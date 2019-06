Rostock

Es wird gesägt, gebohrt, gefräst, gestemmt und montiert: 32 angehende Zimmerleute arbeiten in den Hallen des „Ausbildungscentrums der Bauwirtschaft“ (abc Bau) in Rostock gerade an der Konstruktion eines Fachwerkhauses. Es ist ihre gemeinsame Abschlussarbeit des ersten Lehrjahres, in der sie als Team zeigen können, was sie bereits gelernt haben. Unter ihnen ist auch Sarah Meiburg (21). Die Kröpelinerin entschied sich nach dem Abitur für eine Ausbildung zur Zimmerin und beweist sich nun seit knapp einem Jahr als einzige Frau unter ihren männlichen Azubi-Kollegen.

„Nach der Schule war für mich klar: Studieren kommt nicht infrage, ich möchte aktiv etwas leisten. Da ich bereits mit meinem Papa oft handwerkliche Arbeiten zu Hause auf dem Hof erledigt habe und viel Freude daran hatte, habe ich mich also nach einem Handwerksberuf umgesehen“, erzählt Sarah. Der Grundwerkstoff Holz erweckte bei der 21-jährigen schnell Interesse und so begann sie ihre Ausbildung bei der mittelständischen Zimmerei Kruse in Kröpelin, die vor allem auf Dachkonstruktionen spezialisiert ist.

Vielseitige Ausbildung als Grundlage

Ihren Chef hat sie allerdings bisher eher selten gesehen. „Im ersten Lehrjahr sind die Auszubildenden größtenteils in der Berufsschule und bei uns im Ausbildungszentrum“, erklärt Thomas Krüger, Zimmermeister und Ausbilder bei abc Bau. Das überbetriebliche Ausbildungszentrum, das für elf Berufe des Bauhauptgewerbes in MV zuständig ist, bietet den Lehrlingen die Chance, das Handwerk von der Pike auf unter ständiger Anleitung zu lernen. „Im Arbeitsalltag ist meist keine Zeit für große Erklärungen. In der Baubranche sind solche Zentren deshalb gang und gäbe,“ sagt Krüger.

Ein weiterer Vorteil des Ausbildungszentrums ist, dass man vielseitig ausgebildet wird. „Die Azubis jedes Gewerkes müssen mindestens eine Woche lang in die Gewerke reinschnuppern, zu denen es arbeitstechnische Schnittstellen gibt. Bei den Zimmerern sind das zum Beispiel der Trocken-, der Schalungs- und der Mauerwerksbau, aber auch das Handwerk des Fliesenlegers“, führt der Zimmermeister aus. Die Grundkenntnisse sind für die spätere Arbeit meist unerlässlich. „Wer handwerklich geschickt ist, kommt in allen Bereichen gut klar“, meint Krüger. Und Sarah ergänzt: „Fliesen legen hat gefetzt.“ Auch für das Privatleben nehme man auf diese Weise viel mit. „Eine Handwerkerin in der Familie oder im Freundeskreis zu haben, kann schon praktisch sein,“ schmunzelt die 21-Jährige.

Anerkennung für anstrengende Arbeit

Ihre Eltern seien zunächst skeptisch gewesen, als sie von dem Berufswunsch ihrer Tochter hörten. Zweifel kamen vor allem wegen der körperlichen Anstrengung auf. Doch die konnte die taffe junge Frau schnell aus der Welt schaffen: „Die ersten Wochen waren anstrengend, doch ich habe mich schnell an die körperliche Arbeit gewöhnt, bin drahtiger geworden und halte länger durch.“ Schwieriger sei es mit dem frühen Aufstehen gewesen. Bereits um 6.45 Uhr beginnt der Tag bei abc Bau. Aus den Federn muss Sarah um 5 Uhr. Ein langer Tag, denn erst um 16 Uhr fällt der Hammer.

