Sassnitz/Aliaga

Letzter Akt für die „Sassnitz“: Die einst stolze Eisenbahnfähre ist mittlerweile ein Wrack. Im flachen Wasser liegend wird das Schiff nach und nach zerpflückt. Zerschnitten. Ausgeschlachtet. Die tonnenschweren Stahlteile wandern auf Lkw und dann in den Hochofen. Brauchbare Ausrüstungsteile, wie Motoren, Pumpen und Inneneinrichtung, werden weiterverkauft. Teile der Brückentechnik stehen für interessierte Käufer im Netz.

Rückblick: Am 20. Oktober 2021 wird das einst zwischen Sassnitz auf der Insel Rügen und Trelleborg (Schweden) pendelnde Schiff auf einen Strand nordwestlich der türkischen Stadt Aliaga gesetzt. Hier arbeiten mehrere Abwrackwerften. Ein Rauchsignal am Ufer dient der letzten Minimal-Besatzung als Orientierungshilfe. Mit voller Fahrt wird die 172 Meter lange und 26 Meter breite Eisenbahnfähre gegen 14 Uhr in die schmale Lücke zwischen anderen ausgemusterten Schiffen gesteuert. Ohne Ladung und Ballastwasser, bei möglichst hohem Wasserstand. Beaching nennt sich das, Strandung. Ziel: Die abzuwrackenden Schiffe sollen am Ende ihrer letzten Reise möglichst weit im flachen Wasser beziehungsweise auf dem Strand liegen. Das verkürzt die Wege für Werftarbeiter, Kräne und Lkw. Und erleichtert den Abwrackern „die schwere, zum Teil gefährliche Arbeit“, erklärt Nicola Mulinaris, Chef der NGO Shipbreaking Platform im belgischen Brüssel.

Schlachthof der Schiffe

Bereits seit 1974 werden hier in der Ägäis Stückgut- und Containerfrachter, Bohrinseln, Öltanker, Fähren, Kriegs- und Kreuzfahrtschiffe entsorgt. Unter anderem die beiden deutschen Zerstörer „Rommel“ und „Lütjens“ sowie die „Rheinland-Pfalz“ und die „Bremen“, zwei Fregatten der Deutschen Marine. Auch drei britische Flugzeugträger finden hier ihr Ende. Ebenso die „Carnival Fantasy“, „Carnival Inspiration“ und „Carnival Imagination“, drei Kreuzfahrtschiffe der britisch-amerikanischen Carnival Cruise Line. Und zuletzt, nach der Pleite der britischen Reederei CVM, die einst in Kiel gebaute „Astor“.

Deck für Deck wird abgetragen

Und nun also die „Sassnitz“. Wie ein riesiger, enthaupteter weißer Wal liegt das Schiff am Ufer der Abwrackwerft Leyal Ship Recycling. Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben der führende Schiffsrecycler der Türkei. Die Vorderkante der Aufbauten der „Sassnitz“ ist bereits demontiert. Tief kann man in das Innere des Schiffes schauen, in Aufenthaltsräume, Teile der Brücke, Kabinen. Kabel und Rohrleitungen hängen herum, Werftarbeiter zerlegen mit Funken sprühenden Schneidbrennern Deck für Deck, gewaltige Kräne heben die tonnenschweren Stahlteile an Land.

