Peenemünde/Hamburg

Detlev Löll ist glücklich: Die „ Peking“ liegt sicher an ihrem neuen Liegeplatz in Hamburg. Bis dahin war es ein langer Weg, erklärt der Chef der Detlev Löll Ingenieurbüro GmbH in Peenemünde. Die Schiffbauexperten aus Vorpommern haben maßgeblichen Anteil an der Rettungsaktion des historischen Viermasters. Sie begutachteten im Auftrag des ursprünglichen Besitzers, der Reederei F. Laeisz, den legendären Flying P-Liner an seinem Liegeplatz in New York. Sie erstellten den Kostenvoranschlag, bereiteten das Schiff für den Transport nach Deutschland vor, beaufsichtigten die Bauarbeiten in der Peters Werft in Wewelsfleth ( Schleswig-Holstein).

Die Viermast-Stahlbark „Peking" gehörte zu den berühmten Flying P-Linern der Reederei F. Laeisz. Wie drei Viertel der Segelschiffe dieser Reederei ab 1877 erhielt sie analog zum Spitznamen Pudel der Sophie Laeisz, Ehefrau von Carl Laeisz, einen mit „P" beginnenden Namen. Bilder einer bewegten Geschichte.

Überraschungen bei der Sanierung

Und erlebten dabei etliche Überraschungen: „So war zum Beispiel die Farbe der Außenhaut mit Asbest verseucht“, erklärt Schiffbauer und Gutachter Löll. „Die in den 1980er Jahren aufgebrachte Farbe war mit aus China stammendem Talkum vermischt – und das enthielt Asbest.“ Außerdem: In New York, bei den Vorbereitungen für die Überführung nach Europa, fand man hinter einer Wandverkleidung ein Gewehr. Und Stücke aus Gusseisen, die sich als Teile eines Kapitäns-Tisches entpuppten. Doch die beste Überraschung: „Dass das Unterwasserschiff so gut erhalten war, dass wir es nicht komplett erneuern mussten“, freut sich Löll. Denn eigentlich habe man erwartet, dass der unter Wasser liegende Teil des Stahlrumpfes Schrott sei und abgeschnitten werden müsste.

1911 in Hamburg gebaut

Hintergrund: Gebaut 1911 auf der Werft Blohm+Voss in Hamburg, gehört die „ Peking“ zu den letzten großen Frachtseglern. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts konnte sie wegen ihrer Geschwindigkeit und Sicherheit noch gegen Dampf- und Motorschiffe antreten. Bei ihrem Stapellauf galt sie mit 115 Metern Länge als größtes Segelschiff der Welt. Bis 1932 brachte sie unter anderem Salpeter von Chile nach Europa. In Folge der Weltwirtschaftskrise wurde die „ Peking“ 1932 nach England verkauft und dort zu einem Internatsschiff umgebaut. Seit 1974 konnte sie als Museumsschiff im South Street Seaport Museum in New York besichtigt werden. 2012 wurde bekannt, dass es im Hafen keinen Platz mehr für das mittlerweile völlig marode Schiff gebe. Das Museum erklärte sich zwar bereit, das Schiff zu verschenken, jedoch war eine schwimmende Überführung der „ Peking“ in einen anderen Hafen nicht möglich.

Das Schiff kehrt heim

2015 beschloss der Haushaltsausschuss des Bundestages, die „ Peking“ für das im Aufbau befindliche Hafenmuseum Hamburg zurückzuholen und restaurieren zu lassen. Der Bund bewilligte 120 Millionen Euro für das Museum – inklusive Restaurierung der „ Peking“.

Nachdem die „ Peking“ im Sommer 2017 mit einem Dockschiff über den Atlantik gebracht wurde, wurde sie in Wewelsfleth aufwendig restauriert: Zunächst musste der Rumpf von Rost befreit und ausgebessert werden, 2019 folgte die Montage der 62 Meter hohen Masten, Anfang 2020 die 18 Rahen. Für die Takelage wurde 4000 Meter stehendes Gut in Handarbeit wieder hergestellt. „Es ist nie etwas Perfekteres erfunden worden als diese riesigen stählernen Frachtsegler“, sagt Joachim Kaiser, Vorstand der Stiftung Hamburg Maritim, der die Sanierungsarbeiten leitete und Eigentümer des Schiffes ist.

Nur noch vier Schiffe dieser Art weltweit

Für Mathias Kahl, dessen Vater einst auf dem Schiff zur See fuhr, ist die Rückkehr der Viermastbark ein bewegender Moment. „Schon als kleines Kind hat mein Vater mir gesagt: Mensch, es wäre doch schön, wenn wir die ’ Peking’ wieder in Hamburg hätten“, sagte der Vorsitzende des Vereins Freunde der Viermastbark „ Peking“. Denn: Es gibt nur noch vier Schiffe dieser Art auf der Welt: das Schwesterschiff „Passat“, das in Travemünde ( Schleswig-Holstein) als Museumsschiff vor Anker liegt, die „Pommern“, die in Finnland besichtigt werden kann und als einziges Schiff, das noch seetüchtig ist: die „ Padua“, die heute als „Kruzenshtern“ unter russischer Flagge segelt und schon oft bei der Rostocker Hanse Sail zu Gast war.

„ Peking “ könnte theoretisch in See stechen – es fehlen nur die Segel

Die „ Peking“ jedenfalls „hat sämtlich Abnahmen überstanden – und zwar als schwimmendes Bauwerk, nicht als Schiff“, erklärt Löll. Was einen Unterschied macht – zum Beispiel bei der Zugänglichkeit und beim Brandschutz. Denn: Der Frachtsegler ist zwar weitestgehend im Originalzustand zu erleben, „mit voll funktionsfähiger Takelage inklusive Tauwerk, Blöcken, Winden, Rudermaschine“, erklärt Löll. Aber: „Es fehlen die Segel.“ Denn das Schiff soll nicht auf See unterwegs sein, sondern an der Pier besichtigt werden. Löll ist, „auch wenn wir lieber Schiffe bauen, die auch fahren“, begeistert von der „ Peking“: Insbesondere der riesige, 95 Meter lange Laderaum sei fantastisch, eine „Kathedrale aus Stahl“.

Ab Sommer zu besichtigen

Bis zum Sommer 2021 muss nun noch die Landseite für den Besucherbetrieb eingerichtet werden – noch nicht fertig sind die behindertengerechte Erschließung sowie diverse Landanschlüsse, zum Beispiel für das Feuerlöschsystem, erklärt Löll. Danach kann das Museumsschiff im Hamburger Hansahafen besichtigt werden. Und jetzt – während der Öffnungszeiten des alten Hafenmuseums (Bremer Kai) – von der Kaikante aus. Voraussichtlich ab 2025 liegt die „ Peking“ dann als neues Wahrzeichen des Deutschen Hafenmuseums am Grasbrook (südwestlich der Elbbrücken, heute Überseezentrum).

Von Thomas Luczak