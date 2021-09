Aufatmen bei Autofahrern und Anwohnern: Am Mittwoch wird die neugebaute Brücke bei Tribsees freigegeben. Zunächst können die Autos darauf einspurig in Richtung Lübeck rollen. Die Behelfsbrücke bleibt für die Richtung Stettin erstmal erhalten. Warum es dennoch schon jetzt mit den nervigen Staus am Loch vorbei sein könnte.