Zu Besuch bei Björn Schulze (36) und Andreas Schmidt (40) (v. l.), die sich 2020 mit ihrer in Mecklenburg-Vorpommern einmaligen Geschäftsidee selbstständig gemacht haben. In der Grubenstraße 45 in Rostock können Menschen in 9 VR-Arenen in virtuelle Welten abtauchen. Quelle: Martin Börner