Rostock

Innovativen Start-ups Geld zur Verfügung stellen – sogenanntes Venture Capital beziehungsweise Risikokapital. Das ist die wichtigste Aufgabe der Roka 1825 GmbH, der Beteiligungsgesellschaft der Ostseesparkasse Rostock (OSPA).

Die OZ sprach mit Riko Zimmermann, Beteiligungsmanager der 2015 gegründeten und landesweit einzigen Beteiligungsgesellschaft einer Sparkasse.

Anzeige

Herr Zimmermann, was genau macht die Roka 1825?

Weitere OZ+ Artikel

Stellen Sie sich vor, wir schrieben das Jahr 1492, und Christoph Kolumbus will den westlichen Seeweg nach Indien entdecken. Kolumbus’ Plan ist fundiert, aber er benötigt Geld für Schiffe, Seeleute, Proviant, eine kostspielige Idee mit viel Risiko. Auch heute, 500 Jahre später, sind Ideenumsetzungen kostspielig und Gründer haben meist nicht ausreichend finanzielle Mittel. Wir stellen Start-ups und wachstumsstarken mittelständischen Unternehmen Eigenkapital zur Verfügung, um weiteres Wachstum zu ermöglichen, Personal zu finanzieren, Mieten zu zahlen, Material zu kaufen.

Warum sollte ich als Gründer gerade zu Ihnen kommen? Wo liegt der Vorteil einer Beteiligung gegenüber einem klassischen Kredit, zum Beispiel bei einer Bank?

Mit den herkömmlichen Kreditvergaberegeln tut sich jede Bank bei einer innovativen Start-up Gründung schwer. Viele Faktoren können klassisch nicht bewertet werden, da es schlicht keinen Bewertungsansatz gibt. Wie wollen Sie ein Produkt bewerten, dass es bisher nicht gab? Eine Dienstleistung klassifizieren, von der bisher der Markt noch nichts weiß?

Und die Roka hat damit keine Probleme?

Wir sind spezialisiert auf die Bewertung solcher Geschäftsmodelle. Beschäftigen uns intensiv mit den Ideen, Gründern, Marktchancen und bisherigen Erfolgen und Ergebnissen von Start-ups. Wenn alles nach der sogenannten Due Diligence (Überprüfung, die Red.) passt, können wir über eine Beteiligung sprechen. Wichtig ist: Wir haben nur dann etwas vom Investment, wenn die Idee auch wirklich aufgeht, die Firma wächst, Gewinne macht, ihr Wert steigt. Wir treten nicht als arroganter Investor auf, der nur auf schnellstmöglichen Gewinn aus ist, sondern sind vor allem interessiert am langfristigen Erfolg des Unternehmens, dass sich hier in unserer Region etablieren möchte. Das ist ja auch unter anderem Auftrag unserer Muttergesellschaft, als Sparkasse vor Ort für die Region tätig zu sein. Dieses Leitbild haben wir als Tochter nicht vergessen. Mit der Beteiligung bieten wir dann zugleich auch unser Know-how an und unser großes Netzwerk. Der Ausstieg läuft dann klassisch über den Verkauf, eventuell will auch ein Dritter unsere Anteile übernehmen.

Lesen Sie auch: Darum steht MV eine Welle an Start-up-Gründungen bevor

Die Roka könnte sowohl mit direkten als auch mit stillen Beteiligungen einsteigen. Wie läuft eine direkte Beteiligung?

Bei einer direkten Beteiligung kaufen wir Unternehmensanteile - normalerweise streben wir mindestens zehn Prozent an-, und sind dann am Unternehmen als Gesellschafter beteiligt. Klarer Vorteil in der Finanzierungsstruktur ist, dass direkte Beteiligungen keine Zinslast für das Unternehmen erzeugen und Liquidität bringt. Der Gründer gibt Besitzrechte am Unternehmen ab, kann dafür aber einen starken Partner dicht ans Unternehmen binden.

Und was ist bei stillen Beteiligungen anders?

Stille Beteiligungen besitzen Darlehenscharakter mit festgelegtem Zinssatz und festgelegten Laufzeiten. Die Beteiligung des stillen Gesellschafters wird in der Unternehmensbilanz als Eigenkapital ausgewiesen und hat dadurch positive Effekte auf Rating und Kreditwürdigkeit. Dieses Rating ist nicht nur für Banken wichtig, sondern besonders für spätere Großkunden, die genau schauen, wie gesund Unternehmen sind, mit denen Geschäfte geschlossen werden. Niemand möchte Aufträge bei einem Start-up auslösen, welches sechs Wochen später einen Brief schickt, dass es nicht liefern kann.

