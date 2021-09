Aufatmen bei Autofahrern und Anwohnern: Ab Mittwoch kann der Verkehr auf der neugebauten Brücke bei Tribsees rollen – zunächst einspurig in Richtung Lübeck. Die Behelfsbrücke bleibt für die Richtung Stettin erstmal erhalten. Vor der Eröffnung gibt es am Mittwoch aber nochmal Vollsperrungen am A20-Loch.