Trotzdem ist die angehende Zimmerin glücklich mit ihrem Job: „Man sieht am Ende des Tages, was man geleistet hat und die Arbeit macht optisch was her.“ Das Ausarbeiten von Verbindungen mache ihr zurzeit besonders Spaß – vor allem, wenn am Ende alles zusammenpasst und ein neues Konstrukt entsteht. Dafür erntet Sarah auch Anerkennung von ihren männlichen Azubi-Kollegen. „Ich habe mich überraschenderweise sehr schnell und gut in die männerdominierte Gruppe eingefunden“, freut sie sich. Die Jungs packen an, wenn Sarah Hilfe braucht, kommen aber auch auf der Suche nach Rat zu ihr.

Anspruchsvoller Job mit schlechter Bezahlung

„ Sarah erlernt den Beruf mit Herzblut. Man merkt ihr die Leidenschaft zum Handwerk an“, begeistert sich Ausbilder Krüger. Das Phänomen habe man oft bei Leuten, die mit einem höheren Bildungsabschluss zu ihnen kommen: „Sie haben diesen Job bewusst und aus freien Stücken gewählt.“ Zudem mache sich die höhere Schulbildung daran bemerkbar, dass diese Azubis meist mehr hinterfragen und besser mitdenken. Das Engagement treibe dann auch die ganze Gruppe an. „Ich wurde schon teilweise schräg angeguckt, dass ich mit Abitur Zimmerin werden möchte. Aber der Beruf fordert: Man braucht ein gutes Vorstellungsvermögen und einen klaren Kopf“, verteidigt Sarah ihren Traumjob.

Trotzdem hat die Zahl der Zimmerer-Lehrlinge abgenommen: Zwölf Azubis weniger als im vergangenen Jahrgang muss der abc Bau verzeichnen. Warum die Branche mit Nachwuchsproblemen zu kämpfen hat, liegt für die Kröpelinerin auf der Hand: „Es fängt schon in der Schule an, dass man Richtung Abitur und Studium gedrängt wird. Außerdem ist der Job schlecht bezahlt – vor allem in MV.“ Der tarifliche Mindestlohn für Zimmergesellen liegt bei 12,20 Euro. Auch ein Facharbeiter mit Berufserfahrung verdiene in MV meist nicht viel mehr. „Die Leistung und körperlich schwere Arbeit erhält monetär wenig Anerkennung“, bedauert Carolin Behnisch, Marketing-Koordinatorin des abc Bau.

Unzählige Möglichkeiten nach der Ausbildung

Die Lehrlingsgehälter liegen noch deutlich unter dem Gesellenlohn. „Viele Lehrlinge springen ab, weil sie sich die Ausbildung nicht leisten können“, beklagt Krüger. Die Fahrtkosten zum abc Bau und die Unterbringung für die überbetriebliche Ausbildung werden von der Sozialkasse der Bauwirtschaft getragen. Leider gibt es eine solche Unterstützung für die Berufsschulzeiten nicht. Die Lehrlinge bleiben oft auf diesen Kosten sitzen. „Einige Betriebe müssen mehr auf die Bedürfnisse der Jugendlichen eingehen, dürfen ihre Leute nicht zu sehr belasten. Und sie müssen deutlich mehr werben. Das Image des Zimmermanns muss aufgebessert werden“, äußert Krüger nachdrücklich.

Die Nachfrage nach Zimmerleuten ist groß, weiß der Zimmermeister: „Der Bau boomt, die Auftragsbücher 2019 sind voll.“ Sarah werden nach der dreijährigen Ausbildung zur Gesellin alle Türen offenstehen. Viele Zimmergesellen gehen auf der Suche nach Freiheit und Erfahrungen zunächst auf Wanderschaft, was sich die 21-Jährige allerdings nicht vorstellen kann: „Ich bin sehr heimatverbunden.“ Doch auch sonst wären alle Aufstiegschancen drin, meint Krüger: „Man kann doch noch studieren, die Meisterschule besuchen, dann in der Planung tätig werden oder sich selbstständig machen.“ Was Sarah machen wird, weiß sie noch nicht. Aber eines ist sicher: Sie trägt ihre schwarze traditionelle Zunftkleidung mit großem Stolz.

Zitat (Auszubildende Sarah Meiburg): „Wenn man handwerklich geschickt ist, Lust auf abwechslungsreiche Arbeit im Freien hat und am Ende des Tages sehen möchte, was man geleistet hat, ist der Beruf des Zimmermann genau der richtige.“

Maria Baumgärtel