Existenzgründerpreis 2020: So sind Sie dabei Der Existenzgründerpreis, gestiftet von der Ospa Rostock und dotiert mit 5000 Euro, würdigt zukunftsfähige, nachhaltige und innovative Technologien und Produkte. Mit dem Preis Interessante Gründerstory, gestiftet von den VR Banken MV und dotiert mit 2000 Euro, sollen schwierige und dennoch erfolgreiche Wege in die Selbstständigkeit gewürdigt werden. Der erstmals zu vergebende Themenpreis Ernährungswirtschaft, gestiftet vom Landwirtschaftsministerium und ebenfalls mit 2000 Euro dotiert, soll innovative und nachhaltige Prozesse und Produkte in der Lebensmittelbranche auszeichnen. Voraussetzung für alle drei Preise: Ihr Unternehmen wurde vor dem 1. Juni 2019 gegründet und ist nicht länger als fünf Jahre am Markt. Der wegen der Corona-Krise modifizierte Preis Mut in der Selbstständigkeit, gestiftet von der Creditreform MV von der Decken KG und mit 2000 Euro dotiert, soll innovatives Management und eventuelle Neuausrichtungen des Geschäftsmodells aufgrund der Covid-19-Pandemie auszeichnen. Bedingung: Ihr Unternehmen wurde vor dem 1. Juni 2019 gegründet und ist nicht länger als zehn Jahre am Markt. Wie gelingt eine Firmenübergabe? Wie gestaltet man den Übergang möglichst reibungslos? Wenn Sie planen, Ihre Firma in den kommenden fünf Jahren zu übergeben oder Sie ein Unternehmen innerhalb der letzten drei Jahre übernommen haben, können Sie sich für den Nachfolgepreis, gestiftet von der IHK zu Rostock und ebenfalls mit 2000 Euro dotiert, bewerben. Bedingung für alle fünf Preise: MV muss Sitz des Unternehmens sein. Bewerben ist ganz einfach: Unter https://oz-existenzgruenderpreis.de/ Bewerbungsunterlagen downloaden, ausfüllen und per E-Mail an existenzgruender@ostsee-zeitung.de schicken. Oder: Unterlagen downloaden, ab Seite 2 ausfüllen und zusammen mit Onlineformular und Anhängen mit einem Klick senden. Einsendeschluss: 3. September. Viel Erfolg!

Muss man als junger Unternehmer seine Seele verkaufen? Will die Roka, einmal eingestiegen, die Geschäfte mitbestimmen?

Nein, wir fungieren als Geldgeber. Wir greifen, wenn nicht unbedingt nötig, nicht ins operative Geschäft ein. Außerdem ist der Einfluss der Roka über die Anteile geregelt. Theoretisch müssen für eine komplette Kursänderung 51 Prozent der Gesellschafter mitspielen. In derartigen Größenordnungen engagieren wir uns nicht. Für uns ist der Gründer der Experte, dem wir bei einer eingegangenen Beteiligung vertrauen. Wir streben immer eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe an.

Aus welchen Branchen kommen Ihre potenziellen Kunden? Kann auch ein App-Programmierer oder ein Hundefriseur bei der Roka Risikokapital bekommen?

Ein Hundefriseur war noch nicht unter den Interessenten, aber wir würden ihn anhören. Start-ups, die Apps oder Software programmieren, kommen dagegen häufiger vor. Durch unsere beiden großen Universitäten gibt es oft Ausgründungen im medizintechnischen Bereich. Grundsätzlich arbeiten wir branchenoffen.

OZ startet Existenzgründerpreis: So können Sie sich bewerben

Welche Bedingungen stellen Sie?

Wichtig ist, dass das Unternehmen innovativ ist. Und dass der Unternehmenssitz im Geschäftsgebiet der Ospa liegt - wobei wir zum Beispiel auch mit einem Unternehmen aus Greifswald zusammenarbeiten, das sprechen wir dann mit der Sparkasse Vorpommern ab. Wir sind interessiert an langfristiger Zusammenarbeit, bei einer Beteiligung spricht man von mindestens fünf bis zehn Jahren. Wir wollen das Unternehmen, das Produkt und den Markt möglichst früh und möglichst genau kennenlernen. Ziel ist einzuschätzen, ob der Gründer, sein Team und sein Produkt das Potenzial haben, auch noch in einigen Jahren am Markt zu bestehen. Wichtig ist auch die sogenannte Liquiditätsreichweite: Mindestens die nächsten 18 Monate sollten sicher finanziert sein. Interessiert sind wir auch an guten Co-Investoren, die Expertise haben, die die Branche und den Markt kennen.

Über wie viel Geld sprechen wir, was könnte ich bei Ihnen bekommen?

Ab 100 000 Euro würden wir investieren, bis 500 000 Euro Beteiligungshöhe fühlen wir uns wohl, aber wir haben auch schon mit höheren Summen investiert.

Welche typischen Fehler kommen bei jungen Unternehmern immer wieder vor?

Meist kennen sich Gründer gut mit ihrem Produkt aus, unterschätzen aber das Thema Management. Mitarbeiterführung, strategische Ausrichtung und richtige Zieldefinition auf oberster Ebene im Unternehmen, dazu den richtigen Weg finden alle Mitarbeiter, Kollegen und Gesellschafter mitzunehmen ist oft ein unterschätztes Thema. Und: Oft werden Probleme beim Vertrieb unterschätzt. Viele Gründer denken, ein gutes Produkt würde sich von selbst verkaufen. Aber so einfach ist das nicht. Und häufig ist auch die Konkurrenz nicht erfreut über einen neuen Mitbewerber. Ein bereits erschlossener Markt macht nicht gerne Platz für einen neuen Player.

Was würden Sie sich von Gründern wünschen?

Ein Wunsch wäre es, wenn sich unser Land weiterhin so innovativ und entdeckungsfreudig zeigt. Es macht sehr viel Spaß, mit den Gründern über ihre Träume, Ideen und Strategien zu sprechen und bei der Umsetzung mit dabei zu sein. Vielleicht kann unser durch Corona angeschlagenes Land zeigen, dass eine Krise auch Nährboden für neues sein kann. Ich bin sehr gespannt, ob uns demnächst Ideen vorgestellt werden, die durch viel Zeit zu Hause oder zur Bewältigung von Corona verursachten Problemen entstanden sind.

Von Thomas Luczak