Rostock

Der Rostocker Fracht- und Fischereihafen hat 2019 den Marktturbulenzen getrotzt: Das vergangene Jahr wurde mit einem Gesamtgüterumschlag von rund 880 000 Tonnen abgeschlossen. Das liegt vor allem am seit Jahren ausgewogenen Mix der Güter-Arten in Rostocks zweitgrößtem Hafen. „Auch 2019 hat sich das seit längerem sehr unbeständige und schwierige Marktumfeld fortgesetzt“, erklärt Steffen Knispel, Geschäftsführer der Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH (RFH).

Holzumschlag ging zurück – Düngemittelumschlag stieg an

Dem Rückgang im Holzumschlag, dem Kerngeschäft des Hafens in Rostock-Marienehe, auf rund 390 000 Tonnen (minus 26 Prozent gegenüber 2018) stehe unter anderem ein kräftiges Plus beim Umschlag von Düngemitteln auf rund 300 000 Tonnen (2018: 217 000 Tonnen) gegenüber. Charakteristisch für die Umschlagsentwicklung bei anderen Gutarten wie Roheisen, Wasserglas und Split seien saisonale Schwankungen gewesen. „Insbesondere die durch Stürme sowie anhaltende Trockenheit und Borkenkäfer in deutschen Wäldern verursachten Schäden hatten einen weiteren Rückgang bei Holzimporten aus dem Ostseeraum zur Folge“, sagt Knispel. Für 2020 rechne er im Holz-Segment nicht mit einer Entspannung.

Hochwertige Gewerbeflächen auf Hafengelände erschließen

Um sich unabhängiger von unkalkulierbaren Marktentwicklungen zu machen, erschließt der Universalhafen verstärkt andere Geschäftsfelder. So werden auf dem rund 60 Hektar großen Hafengelände hochwertige Gewerbeflächen entwickelt. Im Juni 2019 wurde im nördlichen Hafenbereich eine 3000 Quadratmeter große Lagerhalle für Düngemittel in Betrieb genommen. In den Neubau und dessen Technik flossen zwei Millionen Euro, die die RFH GmbH vollständig aus Eigenmitteln aufbrachte. Angrenzend zur Halle entstand eine etwa 8000 Quadratmeter große Schüttgut-Fläche. Auf der können Massengüter wie Baustoffe und Kies gelagert werden. In dieses vom Land zu 75 Prozent geförderte Infrastrukturprojekt wurden 3,6 Millionen Euro investiert. Insgesamt sind etwa 150 Firmen auf dem Gelände des Hafens angesiedelt.

Universalhafen feiert am 1. Mai den 70. Jahrestag seines Bestehens

Von bs