Die „Königslinie“ Die „Königslinie“ von Sassnitz (Rügen) nach Trelleborg in Schweden ist benannt nach Kaiser Wilhelm II. als König von Preußen und dem schwedischen König Gustav V. Am 6. Juli 1909 nutzt der erste Zug die neue Fähre. Die „Königslinie“ wird zuerst von den Staatsbahnen Schwedens und Deutschlands bzw. der DDR betrieben. Im Jahr 1991 geht der Betrieb auf schwedischer Seite an die SweFerry AB über. Auf deutscher Seite wird das Fährgeschäft der Deutschen Reichsbahn 1994 an die Deutsche Fährgesellschaft Ostsee (DFO) übertragen, die 1998 in der deutsch-dänischen Reederei Scandlines aufgeht. Stena Line übernimmt 2000 die SweFerry und gründet für den gemeinsamen Fährverkehr mit Scandlines die schwedische Scandlines AB, 2012 verkauft Scandlines ihren Anteil der „Königslinie“ an Stena Line. Im Jahr 2014 wird der Güterverkehr mit Eisenbahnwagen von und nach Sassnitz eingestellt. Ab 2018 wird die Linie nicht mehr täglich bedient, 2020 der Fährverkehr wegen Corona eingestellt. Stattdessen bietet die FRS Baltic GmbH seit 2020 Fährverkehr mit dem Katamaran „Skane Jet“ zwischen Sassnitz-Mukran und Ystad an.

Ende einer Ära

April 2020: Die Eisenbahnfähre "Sassnitz" legt im Hafen Mukran ab. Quelle: Stefan Sauer/dpa

31 Jahre lang pendelte die 1989 für die Deutsche Reichsbahn der DDR für 100 Millionen D-Mark von der dänischen DanYard-Werft in Aalborg gebaute und im nahen Frederikshavn fertiggestellte Eisenbahnfähre zwischen Sassnitz und Trelleborg. Auf der „Königslinie“. Die wird seit 1909 bedient, mit kurzen Unterbrechungen sogar während der Weltkriege. Mit 100 Kilometern ist die Verbindung die kürzeste zwischen Deutschland und Schweden. Zeitweise fahren bis zu vier Schiffe gleichzeitig. Ende der neunziger Jahre beginnt der Niedergang. Nach mehreren Eignerwechseln gehört das Fährgeschäft schließlich der schwedischen Stena Line. Die Reederei stößt 2014 die „Trelleborg“ ab, die Linie schwächelt weiter. 2020 sorgt schließlich Corona für das Ende des letzten Schiffes der Linie, die „Sassnitz“: Die Fähre rechnet sich nicht mehr. Zu wenig Passagiere, zu wenig Fracht. Denn immerhin hatte das Schiff fünf Gleise mit insgesamt 711 Metern Länge und damit Platz für bis zu 56 Bahnwaggons. Außerdem können 170 Autos und 875 Personen mitgenommen werden.

Abschied unter Tränen

Die "Sassnitz" in der Abwrackwerft Aliaga, Türkei Quelle: privat

Die nun nutzlose „Sassnitz“ wird zunächst in Sassnitz-Mukran aufgelegt, Ende April 2020 in den schwedischen Hafen von Uddevalla verholt. In Sassnitz fließen Tränen. Der neue Besitzer Stena RoRo habe die Fähre „länger als ein Jahr ohne Erfolg am Markt angeboten“, erklärt Stena-Sprecher Tim Kötting. Zugleich sorgt das mittlerweile ins zypriotische Register überführte Schiff für Ärger: Die permanent laufenden Dieselgeneratoren machen zu viel Lärm und Gestank. Dann entscheidet Stena RoRo: Verkauf an einen Abwracker. Ende September 2021 startet die „Sassnitz“ mit eigener Kraft nach Gibraltar. Hier wird nochmals gebunkert und umgeflaggt: Nun weht die schwedische Fahne am Mast. Neuer Heimathafen: Göteborg. Doch den steuert das Schiff nicht mehr an. Stattdessen: Aliaga. Der Abwracker Leyal Ship Recycling soll 250 000 bis 350 000 Euro bezahlt haben. Weder die Werft noch Stena Line wollen sich dazu äußern.

Peter Leukroth, viele Jahre auf der „Sassnitz“ unterwegs gewesen und jetzt Chef der Seemannsmission Sassnitz-Mukran, bringt es auf den Punkt: „Das tut schon weh!“ Doch schlimmer noch als das Ende des Schiffes sei, dass die „Königslinie“ nicht mehr bedient werde. Und konstatiert ernüchtert: „Es gibt keine Lobby für die deutsche Seefahrt.“

Von Thomas Luczak