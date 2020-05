Rostock

Sie dürfen zwar nicht in See stechen, haben aber dennoch alle Hände voll zu tun: Die Mitglieder des Rostocker Vereins Bramschot bereiten Segel vor, reparieren Kleinteile, klaren das Schiff auf. Heute soll eine in den vergangenen Wochen überholte Rahe wieder am Mast angebaut werden, so der Vereinsvorsitzende Olaf Kalweit.

Und erklärt: „Wir haben eine Ausnahmegenehmigung vom Gesundheitsamt.“ Die besagt: Maximal fünf Personen dürfen unter Auflagen gleichzeitig in den Werkstätten des Vereins im Rostocker Fischereihafen arbeiten – Segel flicken, Seile spleißen, Beschläge reparieren. Denn: Der Dreimast-Bramsegelschoner „ Santa Barbara Anna“, das Schiff von Eigner Joey Kelly, muss raus aus seinem Winterquartier, den Liegeplatz im Fischereihafen verlassen.

Theoretische Ausbildung ins Wasser gefallen

„Eigentlich verholen wir zum 1. Mai in den Rostocker Stadthafen“, erklärt Olaf Kalweit. Bei der Gelegenheit bekämen dann die Neulinge, die den Winter über in Theorie geschult wurden, ihre erste Praxis. Normalerweise.

Doch was ist schon normal in diesem Jahr? So fiel diesmal die theoretische Ausbildung ins Wasser. Grund: die Corona-Krise. Klassische seemännische Handarbeiten? Spleißen lernen – also Seile zusammenflechten oder ein so genanntes Auge, eine Schlaufe, bilden? Oder bekleeden – also ein Tau zu seinem Schutz umwickeln? Oder den Nagelplan auswendig lernen – also die Positionen der 130 Tauenden an Deck, mit denen die Segel bedient werden? Die wichtigsten Grundsätze in der Schiffssicherheit? Segelmanöver? Alles ausgefallen.

Anfang des Jahres sah es noch gut aus

Und dabei habe es „Anfang des Jahres so positiv ausgesehen“, beklagt Klaus Apel, der zuständig ist für die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins: Etliche Törns seien schon gebucht gewesen, Besuche beim Klaipeda Sea Festival und der Kieler Woche geplant, und natürlich Port Partys und Hanse Sail. Jetzt liegt alles auf Eis. Aber: „Wir stehen in den Startlöchern“, versichert Klaus Apel.

Ziel jedoch ist, „zumindest einen Teil der Saison zu retten“, schaut Olaf Kalweit optimistisch voraus. Denn: Der Verein braucht die Einnahmen. Zum einen, um soziale und Jugend-Projekte wie zum Beispiel School@Sea abzusichern. Und zudem die laufenden Kosten – auch wenn das Schiff gar nicht fährt – zu decken: Versicherungen. Betriebsstoffe wie Diesel und Maschinenöl. Strom. Wasser. Liegegebühren. Abfallentsorgung. Miete für die Werkstatt. Jeden Monat sind etwa 4700 Euro fällig, rechnet Olaf Kalweit zusammen.

Dreimaster muss in die Werft

Dazu kommt: Ende des Jahres muss der Dreimaster in die Werft. Planmäßig – wie alle fünf Jahre. Das Unterwasserschiff braucht neue Farbe und muss von einem Gutachter der Berufsgenossenschaft Verkehr untersucht werden. Dazu kommen Seekästen, die erneuert werden müssen, ein Trinkwassertank, die Schraubenwelle, Stopfbuchsen. Gesamtkosten: „Eine kleine sechsstellige Summe“, verrät Kalweit.

Werkstatt, Lager und Büro müssen geräumt werden

Und: Ende des Jahres muss der Verein seine Werkstatt samt Lager und Büro im Fischereihafen räumen, erläutert Klaus Apel. Grund: Das Quartier wird Teil des „Ocean Technology Campus“.

Doch Apel und Kalweit stehen nicht allein: Insgesamt 130 Vereinsmitglieder – manche mehr, manche weniger aktiv – halten das 1951 in England gebaute Schiff über Wasser. Reparieren die Takelage. Warten den Dieselmotor. Organisieren Törns. Weisen Neulinge ein. „Wir kommen auf rund 19 000 Stunden ehrenamtliche Arbeit pro Jahr“, erklärt Kalweit.

Crew hält zusammen

Um ein Zeichen des Zusammenhalts zu setzen, hat Webmaster Micha Lehnigk jetzt „viele Vereinsmitglieder auf einem Foto versammelt.“ Wegen der Corona-Kontaktbeschränkungen „als Fotomontage“. Ziel: „Die Zeit bis zur Wiederaufnahme des Vereinslebens zu überstehen.“ Bis es wieder gemeinsames Auftakeln gibt, Ausbildungswochenenden, Segeltraining, Crew-Party. Und „Erbseneintopf mit Bowu.“

Spenden: Konto DE 82 1305 0000 0201 0387 49 bei der Ostseesparkasse. Empfänger: Bramschot e.V. Spendenquittungen werden auf Wunsch zugesandt.

Von Thomas Luczak