hubleistung von bis zu 5000 Tonnen bei einer maximalen Hubhöhe von 175 Metern über Deck ist der HLC 295000 der größte Offshore-Kran, den Liebherr je gefertigt hat. Beim Test am 2. Mai war ein Haken bei 2600 Tonnen Last gebrochen. Folge: Der Kran schlug nach hinten über. Zwölf Menschen waren bei dem Unfall verletzt worden. Sachschaden: bis zu 100 Millionen Euro.

Mehr lesen: Das sagen Experten zum neuen Video vom Kran-Unfall bei Liebherr in Rostock

Schwerlastkräne zunehmend gefragt

Die HLC-Serie und die Erweiterung des Schwerlastkranprogramms seien fest in der Strategie der Liebherr-Sparte Maritime Krane verankert, heißt es vom Unternehmen. Es würden deutlich mehr und größer dimensionierte Offshore-Windkraftanlagen gebaut, um eine nachhaltige Energieversorgung zu gewährleisten. Für deren Bau sei die Hubhöhe des HLC 295000 ein entscheidender Faktor. Zudem würden Kräne dieser Art für den Rückbau ausgedienter Offshore-Öl- und Gas-Förderanlagen benötigt, bei denen große und schwere Teile auf offener See demontiert werden müssen.

Von Thomas Luczak