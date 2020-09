Rostock

Überraschender Besuch eines Kreuzfahrtschiffs in Rostock: Die „Aidablu“ der Rostocker Reederei Aida Cruises hat am Mittwoch für einen kurzen technischen Stopp im Seehafen der Hansestadt festgemacht. Das Schiff kam ohne Passagiere aus Skagen ( Dänemark), wo derzeit mehrere Aida-Schiffe auf die Wiederaufnahme des Kreuzfahrtgeschäfts warten. Die „Aidablu“ wird in Rostock ausgerüstet – unter anderem mit Proviant für die Besatzung. Derzeit ist noch nicht klar, wann das Schiff wieder eingesetzt wird, informiert Aida-Sprecher Hansjörg Kunze. Donnerstag gegen 18 Uhr soll die „Aidablu“ wieder Richtung Skagen in See stechen.

Geplanter Neustart im November zunächst ohne „Aidablu“

Das Aida-Kreuzfahrt-Programm soll am 1. November mit einer siebentägigen Reise der „Aidamar“ rund um die Kanarischen Inseln starten. Sechs Tage später soll die „Aidaperla“ ebenfalls auf den Kanaren folgen. Für Mitte Dezember ist dann der Neustart im westlichen Mittelmeer mit der „Aidastella“ geplant. Gleichzeitig soll die „Aidaprima“ ihre Reise in den Vereinigten Arabischen Emiraten starten. Anfang 2021 sollen wieder erste Reisen nach Nordeuropa angeboten werden.

Reisesaison wurde Mitte März eingestellt

Aida Cruises hatte Mitte März wegen der Ausbreitung der Corona-Pandemie die Reisesaison unterbrochen. Angedachte Alternativen wie Kurzreisen ohne Landgang in der Ostsee konnten nicht wie geplant organisiert werden. Die gesamte Kreuzfahrtbranche befindet sich derzeit in einer Warteposition.

Mitte Mai war wegen des coronabedingten Stillstands Kurzarbeit für die rund 800 Mitarbeiter in der Rostocker Zentrale angemeldet worden. Sie gilt bis Ende dieses Jahres. Die für die Sicherheit und Wartung der Schiffe notwendigen Crewmitglieder befinden sich an Bord. Die insgesamt 14 Schiffe liegen an verschiedenen Standorten.

Von Thomas Luczak