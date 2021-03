Brinckmansdorf

Sie sind frustriert und enttäuscht: Die Einwohner des Wohngebiets Brinckmanshöhe im Ortsteil Brinckmansdorf befürchten, dass hier künftig Lärm und Verkehrschaos enorm zunehmen werden. Nicht nur der neue Logistikpark in der Nachbarschaft, für den die Erschließungsarbeiten begonnen haben, macht ihnen Sorgen.

Zusätzlicher Lkw-Verkehr verursacht mehr Lärm

Die Anwohner fordern seit Längerem zusätzliche Lärmschutzbauten, die an der Timmermannsstrat errichtet werden sollen. „Im Logistikpark wird im Drei-Schicht-System gearbeitet. Die Lkw kommen auch in der Nacht an und fahren wieder ab“, sagt Wolfgang Kuhlemann (60) vom Verband Wohneigentum Rostock-Brinckmanshöhe.

Lesen Sie auch Diese Einkaufsmärkte kommen neu nach Rostock-Brinckmansdorf

Der belgische Investor VGP baut neben dem Wohngebiet fünf Hallen auf etwa 200 000 Quadratmetern Ackerland direkt an der A 19. Kosten: mehr als 100 Millionen Euro. Die Flächen mit einer Mindestgröße von 1000 Quadratmetern werden an Unternehmen vermietet. Bis zu 600 Arbeitsplätze sollen entstehen.

Der zukünftige Logistikpark im Gewerbegebiet Rostock-Brinckmansdorf wird erschlossen. Quelle: B. SCHMIDTBAUER

Investor baut Logistikpark direkt an der A 19

„Wir haben uns für den Standort Rostock entschieden, weil wir hier ein gutes Zukunftspotenzial sehen, das unser weiteres Wachstum in Deutschland begünstigt“, sagt Darius Scheible, Deutschland-Geschäftsführer der VGP Industriebau GmbH. Auf Basis der erteilten Teilbaugenehmigung laufen erste Arbeiten. Schallschutz- und Verkehrskonzepte, die den Wohnbau im Umkreis des Logistikparks berücksichtigen, wurden bereits erstellt, um möglicher Geräuschentwicklung sowie Verkehrsbeeinträchtigungen vorzubeugen. Mit der vollständigen Baugenehmigung rechne die VGP kurzfristig.

Die Erschließungsarbeiten leistet teilweise die Wiro. Nach dem Verkauf der Flächen durch die Wiro an eine Projektgesellschaft der VGP Industriebau GmbH seien 2020 alle Planungen für die Erschließungsarbeiten beauftragt worden, sagt Wiro-Sprecher Carsten Klehn. Die Erschließungsarbeiten sollen Ende 2021 abgeschlossen sein.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kein Kreisverkehr?

„Gegen den Logistikpark haben wir nichts, obwohl das Prinzip ja von gestern ist, Waren mit Lkw hin- und herzufahren“, erklärt Christoph Hinz (36), sachkundiger Einwohner im Ortsbeirat Brinckmansdorf. Es gehe ihnen um die Auswirkungen für die Einwohner. Etwa 2000 Menschen leben in dem Wohnviertel. Zuletzt seien 150 Wohnungen gebaut worden, weitere entstehen gerade.

Neben den Lärmproblemen werde ein Verkehrschaos durch Lkw befürchtet, vor allem nachmittags. Ein Kreisverkehr in der Timmermannsstrat könnte Abhilfe schaffen. Der Vorschlag wurde von der Stadt jedoch abgelehnt.

Die Marie-Bloch-Straße ist eine Spielstraße, ein verkehrsberuhigter Bereich im Wohngebiet Brinckmanshöhe. Trotzdem wird an dieser Stelle fast ausnahmslos zu schnell gefahren, sowohl von Anwohnern, Besuchern und Lieferverkehr. Quelle: privat

Schon heute Verkehrsprobleme

Bereits jetzt gibt es in Brinckmanshöhe akute Probleme mit Lärm, Rasern – und fehlgeleiteten Lkw, die dort ihren Weg zum Überseehafen suchen. Gegen Staus sowie überhöhte Geschwindigkeit, mit der viele Lkw- und Pkw-Fahrer ins Wohngebiet „reinbrettern“, könnten nur verkehrsberuhigende Aufpflasterungen helfen, sagt Hinz.

Besonders gefährdet durch Lkw und Raser seien Kinder, betont Hinz. Ein Beispiel: An der Einfahrt zur Marie-Bloch-Straße sei eine weitere Verkehrsberuhigung durch Aufpflasterung und Verengung unbedingt notwendig. In diesem eigentlich verkehrsberuhigten Bereich werde fast ausnahmslos zu schnell gefahren. Auch Senioren leben in dem Gebiet gefährlich, etwa am Alten- und Pflegeheim in der Albert-Schulz-Straße.

Lesen Sie auch Brinckmansdorf: Baustart für neue Wohnhäuser am Weißen Kreuz

„Antworten unbefriedigend“

Am 3. Dezember 2020 hatten sich Kuhlemann und Hinz mit einem Brief, in dem sie auf die Probleme hinwiesen, ans Rathaus gewandt. Gut zwei Monate lang ohne Reaktion. Das sehe so aus, als ob „die Sorgen der Einwohner nicht ernst genommen werden“, meint Kuhlemann. Erst als er am 21. Januar erneut schrieb, kam am folgenden Tag eine Antwort. Kernaussage: Die Ansiedlung von Gewerbebetrieben im Bereich Timmermannsstrat ist „Bebauungsplan-konform“. Und: „Die Straßenraumgestaltung und Verkehrsorganisation im Wohngebiet Brinckmanshöhe sind darauf ausgelegt, Durchgangsverkehre weitestgehend zu unterbinden.“

Damit geben sich Kuhlemann und Hinz nicht zufrieden. „Wir möchten Oberbürgermeister Madsen gern zu einem Gespräch einladen, so dass er sich ein Bild von den tatsächlichen örtlichen Gegebenheiten machen kann“, sagt Kuhlemann. Ein Bierchen solle es – ganz Corona-regelgerecht – auch geben.

600 Arbeitsplätze in Logistikpark Der belgische Anbieter für Logistik- und Gewerbeimmobilien VGP will fünf Hallen auf rund 200 000 Quadratmetern Ackerland direkt an der A 19 bauen. Anschließend werden Flächen mit einer Mindestgröße von 1000 Quadratmetern an Unternehmen aus den Branchen Logistik, Produktion und E-Commerce vermietet. Das Vorhaben kostet mehr als 100 Millionen Euro. Bis zu 600 Arbeitsplätze sollen geschaffen werden. Die Flächen hatte die Wiro, das kommunale Rostocker Wohnungsunternehmen, an VGP verkauft. Rostock Business, die Gesellschaft für Wirtschafts- und Technologieförderung Rostock, hat VGP beim Logistikpark-Projekt unterstützt, unter anderem bei der Abstimmung mit dem Grundstückseigentümer und der Verwaltung sowie der Organisation und Moderation von zehn Gesprächsrunden mit allen relevanten Fachämtern im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens.

Von Bernhard Schmidtbauer