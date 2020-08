Rostock

Bei Liebherrr droht Kurzarbeit: Der Rostocker Kranbauer muss Mitarbeiter zeitweise nach Hause schicken. Grund: die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise. Man sei froh, dass das Unternehmen in den vergangenen Monaten weitestgehend auf Kurzarbeit verzichten konnte, informiert Dieter Schmidt, Sprecher der Liebherr-MCCtec Rostock GmbH. In Anbetracht der aktuellen Situation gehe man jetzt jedoch davon aus, dass „es im weiteren Verlauf des Jahres zu vermehrter Kurzarbeit kommen wird“.

Anzahl der Betroffenen noch unklar

Welche Abteilungen und wie viele der derzeit rund 1670 Mitarbeiter in Rostock betroffen sein werden, bleibt unklar. Ebenso, wie lange die Produktionsbeschränkungen dauern könnten. Aus Gewerkschaftskreisen heißt es, dass die Betroffenen zunächst einen Tag pro Woche nicht arbeiten sollten. Das Unternehmen selbst wollte sich dazu nicht äußern. Nur so viel: Alle betroffenen Liebherr-Mitarbeiter erhielten „je nach Umfang des Arbeitsausfalls einen Zuschuss zum Kurzarbeitergeld“, so Unternehmenssprecher Schmidt. Auch bei der Agentur für Arbeit hält man sich mit weitergehenden Informationen zurück.

Kurzarbeit in MV weit verbreitet

Von der Möglichkeit, Kurzarbeit anzumelden, haben viele Unternehmen in MV Gebrauch gemacht: seit Beginn der Corona-Krise rund 18 900 Betriebe für 181 600 Beschäftigte, so die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit. Das seien 40,3 Prozent aller Firmen mit mindestens einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten. Die Schwerpunkte liegen im Einzelhandel, in der Gastronomie und im Gesundheitswesen.

Die Bundesagentur übernimmt bei Kurzarbeit 60 Prozent des ausgefallenen Nettolohns. Bei Arbeitnehmern mit Kind sind es 67 Prozent. Vom vierten Monat Kurzarbeit an erhöht sich der Anteil auf 70 Prozent, bei Arbeitnehmern mit Kind sind es 77 Prozent. Ab dem siebten Monat sind es dann jeweils noch einmal zehn Prozent mehr.

Spezialist für Schiffs-, Hafenmobil- und Offshorekrane

Die 2002 gegründete Liebherr-MCCtec Rostock GmbH entwickelt und fertigt Schiffs-, Hafenmobil- und Offshorekrane, außerdem werden Containerstapler, sogenannte Reachstacker, und Komponenten für Containerkrane in Rostock gebaut.

Das Unternehmen hatte bundesweit für Schlagzeilen gesorgt, als bei einem sogenannten Überlasttest Anfang Mai im Seehafen Rostock ein nagelneuer Liebherr-Schwerlastkran an Bord des Spezialschiffs „Orion“ kollabiert war. Sachschaden: bis zu 100 Millionen Euro. Ende Januar waren zwei mobile Hafenkrane beim Verladen auf ein Spezialschiff ins Hafenbecken gestürzt. Es dauerte bis Anfang März, bis die jeweils bis zu fünf Millionen Euro teuren Krane wieder an Land geholt werden konnten. Wie durch ein Wunder gab es bei beiden Unfällen keine Todesopfer.

