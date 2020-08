Schwerin

Für Clubs und Diskotheken im Land gibt es weiterhin kein grünes Licht aus Schwerin. Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU) machte am Montag am Rande der Vorstellung der Sommerbilanz in der Tourismusbranche MV klar, dass er sich aktuell nicht vorstellen kann, das Tanzverbot in den Clubs zu lockern. Glawe: „Musik kann man sich schon vorstellen. Tanzen eher nicht. Ob das aber zum 1. September was wird, weiß ich noch nicht.“ Hintergrund: Das Schweriner Kabinett tagt am 25. August über den weiteren Fahrplan im Umgang mit den Corona-Regeln.

Lesen Sie auch:

Anzeige

Angst vor dem Winter

Glawe sagte, dass es den Clubs und Diskotheken freistehe, ihre Türen wie bei einem normalen Schankbetrieb zu den aktuellen Corona-Bedingungen zu öffnen. Vorerst weiterhin ohne die Möglichkeit, zu tanzen und ohne Live-Musik. Das hatte der Verband der Betreiber von Clubs und Diskotheken bereits Anfang August als unzureichend für die Weiterexistenz der Clubs kritisiert. Der Verband befürchtet, dass ein Großteil der Clubs und Diskotheken den Winter nicht überstehen wird.

Von Michael Meyer